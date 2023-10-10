Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
Число погибших в секторе Газа выросло до 900 человек
Минздрав: Число погибших в секторе Газа выросло до 900 человек
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 900 человек, среди них 260 детей и 230 женщин, ранено 4,5 тыс.человек, сообщает министерство здравоохранения анклава, сообщил Минздрав Газы.
В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли 900 человек, среди них 260 детей и 230 женщин, различные ранения получили 4500 граждан, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что число израильтян, погибших в результате нападений боевиков движения ХАМАС, превысило тысячу человек,
До этого было известно, что число погибших палестинцев и израильтян с начала эскалации превысило 1300 человек.