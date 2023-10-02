В новых регионах начали работать поставщики электроэнергии по российским стандартам

С 1 октября новые компании осуществляют поставку электроэнергии для более чем 6 млн жителей и 80 тыс. предприятий новых регионов. На работу к новым гарантирующим поставщикам перешли около 2,5 тыс. сотрудников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД,



В августе правительство России своим распоряжением определило гарантирующих поставщиков электроэнергии на территориях новых регионов. В частности, ими стали ООО «Энергосбыт Донецк», ООО «Энергосбыт Луганск», ООО «Энергосбыт Запорожье» и ООО «Энергосбыт Херсон».

При этом энергосбытовой организацией, которая может осуществлять куплю-продажу электроэнергии и мощности на территории новых субъектов определено ООО «Единый закупщик». «Единый закупщик» будет приобретать электроэнергию, вырабатываемую электростанциями в новых регионах, а также поставляемую с оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), и продавать ее гарантирующим поставщикам в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В начале сентября гарантирующие поставщики начали кампании по заключению договоров энергоснабжения для всех юридических лиц, работающих на территории регионов.

Отмечается, что с 1 октября они стали поставщиками электроэнергии для всех жителей и предприятий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.













