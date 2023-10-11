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Путин: Власти займутся повышением надежности энергоснабжения в регионах
В России будут последовательно повышать надежность энергоснабжения, чтобы иметь резерв для развития территорий, заявил президент России Владимир Путин.
На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин сказал, что российские власти будут последовательно повышать надежность энергоснабжения в регионах, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что «сети, линии электропередач должны работать четко и устойчиво, иметь резерв для развития территорий».
Кроме того, президент спрогнозировал обновление прошлогоднего рекорда по энергопотреблению в России в этом году. Он связал это с ростом экономики страны.
«Есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен. Если растет объем энергопотребления – значит, и экономика растет. Собственно, это подтверждается всеми другими данными», – сказал Путин.
В октябре в новых регионах России начали работать поставщики электроэнергии по российским стандартам.