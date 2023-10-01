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Двухфакторная аутентификация стала обязательной на портале «Госуслуги»
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» для повышения безопасности с 1 октября стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстанавливает учетную запись, заявили в Минцифры.
В сообщении говорится, что проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет правительство. Отмечается, что после этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например, телефона и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа, передает «Интерфакс».
Как указали в ведомстве, уже более 35 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию для входа на портал «Госуслуги».
Для дополнительной защиты предусмотрены три варианта: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.
Чтобы установить второй фактор защиты необходимо войти в свой профиль в личном кабинете портала «Госуслуги», в разделе «Безопасность» выбрать «Вход с подтверждением», после чего указать один из трех вариантов дополнительного подтверждения, сообщили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что изменить телефон для СМС-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. СМС-код для смены номера придет в том числе на старый телефон, но, если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнера или ближайшем МФЦ.
Ранее Минцифры сообщили о новом способе мошенничеств с QR-кодами на портале «Госуслуги», при котором мошенники пытаются «восстановить» пароль к учетной записи на портале, чтобы украсть аккаунт.