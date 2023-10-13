Для замены в войсках Ан-26 и Ан-72 решили создать Ил-212

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил 11 октября министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ОАК, было найдено решение по легким военно-транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72

По данным информированного источника, речь идет о модификации проекта легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Как сообщил источник РИА «Новости», Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку – Ил-212, от предшественника у него максимально сохранится бортовое оборудование и авионика и в целом фюзеляж. Новый самолет получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С, соответственно, будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема.

Источник уточнил, что реактивные двигатели ПД-8 у Ил-212 будут устанавливаться над крылом, как и у Ан-72, чтобы обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов. Собеседник добавил, что показатели дальности, грузоподъемности и габаритов грузовой кабины на сегодняшний день являются предметом разработки, «пока можно только с уверенностью говорить, что новый самолет будет иметь большую грузоподъемность за счет более мощных двигателей».

Ранее главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, рассуждая о «найденном решении» по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26, сказал газете ВЗГЛЯД, что в классе легких самолетов нужен современный, более технологичный, более экономичный, с большими возможностями самолет, и Ил-112В – отличная замена.