Путин заявил о поставке в Киргизию 1,2 млн тонн топлива

Tекст: Вера Басилая

«Одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика, наша страна – основной поставщик нефтепродуктов в Киргизию, полностью обеспечивает нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле. В прошлом году Россия экспортировала в Киргизию порядка 1,2 млн тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года», – заявил Путин, передает ТАСС.

Президент отметил, что поставки осуществляются на льготных условиях, без взимания таможенной пошлины.

Также Путин заявил, что надеется на укрепление и расширение военно-технического сотрудничества с Киргизией, союзнические отношения, символом которых является присутствие в Канте российского военного контингента.

Ранее Путин, вручая орден Почета президенту Киргизии Садыру Жапарову, заверил, что Россия настроена на конструктивное развитие отношений с республикой.

Также президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.