Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Путин поручил помогать строящим энергообъекты за рубежом российским компаниям
Путин поручил оказывать содействие российским компаниям, строящим объекты энергетики за рубежом
Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели поручил оказывать широкое содействие российским компаниям, строящим энергетические объекты за рубежом.
«Прошу профильные министерства, ведомства оказывать широкое содействие нашим компаниям, которые строят объекты энергетики за рубежом, занимаются экспортом инжиниринговых и других услуг в этой сфере, осваивают новые рынки», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, в начале октября Путин дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая сооружается в этой южноазиатской стране по российскому проекту.
Кроме того, в среду глава государства заявил о необходимости полного суверенитета энергетической отрасли в России, включая технологический, кадровый и финансовый.
Переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтяной и газовой отрасли, по словам российского лидера, следует ускорить. «Нужно понимать интересы и потребности отрасли, причем как текущие, так и на перспективу. Тем не менее я прошу правительство ускориться и сформировать долгосрочный пакет заказов для разработчиков и производителей оборудования для ТЭК. Также прошу ускорить переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтегазовой и нефтехимической промышленности», – поручил президент.
Также Путин заявил, что в России будут последовательно повышать надежность энергоснабжения, чтобы иметь резерв для развития территорий.