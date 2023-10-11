Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Премьер Ирака попросил Путина инициировать прекращение огня между Палестиной и Израилем
Иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой инициировать прекращение огня в конфликте Палестины и Израиля.
«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны – постоянного члена Совбеза ООН выступить с инициативой о реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы», – сказал премьер Ирака, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта минимизировать жертвы среди мирного населения и оставить в покое женщин и детей.