  • ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Варшава нашла выгоду в конфликте с Зеленским
    Танки начали получать серийную защиту от дронов-камикадзе
    Глава метро Москвы назвал причину столкновения поездов
    Рар поддержал заявление Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    Израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа
    На здании мэрии британского Шеффилда установили флаг Палестины
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    8 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    16 комментариев
    11 октября 2023, 15:54

    Путин поручил помогать строящим энергообъекты за рубежом российским компаниям

    Путин поручил оказывать содействие российским компаниям, строящим объекты энергетики за рубежом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели поручил оказывать широкое содействие российским компаниям, строящим энергетические объекты за рубежом.

    «Прошу профильные министерства, ведомства оказывать широкое содействие нашим компаниям, которые строят объекты энергетики за рубежом, занимаются экспортом инжиниринговых и других услуг в этой сфере, осваивают новые рынки», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в начале октября Путин дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая сооружается в этой южноазиатской стране по российскому проекту.

    Кроме того, в среду глава государства заявил о необходимости полного суверенитета энергетической отрасли в России, включая технологический, кадровый и финансовый.

    Переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтяной и газовой отрасли, по словам российского лидера, следует ускорить. «Нужно понимать интересы и потребности отрасли, причем как текущие, так и на перспективу. Тем не менее я прошу правительство ускориться и сформировать долгосрочный пакет заказов для разработчиков и производителей оборудования для ТЭК. Также прошу ускорить переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтегазовой и нефтехимической промышленности», – поручил президент.

    Также Путин заявил, что в России будут последовательно повышать надежность энергоснабжения, чтобы иметь резерв для развития территорий.

    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (3)
    10 октября 2023, 18:56
    Президент Мали поблагодарил Путина за оказанную Россией помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность российской стороне за помощь, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Разговор глав государств прошел во вторник по инициативе малийской стороны, сообщается на сайте Кремля.

    Политики таже обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в ходе саммита Россия-Африка в июле 2023 года. Они подтвердили настрой на укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в борьбе с терроризмом.

    Гоита также выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 22:34
    Путин и Эрдоган призвали Израиль и Палестину прекратить огонь

    Путин и Эрдоган выразили готовность содействовать мирным переговорам Израиля и Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и призвали обе стороны немедленно возобновить переговоры, следует из сообщения Кремля.

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, Россия и Турция готовы содействовать возобновлению мирных переговоров сторонами конфликта, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин и Эрдоган отметили, что долгосрочное мирное урегулирование кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 21:56
    Путин и Эрдоган обсудили конфликт между Израилем и Палестиной

    Путин и Эрдоган обсудили предотвращение роста напряженности между Израилем и Палестиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход конфликта между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности, передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, Турция будет прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в зоне израильско-палестинского конфликта.

    Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 15:21
    Путин: Экономика Евросоюза сейчас находится у нулевой отметки

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейцы переплачивают за поставки нефти и газа, в результате экономика ЕС находится у «нулевой отметки», заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Они (европейцы – прим. ВЗГЛЯД) сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне», – приводит его слова ТАСС.

    Российские энергоносители, как отметил глава государства, долгие годы были серьезным элементом социального и экономического благополучия Европы, а сейчас от них пытаются отказаться.

    Также глава государства заявил, что мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 13:37
    Кремль спросили о дате визита Путина в Китай

    Представитель Кремля Песков: Определены даты визита Путина в Китай

    Tекст: Александра Юдина

    Даты визита российского лидера Владимира Путина в Китай определены, Кремль своевременно о них сообщит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, определена дата визита Путина в Китай на форум «Один пояс – один путь», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 14:35
    Президент Палестины запланировал телефонный разговор с Путиным

    Посол Палестины Нофаль сообщил, что Аббас планирует поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

    Дипломат уточнил, что разговор состоится скоро. Других деталей он не уточнил, передает ТАСС.

    В Кремле заявляли ранее, что Россия придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам.

    Накануне президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением конфликта в Израиле, назвав происходящее примером провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Российский лидер призвал решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства. Также президент России заявлял, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 14:52
    Путин: Мировая экономика переходит к многополярной модели

    Tекст: Ольга Никитина

    Мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).

    Глава государства отметил важность проведения форума, на котором эксперты из России и из-за рубежа могут вместе обсудить тенденции и перспективы глобальной энергетики, обменяться мнениями о задачах, стоящих перед мировым ТЭК, передает ТАСС.

    «Это особенно важно сегодня, когда мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы», – сказал российский лидер.

    Он добавил, что роль стран будет определяться и тем, насколько эффективно они умеют отстаивать свой экономический, промышленный и энергетический суверенитет. «Перестраивать инвестиционные, торговые и кооперационные связи», – перечислил президент.

    Путин привел в пример Россию: «Такой этап структурной трансформации сейчас проходит и экономика России, меняется география внешней торговли, параметры занятости, отраслевая картина». По словам главы государства, сейчас появляются новые рыночные перспективы у малого и среднего бизнеса.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин в среду выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН), где озвучит важные тезисы и примет участие в интересной дискуссии.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 16:05
    Путин назвал сроки выхода на проектную мощность «Силы Сибири»

    Путин: «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год к 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Развивается экспорт российского газа в Китайскую Народную Республику. В 2025 году газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность 38 млрд кубических метров в год, но уже сегодня поставки по нему постоянно превышают объемы контрактных обязательств. В прошлом году подписан контракт по еще одному маршруту в Китай, дальневосточному. Здесь объем поставок составит 10 млрд кубометров газа в год, обсуждаем и другие перспективные проекты, в частности транспортировку через территорию Монголии», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток объединят и включат в единую систему газоснабжения России.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 14:10
    Песков анонсировал интересную дискуссию на пленарке РЭН с участием Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в среду выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН), где озвучит важные тезисы и примет участие в интересной дискуссии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что ТЭК и все связанное с энергетикой чрезвычайно важно для всего мира. Так или иначе это связано с геополитикой и с процессами, которые происходят в мире, указал он, назвав сектор важнейшим для российской экономики.

    «Поэтому все, что будет сказано президентом по этой теме, будет очень важным», – приводит его слова ТАСС.

    Песков пообещал «очень интересную дискуссию» в рамках форума, а также сообщил, что вести дискуссию будет новый интересный модератор.

    РЭН проходит с 11 по 13 октября с участием представителей правительств различных стран, руководителей крупнейших энергокомпаний и организаций, а также экспертов и ученых. Центральная тема форума – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

    Ранее Песков заявил, что нефтяные рынки чутко реагируют на такие события, как обострение палестино-израильского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 16:23
    Путин объяснил переориентацию энергокомпаний России на Азию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как заявил президент России Владимир Путин, переориентация российских энергокомпаний на рынки Азии связана с рыночным тенденциями, а не с геополитикой.

    «Российские газовые и угольные компании также переключают поставки с атлантического рынка на азиатский, и это не какие-то конъюнктурные решения, а естественный процесс, который определяется не геополитическими интригами, а долгосрочными рыночными тенденциями», – указал президент.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин отметил, что доля Азии на природный газ в мировом спросе будет расти, передает ТАСС.

    «Я только что сказал «тенденция роста в различных регионах мира», мы на это и ориентируемся. Мы вынуждены реагировать на геополитические вызовы, но прежде всего на эти объективные тенденции. По оценкам экспертов, на горизонте до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всех регионах мира, кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое, до 5%. Доля Азии, напротив, вырастет в полтора раза, с 21% до 30%», – говорится в заявлении главы государства.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 15:14
    Путин поставил задачу обеспечения стабильности цен на топливо и электроэнергию

    Путин указал на важность обеспечения стабильности цен на электроэнергию и топливо

    Tекст: Ольга Никитина

    Стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье и топливо должны быть обеспечены в России, заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Еще ключевое условия для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка – это стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Путин поручил правительству действовать более оперативно в ситуации с дефицитом топлива и принимать превентивные меры – еще до того, как ситуация приобретет острый характер.

    «Наш базовый приоритет – это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан – будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличением его емкости. Возможности здесь, безусловно, огромные», – подчеркнул президент.

    Как сообщал ранее вице-премьер Александр Новак, ограничение экспорта российского топлива, введенное правительством с 21 сентября, позволило насытить внутренний рынок, в результате чего цены снизились уже в 81 регионе. Помимо запрета на экспорт правительство ввело и другие меры для стабилизации ситуации на российском топливном рынке, в том числе вернуло действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 15:29
    Путин: Власти займутся повышением надежности энергоснабжения в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России будут последовательно повышать надежность энергоснабжения, чтобы иметь резерв для развития территорий, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин сказал, что российские власти будут последовательно повышать надежность энергоснабжения в регионах, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что «сети, линии электропередач должны работать четко и устойчиво, иметь резерв для развития территорий».

    Кроме того, президент спрогнозировал обновление прошлогоднего рекорда по энергопотреблению в России в этом году. Он связал это с ростом экономики страны.

    «Есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен. Если растет объем энергопотребления – значит, и экономика растет. Собственно, это подтверждается всеми другими данными», – сказал Путин.

    В октябре в новых регионах России начали работать поставщики электроэнергии по российским стандартам.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 15:40
    Путин: Россия продолжит координацию с ОПЕК+

    Путин: Россия продолжит координацию с ОПЕК+, страны успешно справляются со всеми вызовами

    Tекст: Ольга Никитина

    Взаимодействие поставщиков нефти необходимо для стабильности нефтяного рынка, так что Россия продолжит координацию с партнерами в рамках ОПЕК+, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Для стабильности нефтяного рынка необходимо взаимодействие основных поставщиков, причем на открытых, прозрачных условиях. Именно в такой логике Россия работает с партнерами в рамках ОПЕК+», – приводит его слова ТАСС.

    Как отметил глава государства, страны – участницы ОПЕК+ полностью выполняют взятые обязательства и успешно справляются со всеми вызовами.

    «Уверен, координация действий партнеров по ОПЕК+ продолжится – это важно для предсказуемости нефтяного рынка, а в конечном итоге – для благополучия всего человечества, потому что от мировой энергетики зависят и темпы экономического роста, а значит, благосостояния людей», – заключил президент России.

    В Кремле ранее отметили важность координации России со странами ОПЕК+ в контексте обострения палестино-израильского конфликта, которое может повлиять на нефтяные рынки.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 15:48
    Путин предложил выделять субсидии на газовое оборудование участникам СВО

    Путин предложил выделять субсидии на газовое оборудование участникам СВО и инвалидам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин предложил включить в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации, участников спецоперации на Украине и инвалидов первой группы.

    «Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно: внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», – сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), передает ТАСС.

    Напомним, Газпром к концу июля принял почти миллион заявлений граждан на социальную газификацию.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки
    Кремль отреагировал на повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией
    Киргизия ратифицировала соглашение с Россией по объединенной системе ПВО
    Партия «Альтернатива для Германии» обновила рекорд популярности
    В Румынии от Зеленского потребовали вернуть территории
    NYT раскрыла причины неготовности Израиля к нападению ХАМАС
    Эксперт сказал, как работает система предотвращения столкновений поездов в метро

    Чем опасен обвал облигаций США для остального мира

    Рекордное за всю 250-летнюю историю США падение американских гособлигаций еще далеко от завершения, считает одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock. Это событие важно для всей мировой экономики, так как последствия проблем в США могут коснуться всех, в том числе и Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейскую экономику спасают остатки российского топлива

    «Нехватка российского дизельного топлива – главный дестабилизирующий фактор европейской экономики», признает европейская пресса. И дело не только в дизеле, не менее важным российским ресурсом, потребление которого Европа даже увеличивает, является сжиженный природный газ. Как все это увязывается с санкциями и декларациями об отказе ЕС от российских энергоносителей? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............