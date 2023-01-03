ЕС не подтвердил проведение саммита Евросоюз – Украина в Киеве

Евросовет пока не может подтвердить, что саммит ЕС – Украина, назначенный на 3 февраля, пройдет в Киеве, заявил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Лейтс на вопрос о возможности проведения саммита ЕС – Украина в Киеве заявил, что пока не может подтвердить местоположение встречи, но дДата и формат остаются без изменений, передает РИА «Новости».

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что саммит пройдет в Киеве 3 февраля.