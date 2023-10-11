Путин поручил помогать строящим энергообъекты за рубежом российским компаниям

Путин поручил оказывать содействие российским компаниям, строящим объекты энергетики за рубежом

Tекст: Ольга Никитина

«Прошу профильные министерства, ведомства оказывать широкое содействие нашим компаниям, которые строят объекты энергетики за рубежом, занимаются экспортом инжиниринговых и других услуг в этой сфере, осваивают новые рынки», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в начале октября Путин дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая сооружается в этой южноазиатской стране по российскому проекту.

Кроме того, в среду глава государства заявил о необходимости полного суверенитета энергетической отрасли в России, включая технологический, кадровый и финансовый.

Переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтяной и газовой отрасли, по словам российского лидера, следует ускорить. «Нужно понимать интересы и потребности отрасли, причем как текущие, так и на перспективу. Тем не менее я прошу правительство ускориться и сформировать долгосрочный пакет заказов для разработчиков и производителей оборудования для ТЭК. Также прошу ускорить переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтегазовой и нефтехимической промышленности», – поручил президент.

Также Путин заявил, что в России будут последовательно повышать надежность энергоснабжения, чтобы иметь резерв для развития территорий.