В Запорожской области появился противовес HIMARS

Взгляд
31 января, вторник  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
Разделы

Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

Игорь Онучин/ТАСС
За возможность отправить груз по железой дороге на Восток развернулась нешуточная борьба. В прошлом году приоритетное право на перевозку получили российские угольщики. Однако теперь их хотят подвинуть нефтяники, которые столкнулись с проблемой перевозок своих нефтепродуктов на фоне эмбарго. Кто победит в борьбе за железную дорогу? Подробности...
Перейти в раздел…

Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

Немцы под Сталинградом понесли чудовищные потери из-за голода и обморожений Валерий Христофоров/ТАСС
Ровно 80 лет назад, 31 января 1943 года сдался в плен фельдмаршал Паулюс – один из сотен тысяч таких же пленных немецких военнослужащих. Фактически это означало окончание Сталинградской битвы, переломной для хода Великой Отечественной войны. То, как советская власть и лично Берия отнеслись к немецким военнопленным, разрушает один из главных русофобских мифов о Второй мировой войне. Подробности...
Перейти в раздел…

«Милитаризация Молдавии – это угроза»

В армии Приднестровья готовы к тому, что первыми по республике ударят не молдавские, а украинские войска government.gospmr.org
«Молдавия получает оружие, бронетехнику, боевые спецсредства, да еще и начинает маневры. Кроме того, Кишинев требует свернуть миротворческую операцию в Приднестровье, выдворить российских военных. Это чистой воды милитаризация», – заявил газете ВЗГЛЯД министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Он также не исключает, что удар по республике первой нанесет не молдавская – с запада, а украинская армия – с востока. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Как стал возможен Освенцим

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло? Подробности...

Как вели себя в плену фашистские генералы

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Преданность военной корпорации оказалась для Паулюса важнее преданности Гитлеру. Он пошел на сотрудничество с НКВД и вступил в антифашистский союз, активно занявшись агитацией. Подробности...

Германия балансирует на грани войны и переговоров

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анналена Бербок заявила, что Германия и остальная Европа ведут против России войну. И тем самым чуть не испортила тонкую дипломатическую игру Олафа Шольца. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Эрдоган против Макрона. Чья возьмет?

Раскол властей Германии

Россия выдавливает Запад из Африки

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперты оценили данные о десанте ВСУ на левобережье Днепра возле Херсона
    В ДНР заявили о взятии поселков у Артемовска «одного за другим» Турция заявила о невозможности одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО Митрополита Таллинского вызвали в МВД Эстонии из-за призывов к миру Медведев предложил легализовать доступ ко всем иностранным информпродуктам
    ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении В Минске объяснили отказ россиянке Сапеге в помиловании Грузинский эксперт: Партия Саакашвили станет «украинской» партией в Грузии В МОК назвали клеветой заявление Подоляка о коррупции в организации
    Суд в России приговорил к 12 годам поджигателя военкомата в Нижневартовске Президент Литвы призвал страны Запада «перейти красную линию» и дать Киеву истребители В Кремле отреагировали на признание Киева о Минских соглашениях Трамп предпочел Путина «подонкам» из американской разведки

    Главная тема


    Глава МИД Приднестровья: Милитаризация Молдавии – это угроза

    атака на Исфахан


    Названы возможные варианты ответа Ирана на агрессивную риторику Киева

    «ненападение на Россию»


    В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине

    две задачи


    Юшков объяснил логику ответа России на потолок цен на нефть

    Видео

    грузопоток на восток


    Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

    Сталинградская битва


    Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

    ФРГ против США


    Шольц начал борьбу с главной русофобкой Германии

    российские законы


    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    поставки вооружений


    Франция хочет отдать Украине летающее старье

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?

    В Запорожской области появился противовес HIMARS

    В администрации Запорожского региона заявили о появлении противовеса системе HIMARS РСЗО «Торнадо-С»

    31 января 2023, 15:22

    Текст: Александра Юдина

    Российская система «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в Запорожском регионе, заявил член главного совета администрации области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, появление российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Рогов также напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине. «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.

    ВС России уничтожили британских инструкторов морского спеццентра в Очакове
    Артиллеристы России нанесли удар по подразделению 73-го морского центра спецопераций в Очакове
    		    30 января 2023, 15:37
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, уничтожено 14 военнослужащих противника, в том числе британские наемники, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в Очакове, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, в результате чего были уничтожены причал, системы жизнеобеспечения, три автомобиля и 14 военных, в том числе британские инструкторы, готовившие украинских диверсантов к совершению терактов в Азовском и Черном морях.

    Ранее российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (55)
    Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася
    Кадыров прокомментировал слова украинского националиста Карася о якобы угрожающих главе Чечни ракетах
    		    29 января 2023, 03:30
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на угрозу лидера украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в России) Евгения Карася.

    Карась заявил, что не исключает прилета ракет «к Рамзану Кадырову» в его «центр принятия решений», пишет «Московский комсомолец».

    Кадыров заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что прочитал «заявление какого-то шнурка», угрожавшего ракетами, которые «долетят до Грозного». «Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кадыров посмеялся и заявил, что российские войска будут и дальше «находить и уничтожать нацистов на Украине». «Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», – сказал он.

    Напомним, в ноябре Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинскую организацию «СИЧ С-14». Ее название отсылает к популярному среди правых экстремистов лозунгу американского нациста Дэвида Лейна из 14 слов. В 2017 году «С14» включили в список международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (48)
    Бывший разведчик США предрек исход СВО
    Бывший американский разведчик Риттер предсказал окончание конфликта на Украине к концу лета
    		    28 января 2023, 21:39
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска готовятся к масштабному наступлению по всему фронту, конфликт на Украине завершится к концу лета или к началу осени 2023 года, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Разведчик считает, что ВС России пойдут в наступление, а Украине придется оттягивать резервы, в то время как российские войска будут вгрызаться в слабые места противника, пока у него не закончатся солдаты, передает «Царьград».

    Риттер предрек Украине провал армий «Центр» по аналогии с немецкой группировкой во время Второй мировой войны, когда линия фронта лопнула и была прорвана оборона.

    «Вот что произойдет. Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все, наконец, увидим, как это выглядит – русское наступление по их военной доктрине», – заявил бывший разведчик США.

    Риттер считает, что ВС России уничтожит ВСУ артиллерией, танками и пехотой, и Украина будет повержена к концу лета, началу осен.

    Также бывший разведчик США заявил, что западное оружие будет уничтожено на Украине российской армией, и «нет ничего, что может остановить русских».

    «Мы просто еще раз увидим, как немецкая сталь горит на украинской земле под русскими ударами», – подытожил Скотт Риттер.

    Ранее бывший американский разведчик заявил, что танки Abrams не успеют добраться на Украину, поскольку конфликт к июлю будет завершен.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (55)
    Минобороны сообщило о большом числе жертв удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
    В результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек
    		    28 января 2023, 17:50
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала, сообщили в Министерстве обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ намеренно нанесли удар из  РСЗО HIMARS по зданию райбоольницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), где оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.

    От реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медперсонал, всем пострадавшим оказывается помощь.

    В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные к нему понесут ответственность.

    Ранее утром в субботу ВСУ обстреляли и повредили зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехнику в Новоалександровке в ЛНР.

    Коментарии (113)
    Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
    Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
    		    30 января 2023, 18:20
    Фото: Ukrainian Presidential Press Off/
    Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.

    Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».

    Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.

    Коментарии (32)
    В России оценили угрозу от поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации
    Военный аналитик Дандыкин: Россия сможет уничтожить западную авиатехнику до ее применения ВСУ
    		    28 января 2023, 17:48
    Фото: Christophe Gateau/DPA/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Требования Украины предоставить ВСУ авиацию и ракеты повышенной дальности говорят о желании Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией на полных оборотах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет.

    «Поставки Украине западной авиации и дальнобойных ракет бессмысленны – вся территория страны, в том числе взлетно-посадочные полосы и аэродромы, находятся под контролем российских истребителей и дальнобойного оружия. По этим объектам работают Су-35 – истребители поколения 4++. Уже работали истребители пятого поколения Су-57 и другие самолеты. Если Украине что-то перебросят из западной авиации, то наши асы отработают по плану», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Кроме того, для управления зарубежными истребителями Украине потребуются профессиональные летчики, которых сильно не хватает. «Гибнут не только самолеты, но и летчики. Ушло уже очень много. По данным Минобороны России, всего было уничтожено почти четыре сотни украинских самолетов», – напомнил эксперт.

    По его словам, своими требованиями Украина только повышает ставки, «которые ни к чему хорошему для западных спонсоров не приведут». «Мечта президента Украины Владимира Зеленского – это втянуть НАТО на полных оборотах – с участием Польши и Германии – в войну против России. Для них главное – как можно больше нанести нам урона. Но я надеюсь, что у Запада еще есть здравомыслие и они не пойдут на это», – добавил Дандыкин.

    «Хотелки» киевского режима «во многом начинают не совпадать с желаниями тех, кто им помогает», полагает эксперт. «Все эти требования приведут к тому, что Украине перестанут помогать, потому что не будет результата. Есть изумительная «Сказка о рыбаке и рыбке». Старуха просила сначала корыто, а затем дошла до владычицы морской. Требовать можно всего чего угодно, как наркоман дозы – все больше и больше», – считает собеседник.

    Те танки, которые были обещаны Киеву на этой неделе, будут уничтожены на поле боя в ходе спецоперации, единственное, на что могут рассчитывать Вооруженные силы Украины (ВСУ), – это тактические продвижение и замедление темпов СВО, «но не более того». «Всю эту тяжелую западную технику уничтожат наши военные противотанковыми управляемыми ракетами, им помогут танкисты, вертолетчики и летчики на штурмовиках Су-25 – они знают все слабые места этих танков», – подытожил эксперт.

    В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче авиации и дальнобойных ракет для ударов по территории России. «Думаю, мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», – сказал Подоляк.

    По его словам, дальнобойные ракеты позволят уничтожить артиллерийские склады и прочую тыловую инфраструктуру на территории Крыма.

    Ранее на этой неделе стало известно об обсуждении на Западе возможности передачи Украине американских истребителей F-15, F-16, F-18 или шведских Gripen. У Вашингтона в связи с этим есть опасения, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Кроме того, такая поставка может превратиться в «логистический кошмар» для западных союзников.

    Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра уже заявил о готовности страны рассмотреть возможность поставок F-16, если соответствующая просьба поступит от Киева. В свою очередь замглавы украинского МИД Андрей Мельник озвучил Берлину «творческое предложение» отдать 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
    Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
    Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
    		    28 января 2023, 19:10
    Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.

    Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.

    Коментарии (19)
    Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика
    Знай.ua: Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском

    30 января 2023, 14:15

    Текст: Вера Басилая

    Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.

    Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (20)
    Российские военные предотвратили прорыв спецназа ВСУ в Запорожской области
    		    31 января 2023, 11:28
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Спецгруппа ВСУ ночью осуществила попытку прорыва в Запорожской области, ВС России оперативно нанесли по ней удар, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, российские разведчики обнаружили ночью передвижение спецназа ВСУ и огнем артиллерии и АГС уничтожили противника. Рогов добавил, что сбежать удалось лишь одному диверсанту, передает ТАСС.

    Ранее российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение.  

    Коментарии (16)
    В Киеве подсчитали необходимое для охраны воздушного пространства число истребителей
    В Киеве заявили о необходимости пяти бригад истребителей для охраны неба над Украиной
    		    28 января 2023, 18:24
    Фото: Staff Sgt. Danielle Sukhlall/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Для обеспечения охраны воздушного пространства Украины нужно минимум пять бригад истребителей вместе с системами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Игнат в эфире национального телемарафона «Единые новости» уточнил, что Украине нужно не 24 самолета, а пять бригад истребителей, которые смогут  вместе с системами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, истребители могут быть переданы Западом постепенно, если, конечно, их согласятся отправить.

    Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какую угрозу России несут поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации.

    Коментарии (35)
    Российские войска на пяти направлениях уничтожили 350 украинских военных
    		    29 января 2023, 14:55
    Фото: URA.RU/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    За последние сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано 350 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.

    На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

    В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация».

    На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

    Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».

    На Донецком направлении потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

     Ранее сообщалось, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (49)
    Стало известно о переброске частей ВСУ в район Часова Яра
    Марочко: Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска
    		    30 января 2023, 09:16
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в район Часова Яра близ Артемовска, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, усиление позиций ВСУ отмечается в районе Часова Яра, где украинские подразделения возводят фортификационные сооружения, выставляют минные заграждения и оборудуют огневые точки, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в районе Артемовска (Бахмута) и Угледара сложилась «очень жесткая» ситуация.

    Коментарии (6)
    Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы к Артемовску, Угледару и Марьинке
    Врио главы ДНР Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ на артемовское, угледарское и марьинское направления
    		    30 января 2023, 23:33
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы на артемовское, угледарское и марьинское направления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил в эфире Первого канала, что продолжается переброска резервов, каких-то дополнительных сил ВСУ на артемовском, угледарском и на марьинском направлениях. Он также отметил, что на этих направлениях борьба идет буквально за каждый метр, несмотря на некоторые продвижения российских сил, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина усиливает боевые группировки в Артемовске (Бахмуте) и в Угледаре. Кроме того, в понедельник Пушилин сообщал, что российские войска закрепились в восточной части Угледара, а в Артемовске продолжаются ожесточенные бои.

    Коментарии (4)
    Полянский назвал США соучастниками преступления Украины в Новоайдаре
    Зампостпреда России при ООН Полянский назвал США соучастником удара по больнице в Новоайдаре

    28 января 2023, 21:21

    Текст: Вера Басилая

    США являются прямыми соучастниками военного преступления ВСУ, нанесших удар по зданию больницы в Новоайдаре из американского оружия, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский назвал удар ВСУ по больнице в Новоайдаре, где погибли 14 человек от ракет, поставленных США чудовищным преступлением. Он заявил, что украинские официальные лица подтверждали, что цели HIMARS согласовываются с Вашингтоном, из чего следует, что США причастны к атаке в ЛНР, передает радио Sputnik.

    Он отметил, что граждане США должны знать, на что тратятся их деньги.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что к ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО.

    Напомним, Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.

    Коментарии (37)
    Российские штурмовые формирования освободили Благодатное в ДНР
    Пригожин сообщил о переходе поселка Благодатное в ДНР под контроль российских сил
    		    29 января 2023, 00:36
    Фото: Телеканал RTД на русском/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Поселок Благодатное в ДНР освобожден и находится под контролем российских сил, сообщил основатель «Группы Вагнер» Евгений Пригожин.

    В Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» сообщается, что «вагнеровцы» «взяли Благодатное». Также опубликована аудиозапись сообщения «командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины» населенного пункта. На записи слышны звуки стрельбы. 

    Напомним, Благодатное находится юго-западнее Соледара. 11 января Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль российских сил. 17 января под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль.

    Коментарии (3)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •