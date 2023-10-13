В ЛНР восстановили более 1 млн кв. метров жилья и соцобъектов

Минстрой: Строители восстановили в ЛНР более 1 млн кв. метров жилья и социальных объектов

Tекст: Ольга Никитина

В ведомстве сообщили «Луганскому информационному центру» (ЛИЦ), что в республике при координации Минстроя России «ведутся работы на 450 объектах жилой и социальной инфраструктуры общей площадью почти 2,5 млн кв. метров». Из них более 350 объектов – многоквартирные дома в Луганске, Северодонецке, Красном Луче, Старобельске, Брянке, Алчевске и других населенных пунктах.

«В настоящее время ремонтно-восстановительные работы в полном объеме завершены на 210 объектах площадью 1,1 млн кв. метров. Так, завершено строительство трех многоквартирных домов на 144 квартиры, общей площадью 15,5 тыс. кв. метров в Алчевске, строительство которых было приостановлено более десяти лет назад», – проинформировала пресс-служба.

Минстрой сообщил, что луганский аэропорт будет восстанавливаться поэтапно, по утвержденной правительством России программе социально-экономического развития новых регионов. В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации.

В мае 2014 года аэропорт был занят украинскими силовиками, которые превратили его в опорный пункт для подготовки наступления на Луганск. К сентябрю объект и прилегающие к нему территории полностью перешли под контроль ополчения, что сократило возможности ВСУ для обстрелов столицы республики. В ходе боев здание аэровокзала и прилегающие строения были разрушены.

Минстрой сообщил также, что при координации ведомства в ЛНР обеспечены теплом свыше 40 тыс. жителей.

Пресс-служба подчеркнула, что «новые регионы – самая большая стройка страны».

«Масштабные строительно-восстановительные работы развернуты во всех четырех регионах. Работы по восстановлению – комплексные: восстанавливается все – от коммунальной инфраструктуры, дорог и транспортных сооружений до ведомственных объектов, объектов культуры и спорта. Особое внимание уделяется социальным и жилым объектам», – добавили в Минстрое.

Кроме того, сообщается, что регионы-шефы и организации восстановили и построили на территории ЛНР 844 объекта жилищно-коммунального хозяйства. Эта работа ведется в соответствии с программой социально-экономического развития новых регионов страны.

