Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».0 комментариев
ВОЗ назвала смертным приговором приказ Израиля об эвакуации больниц Газы
ВОЗ: Приказ Израиля об эвакуации больниц Газы равен смертному приговору для пациентов
Приказ Израиля об эвакуации больниц на севере сектора Газа равнозначен смертному приговору для пациентов, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ решительно осудила приказ Израиля об эвакуации 22 больниц на севере сектора Газа, где проходят лечение две тысячи пациентов.
Как заявили в ВОЗ, вынуждение более двух тысяч пациентов переместиться в южную часть сектора Газа, где больницы уже работают на пределе возможностей и неспособны справиться с резким ростом числа пациентов, может быть равнозначно смертному приговору, передает РИА «Новости».
В организации отметили, что многие пациенты этих больниц в силу своего тяжелого состояния рискуют умереть в случае эвакуации на юг региона. Вынужденная эвакуация пациентов и медицинских работников лишь усугубит текущую гуманитарную и медицинскую катастрофу.
ВОЗ призвала Израиль немедленно отменить приказ об эвакуации больниц на севере сектора Газа, а также обеспечить защиту медицинских учреждений, работников, пациентов и гражданских лиц.
Ранее в ООН сообщили, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. Всемирная организация призвала «отменить такой приказ». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал требование Израиля к жителям Газы «абсолютно нереалистичным». Движение ХАМАС в свою очередь призывало жителей сектора Газа игнорировать требование.
Напомним, министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщила, что все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля.