Точную копию стяга войска Дмитрия Пожарского передали бойцам на передовой в Херсонской области

Воронежские женщины создали точную копию стяга войска Дмитрия Пожарского, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич передал флаг бойцам на передовой, торжественная передача знамени состоялась на одной из позиций воронежского батальона.

«Это знамя изготовили женщины Воронежа: ваши матери, жены, сестры. Для того, чтобы с этим знаменем вы защищали нашу Родину и били фашистов. Только вперед!» – обратился к бойцам Кастюкевич.

Переданное знамя – точная копия знамени Пожарского, которое было в войске Минина и Пожарского и явилось свидетелем изгнания польских войск из Москвы в 1612 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так оно было описано: «Знамя на шелковой материи, ширина один аршин 13 вершков, длина два аршина девять вершков. С одной стороны изображен Спаситель, с другой – Архистратиг Михаил и Иисус Навин, полагающий меч к ногам». Именно тогда, под этим знаменем и руководством Минина и Пожарского, русский народ показал, что в сплочении и единстве его сила, которой не сможет противостоять ни один захватчик, а Россия обрела свободу и сберегла государственность.

С просьбой передать знамя воронежцам в зоне СВО к парламентарию обратились воронежские мастерицы из комитета женщин и центра содействия матерям и женам участников СВО. В дополнение к государственному обеспечению, участники гуманитарной миссии партии «Единая Россия» также передали бойцам технические устройства, лекарства и другие вещи от воронежских общественников.

«Совет отцов Воронежской области подготовил на передовую нашим ребятам тепловизионные прицелы, рации, спальные мешки, медикаменты, кронштейны, тактические кошки», – рассказал председатель регионального отделения всероссийской общественной организации Андрей Згонников.

После церемонии передачи знамени Кастюкевич побеседовал с бойцами и мобилизованными, чьи семьи нуждаются в поддержке или решении различных бытовых вопросов.