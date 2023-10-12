Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.4 комментария
Путин заявил о поставке в Киргизию 1,2 млн тонн топлива
В прошлом году Россия экспортировала в Киргизию порядка 1,2 млн тонн топлива, столько же планирует отгрузить и до конца этого года, сообщил президент Владимир Путин по итогам российско-киргизских переговоров.
«Одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика, наша страна – основной поставщик нефтепродуктов в Киргизию, полностью обеспечивает нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле. В прошлом году Россия экспортировала в Киргизию порядка 1,2 млн тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года», – заявил Путин, передает ТАСС.
Президент отметил, что поставки осуществляются на льготных условиях, без взимания таможенной пошлины.
Также Путин заявил, что надеется на укрепление и расширение военно-технического сотрудничества с Киргизией, союзнические отношения, символом которых является присутствие в Канте российского военного контингента.
Ранее Путин, вручая орден Почета президенту Киргизии Садыру Жапарову, заверил, что Россия настроена на конструктивное развитие отношений с республикой.
Также президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.