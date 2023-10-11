Путин: Власти займутся повышением надежности энергоснабжения в регионах

Tекст: Валерия Городецкая

На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин сказал, что российские власти будут последовательно повышать надежность энергоснабжения в регионах, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что «сети, линии электропередач должны работать четко и устойчиво, иметь резерв для развития территорий».

Кроме того, президент спрогнозировал обновление прошлогоднего рекорда по энергопотреблению в России в этом году. Он связал это с ростом экономики страны.

«Есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен. Если растет объем энергопотребления – значит, и экономика растет. Собственно, это подтверждается всеми другими данными», – сказал Путин.

В октябре в новых регионах России начали работать поставщики электроэнергии по российским стандартам.