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Подозреваемым в нападении на школу во Франции оказался выходец из Чечни
Подозреваемым в нападении на школу во Франции оказался 20-летний выходец из Чечни, также задержан его брат, сообщило издание Pariesen.
Брата подозреваемого в нападении на школу в городе Аррас на севере Франции задержали у другой школы, пишет Pariesen, передает РИА «Новости».
В результате нападения на школу по французском Аррасе погиб учитель литературы, еще один педагог находится в реанимации. Также пострадал охранник, он получил множественные ножевые ранения, его состояние оценивается как критическое.
Источник в полиции сообщил изданию, что во время атаки нападавший прокричал «Аллах Акбар!». Отмечается, что он родился в России и числится в списке представляющих угрозу госбезопасности лиц.
Ранее сообщалось, что неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив преподавателя и ранив несколько человек.