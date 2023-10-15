ВОЗ назвала смертным приговором приказ Израиля об эвакуации больниц Газы

ВОЗ: Приказ Израиля об эвакуации больниц Газы равен смертному приговору для пациентов

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВОЗ решительно осудила приказ Израиля об эвакуации 22 больниц на севере сектора Газа, где проходят лечение две тысячи пациентов.

Как заявили в ВОЗ, вынуждение более двух тысяч пациентов переместиться в южную часть сектора Газа, где больницы уже работают на пределе возможностей и неспособны справиться с резким ростом числа пациентов, может быть равнозначно смертному приговору, передает РИА «Новости».

В организации отметили, что многие пациенты этих больниц в силу своего тяжелого состояния рискуют умереть в случае эвакуации на юг региона. Вынужденная эвакуация пациентов и медицинских работников лишь усугубит текущую гуманитарную и медицинскую катастрофу.

ВОЗ призвала Израиль немедленно отменить приказ об эвакуации больниц на севере сектора Газа, а также обеспечить защиту медицинских учреждений, работников, пациентов и гражданских лиц.

Ранее в ООН сообщили, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. Всемирная организация призвала «отменить такой приказ». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал требование Израиля к жителям Газы «абсолютно нереалистичным». Движение ХАМАС в свою очередь призывало жителей сектора Газа игнорировать требование.

Напомним, министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщила, что все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля.