Двухфакторная аутентификация стала обязательной на портале «Госуслуги»

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет правительство. Отмечается, что после этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например, телефона и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа, передает «Интерфакс».

Как указали в ведомстве, уже более 35 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию для входа на портал «Госуслуги».

Для дополнительной защиты предусмотрены три варианта: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.

Чтобы установить второй фактор защиты необходимо войти в свой профиль в личном кабинете портала «Госуслуги», в разделе «Безопасность» выбрать «Вход с подтверждением», после чего указать один из трех вариантов дополнительного подтверждения, сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что изменить телефон для СМС-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. СМС-код для смены номера придет в том числе на старый телефон, но, если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнера или ближайшем МФЦ.

Ранее Минцифры сообщили о новом способе мошенничеств с QR-кодами на портале «Госуслуги», при котором мошенники пытаются «восстановить» пароль к учетной записи на портале, чтобы украсть аккаунт.

