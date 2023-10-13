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    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    8 комментариев
    13 октября 2023, 14:39

    Подозреваемым в нападении на школу во Франции оказался выходец из Чечни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемым в нападении на школу во Франции оказался 20-летний выходец из Чечни, также задержан его брат, сообщило издание Pariesen.

    Брата подозреваемого в нападении на школу в городе Аррас на севере Франции задержали у другой школы, пишет Pariesen, передает РИА «Новости».

    В результате нападения на школу по французском Аррасе погиб учитель литературы, еще один педагог находится в реанимации. Также пострадал охранник, он получил множественные ножевые ранения, его состояние оценивается как критическое.

    Источник в полиции сообщил изданию, что во время атаки нападавший прокричал «Аллах Акбар!». Отмечается, что он родился в России и числится в списке представляющих угрозу госбезопасности лиц.

    Ранее сообщалось, что неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив преподавателя и ранив несколько человек.

    12 октября 2023, 21:20
    В Эстонии назвали виновника повреждения газопровода Balticconnector в Финском заливе

    Власти Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна

    В Эстонии назвали виновника повреждения газопровода Balticconnector в Финском заливе
    @ IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог стать зацепившийся за трубу якорь, считают эстонские власти.

    «Расследование повреждения трубопровода сосредоточено на кораблях, двигавшихся в момент происшествия в Финском заливе», – сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

    По информации YLE, в момент происшествия в месте аварии находились пять нефтяных танкеров. Расследованием занимается центральная криминальная полиция при содействии ВМФ Финляндии, Пограничной охраны и эксплуатантов газопровода.

    Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур сообщил о наличии у ведомства фото и видео повреждений газопровода Balticconnector. По его словам, они выглядят так, «будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли». Власти допускают, что ЧП могло произойти из-за зацепившегося за трубу якоря.

    Ранее в США заявили о готовности помочь в расследовании ЧП на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    Коментарии (38)
    12 октября 2023, 17:20
    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу

    Politico: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к странам НАТО

    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду, пишет газета Politico.

    «Появление Зеленского стало неожиданностью на встрече уровня министров, но в условиях, когда Украина сталкивается с возобновлением российского наступления на востоке (...), Киев отчаянно пытается увеличить поставки западного оружия и боеприпасов», – пишет Politico, передают «Известия».

    Украинский лидер обнаружил, что Европа не полностью сфокусирована на Украине из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины, при этом он настаивал, чтобы Иерусалим не вытеснил Киев из поля зрения, отмечает газета.

    По информации издания, министр обороны США Ллойд Остин заверил Зеленского в способности Запада поддерживать и Израиль, и Украину. Отмечается, что Киеву был дан ряд обещаний на тему военных поставок, однако внимание НАТО все больше уделяется ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее в Кремле заявили, что Зеленский «начинает надоедать» Западу.

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    12 октября 2023, 17:04
    МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России
    МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР), сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

    Решение о дисквалификации ОКР принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России, передает ТАСС.

    В МОК утверждают, что решение ОКР нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины.

    ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. При этом МОК оставил за собой право допускать российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.

    Напомним, глава МОК Томас Бах сообщал, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже.


    Коментарии (91)
    12 октября 2023, 19:40
    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии

    Госдума поручила проверить релокантов на дискредитацию армии и руководства России

    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

    Парламентарий заявил в своем Telegram-канале, что в списке на проверку оказались артисты, бизнесмены, блогеры, которые ранее уехали и поливали грязью Россию, а теперь возвращаются и не несут никакого наказания за свои слова и поступки. По его предложению, проверят также и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова, известного своими антироссийскими заявлениями.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет.

    Коментарии (53)
    12 октября 2023, 19:32
    Брюс Уиллис лишился возможности говорить и читать

    Друг Брюса Уиллиса рассказал об ухудшении состояния здоровья актера

    Брюс Уиллис лишился возможности говорить и читать
    @ David Lobel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сценарист Гленн Гордон Карон, который дружит с актером Брюсом Уиллисом, рассказал, что артист лишился вербальных навыков из-за развития деменции лобно-височного отдела, пишет издание Page Six.

    По его словам, Уиллис больше не может ни говорить, ни читать, а во время последней встречи актер не мог вспомнить друга несколько минут, пишет Life.

    Сценарист рассказал, что Уиллис любил раньше много читать, но теперь не может этого делать. В борьбе с деменцией актера поддерживает семья: его супруга Эмма Хеминг, их дочери Мейбл и Эвелин, а также дети от прошлого брака.

    Коментарии (21)
    12 октября 2023, 18:44
    В Омской области пиранья откусила палец ребенку
    В Омской области пиранья откусила палец ребенку
    @ Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Омской области пиранья, обитающая в домашнем аквариуме, откусила палец ребенку, сообщил источник в силовых структурах.

    Он рассказал РИА «Новости», что годовалый мальчик вместе с отцом находились в комнате, где был установлен аквариум с рыбой. Мальчик смотрел мультики, а отец играл в телефон. В какой-то момент ребенок встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки.

    Ребенка отвезли в Кормиловскую ЦРБ с диагнозом «травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти». Отмечается, что пиранью родители купили 10 лет назад и до этого никаких проблем с ней не было. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

    Ранее ребенку выстрелили в лицо пиротехническим патроном в школе под Казанью.


    Коментарии (26)
    12 октября 2023, 21:54
    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии

    МИД: Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо может привести к серьезной эскалации

    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары Израиля по территории Сирии в условиях обострения в зоне палестино-израильского конфликта чреваты крайне опасными последствиями, грозит эскалацией в регионе, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД отметили, что удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями израильских ВВС оказались гражданские объекты. Кроме того, жизни ни в чем не повинных людей были подвергнуты опасности, под угрозой оказалась и безопасность международного авиасообщения, следует из сообщения на сайте МИД России.

    В дипведомстве подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Коментарии (15)
    12 октября 2023, 20:04
    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

    Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай

    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.

    В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.

    Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»

    Коментарии (29)
    12 октября 2023, 15:00
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям у Урожайного и Новомихайловки в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Поражены живая сила и техника украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, поражены машина РСЗО «Град», американская самоходная гаубица М109 Paladin и САУ «Акация».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак украинских штурмовиков 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    Поражена живая сила и техника 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у города Купянска и поселка Берестовое (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 105 человек, танк, польскую САУ Krab, гаубицу М109 Paladin и также орудие Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 67-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении 55 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    «Южная» группировка на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ у Клещеевки и Первомайского (ДНР). Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР). ВСУ потеряли до 340 человек, танк и пять бронемашин.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская самоходная гаубица Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30. У Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов.

    На Запорожском направлении отражены две атаки 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, орудие Д-20, и американскую гаубицу М119.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Также уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов у города Берислав (Херсонская область).

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 19:48
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры уничтоженной ВС России железнодорожной станции Очеретино, которую ВСУ использовали как узел снабжения гарнизона в Авдеевке в ДНР.

    В Очеретино во время авианалета уничтожен железнодорожный узел и сразу несколько автоколонн с украинскими боевиками и вооружением, которые ВСУ спешно пытались перебросить к передовой.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как выглядит железнодорожная станция Очеретино, которая использовалась ВСУ как узел снабжения своего гарнизона в Авдеевке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что продвижению российских войск на Донецком направлении помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ – Авдеевская промышленная агломерация под Донецком – внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (10)
    13 октября 2023, 03:56
    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях

    Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о палестинских «малышах в инкубаторах» в секторе Газа

    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшего главу правительства Израиля Нафтали Беннета возмутил вопрос о палестинских детях, которые «лишились систем жизнеобеспечения» в секторе Газа.

    В ходе интервью в прямом эфире на телеканале Sky News Беннету был задан вопрос о том, что же «будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа». «Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сказал, что Израиль не наносит удары по мирным жителям. Кроме того, Беннет заявил, что не собирается «подавать воду и электричество врагу», хотя, «если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством – пожалуйста». Ведущий призвал Беннета не повышать голос, возникла небольшая словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес ведущего.

    Как сообщил накануне представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус со ссылкой на данные судмедэксперта, боевики ХАМАС обезглавливали детей во время нападения на Израиль. ХАМАС ранее отрицал обвинения в массовом убийстве детей, но, как сообщил Конрикус газете The Guardian, это произошло в кибуце Беэри. По его словам, «было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт», пишет РБК.

    После этого в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) были опубликованы фотографии, как утверждается, убитых и сожженных боевиками ХАМАС младенцев. Сообщается, что эти снимки Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену, передает Ura.ru.

    Кроме того, ранее СМИ сообщили, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, который подвергся нападению боевиков ХАМАС, обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.

    Коментарии (26)
    12 октября 2023, 17:36
    Медведев назвал число поступивших на контракт и добровольцев в ВС России
    Медведев назвал число поступивших на контракт и добровольцев в ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала года на контрактную службу в российские Вооруженные силы принято свыше 357 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    С 1 января по 12 октября в интересах объединенной группировки войск принято более 357 тыс. человек, сказал Медведев со ссылкой на данные Минобороны, передает ТАСС.

    Он пояснил, что речь идет о тех, кто пребывает в запасе, о тех, кто заключил контракт, и о тех, кто пришел служить как доброволец.

    В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу в ВС России поступило 325 тыс. человек.

    Коментарии (24)
    12 октября 2023, 19:15
    Superjet 100 решили оснастить специальными крыльями

    Superjet 100 решили оснастить специальными крыльями, они позволят снизить расход топлива

    Superjet 100 решили оснастить специальными крыльями
    @ UAC/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Импортозамещенные гражданские самолеты SSJ 100 будут иметь горизонтальные законцовки крыльев, которые позволят снизить расходы для авиакомпаний, сообщил главный конструктор Superjet 100 производственного центра «Яковлев» Кирилл Кузнецов.

    «Решение связано в первую очередь с тем, чтобы повысить эксплуатационную пригодность, повысить надежность самолета, повысить его какие-то отдельные характеристики», – сказал Кузнецов, передает ТАСС.

    Самолет получил характеристики на 3-5% лучше по расходу топлива и по экономической эффективности для авиакомпаний.

    В августе опытный образец импортозамещенного SSJ-100, изготовленный производственным центром «Яковлев», успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

    Коментарии (9)
    13 октября 2023, 06:54
    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки
    @ Alaa Qraiqea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники ООН были проинформированы Израилем о том, что около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик сообщил, что информация поступила «незадолго до полуночи». Как заявили «связные офицеры в израильских вооруженных силах» руководителям групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе, «все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы», передает РИА «Новости».

    Такие же указания касаются «всех сотрудников ООН» и лиц, находящихся в «учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники». ООН полагает, что подобное перемещение «невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», и призывает «отменить такой приказ, если он будет подтвержден». В противном случае, сказал Дюжаррик, «то, что уже является трагедией» станет «катастрофической ситуацией».

    Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.

    Коментарии (34)
    12 октября 2023, 16:07
    Греф назвал предел снижения курса доллара

    Глава Сбербанка Греф: Обязательная продажа валюты экспортерами вряд ли фундаментально повлияет на рубль

    Греф назвал предел снижения курса доллара
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Обязательная продажа валюты рядом российских экспортеров вряд ли фундаментально повлияет на рубль, он стабилизируется на уровне 90 рублей за доллар, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

    По его словам, решение принято на полгода, после чего будет принято окончательное решение – продлевать ли еще и на какой срок, передает ТАСС.

    «Это уже повлияло на текущий курс, он немного укрепился, но фундаментально это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами», – отметил Греф. Также глава Сбербанка добавил, что ожидает постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар, после чего в дальнейшем – в случае, если параметры экспортных товаров останутся теми же – возможно еще некоторое укрепление.

    Греф подчеркнул, что не стоит ожидать заметного негативного влияния на инвестиционный климат в России от решения властей обязать экспортеров продавать валюту.

    Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что если курс рубля по отношению к иностранным валютам станет двойным, это приведет к его падению. Напомним, Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами.

    Коментарии (18)
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    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

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