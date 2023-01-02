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2 января, понедельник | Последнее обновление — 22:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Анонсирован саммит Украина – ЕС в Киеве
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения.
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Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Анонсирован саммит Украина – ЕС в Киеве
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Саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, ведется подготовительная работа, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Уточняется, что произошел разговор Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые обсудили будущий саммит, передает РИА «Новости».
В офисе Зеленского пояснили, что стороны обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу.
Ранее стало известно о планах Японии пригласить Зеленского на саммит G7 в Хиросиме.
Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке, погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
Как сообщило ведомство в Telegram-канале, киевским режимом был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР.
Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.
«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.
Ранее российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников.
Столтенберг назвал способ «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
Столтенберг счел военную помощь Киеву единственным способом «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
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Помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал готовится к «долгому пути», так как Россия, по его словам, не собирается «отказываться от главной цели». Как утверждает Столтенберг, «главной целью» России якобы является получение «контроля» над Украиной, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на британские СМИ.
Генсек НАТО отметил, что конфликт между Россией и Украиной, вероятно, завершится переговорами о мире, но условия мира будут целиком зависеть «от соотношения сил на поле боя».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Взрывы прогремели в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве и других подконтрольных украинским властям городах
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В половине областей Украины объявлена воздушная тревога, в столице и ряде других городов, которые контролируются украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают СМИ и местные власти.
В частности, ночью сирены зазвучали в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Позднее воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях, передает РИА «Новости».
Взрывы прозвучали в Голосеевском районе и в левобережной части Киева. Еще два взрыва прогремели в Вышгородском районе на севере Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Деснянском районе города. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах как в городе, так и в области.
Также взрывы звучат в городе Днепре (Днепропетровске) и в Черкасской области, сообщают украинские СМИ.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в городе Запорожье, «временно оккупированном режимом Зеленского», слышали не менее трех взрывов. Позднее он сообщил о «новой волне взрывов» в Запорожье.
Россияне и русский язык испортили польской журналистке аппетит в Египте
Польская журналистка Гомулка пожаловалась на присутствие российских туристов и использование русского языка в Египте
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Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка заявила, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.
Гомулка заявила, что «почувствовала на спине мурашки», увидев отдыхающего на пляже россиянина. Кроме того, она «ощутила колоссальное отвращение», когда увидела в меню одного из ресторанов «только русский язык» и «ни слова по-английски». Гомулка сказала, что «потеряла аппетит». Журналистка заявила, что подобных «ситуаций было много». «Было ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она решила побеседовать с российской парой, которая подошла к ней на пляже. Гомулка пишет, что в ходе беседы «решила рискнуть» и спросила про частичную мобилизацию и «бегство» из страны. Как заявила журналистка, ее собеседник «вскипел», указав на то, что просто приехал на отдых. Однако она продолжила «развивать тему». Журналистка сказала, что ее «знакомая россиянка» якобы «ежедневно публикует фотографии и видео протестов». В ответ россиянин утчнил, из Польши ли ее собеседница, а получив утвердительный ответ, ответил: «Продолжай верить в эту ложь».
Гомулка заявила, что после «старалась обходить русских стороной, хотя их было так много, что это не всегда получалось». При этом она «досыта наелась и с удовольствие поплавала в море». К россиянам она «чувствовала неприязнь», в связи с чем решила, «планируя очередной отпуск, отправиться туда, где будет минимум шансов встретить» их.
Напомним, Сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот шаг Сейма продолжением антироссийской истерики.
Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
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ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Минобороны, наемники из «Иностранного легиона» были уничтожены в районах населенных пунктов Краматорск, Марково в ДНР и Новоосиново в Харьковской области.
На Купянском направлении российскими войсками также нанесены артудары по скоплениям живой силы возле населенных пунктов Кисловка, Берестовое и Синьковка Харьковской области, ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины.
Также нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад недалеко от Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянки ДНР, уничтожено более 40 военнослужащих, три бронетранспортера.
В Минобороны отметили, что на Донецком направлении были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой и 60-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили более 70 военнослужащих, четыре машины пехоты, пять автомобилей.Также уничтожено 40 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка.
«В районах пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады теробороны. В районе Днепропетровска уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», – говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, во время контрбатарейной борьбы рядом с пунктами Миньковка и Часов Яр ДНР на огневых позициях уничтожены две американские артиллерийские системы М-777. В районе Антоновки Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Возле Серебрянки ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное ДНР и Раденск Херсонской области.
Ранее российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
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Военкоры сообщили о ликвидации активного деятеля украинского Майдана
Военкоры сообщили о ликвидации активного деятеля украинского Майдана Михаила Гаврилюка
Российские военные уничтожили около Артемовска идейного украинского нациста, бывшего депутата Верховной рады Михаила Гаврилюка, передают военные корреспонденты.
По информации военкоров в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», в политике он имел славу генератора нелепых идей. Так, Гаврилюк требовал легализовать проституцию и направлять «все средства в казну государства». Отмечается, что в 2016 году студия «Квартал 95» даже выпустила комедийную короткометражку о нем – «Козак Гавриляк».
Однако позже в украинском сегменте соцсетей опровергли информацию о гибели экс-депутата. Сперва его жена написала в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), что он жив, а затем сам Гаврилюк подтвердил эту информацию.
В конце ушедшего года российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях.
Экс-советник Кравчука и Кучмы назвал Зеленского клоуном
Экс-советник украинских президентов Соскин назвал Зеленского клоуном и ребенком
Украина находится в энтропийной воронке, а ее нынешний президент Владимир Зеленский – клоун, заявил директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.
Соскин сказал, что не стоит даже говорить об улучшениях на Украине до 2034 года, поскольку Украина является депрессивной «страной-лузером». «Какое развитие?» – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Соскина, когда «мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла», он ведет себя как «дите». «Ну это просто, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» – заявил Соскин, добавив, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак «ларьками руководил».
Соскин ожидает, что ситуация в стране будет ухудшаться, Украину ждет экономическая стагнация, усиление политических репрессий и террора со стороны властей.
Напомним, Соскин в начале 1990-х годов был консультантом президента Украины Леонида Кравчука. В 1998–2000 годах он занял пост советника другого украинского президента – Леонида Кучмы. Соскин был советником по экономическим вопросам.
В 2019 году Соскин призывал Киев наладить транспортное сообщение с Крымом. Он предлагал пустить поезда из Херсона в Симферополь и открыть авиасообщение с полуостровом из Николаевского и Херсонского аэропортов.
США предрекли полный коллапс из-за поражения Украины
Американский политик Янг заявил, что Запад ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине
Западный империализм рухнет в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик Джеффри Янг.
Янг написал в Twitter (заблокирован в России), что империализму Запада придет конец после обвала доллара и сокрушительного поражения на поле боя США, НАТО и «марионеточного нацистского правительства Украины».
По его словам, санкции Вашингтона ударят по самим США так сильно, что рухнет экономика, он называл это «идеальным штормом», передает РИА «Новости».
Ранее офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр предрек США конец света в случае электромагнитного удара.
Полянский счел постпреда Украины при ООН нуждающимся в помощи психиатра
Полянский не исключил вызова постпреду Украины при ООН Кислице «скорой психиатрической помощи» на заседание Совбеза
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Постпреду Украины при ООН Сергею Кислице нужна помощь психиатра, заявил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский, выразив опасение, что «скорую психиатрическую помощь» придется вызывать на заседание Совбеза организации.
Так Полянский прокомментировал новогоднее сообщение Кислицы в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кислица опубликовал фото наручных часов с Бэтменом в приглушенном свете и фото штаб-квартиры ООН в тумане, сопроводив их антироссийским комментарием. В частности, Кислица раскритиковал «русскоязычный твиттер ООН», передает РИА «Новости».
Полянский в Telegram выразил сожаление в связи с тем, что Мексика с 1 января покидает СБ ООН, ведь ее постпред – профессиональный психиатр, чья помощь «явно по-прежнему востребована». «Конечно, он сможет наблюдать г-на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен», – заявил Полянский, выразив надежду, что состояние Кислицы не обострится, «а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать».
Напомним, Полянский назвал Кислицу паяцем, которого никто давно не воспринимает всерьез. Про выступление украинского постпреда на одном из заседаний СБ ООН Полянский заявил: «Кислицу комментировать не буду. Тут все ясно – клинический случай».
Газманов отказался дать оценку спецоперации на корпоративе в Дубае
Народный артист России Олег Газманов отказался публично выразить свое отношение к специальной военной операции на Украине во время корпоратива в Дубае, он попросил дать ему отдохнуть.
На корпоративе в Дубае двое мужчин потребовали от Олега Газманова публично заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Певец не стал этого делать и попросил дать ему отдохнуть после выступления, передает Ura.ru.
Ранее Олегу Газманову запретили выступать на Украине из-за поддержки спецоперации. Певец воспринял новость с иронией и назвал санкционный список «почетным».
Арестович предложил установить монархию на Украине
Арестович сравнил ситуацию на Украине с «Властелином колец» и предложил установить монархию
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На Украине нужно установить монархию и объявить, что Киев «собирает земли Рюриковичей», заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Арестович дал интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке. Отрывок из интервью опубликован в Telegram. Он считает, что это «единственный способ перебить все московское». По его мнению, Украина оказалась «в сценарии» «Властелина колец», поэтому «должно быть возвращение короля, то есть Арагорна». Он указал, что в Великобритании «есть монархия» и это «не худшая страна мира», монархия была восстановлена в Испании, «сильное движение» за восстановление монархии есть во Франции, а в Бельгии династию выбрали только в XIX веке, передает РИА «Новости».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина якобы является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Историк и политолог Владимир Корнилов указал, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики, а своим заявлением Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине.
Беспилотник разведки ВСУ сбили ночью на подлете к Воронежу
Разведывательный БПЛА Украины сбили ночью на подлете к Воронежу
Правительство Воронежской области сообщило о сбитом ночью около областного центра беспилотнике украинской разведки.
В Telegram-канале правительства области отмечается, что запущенный с территории Украины малогабаритный БПЛА был обнаружен и сбит средствами ПВО. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Российские «Гиацинты» уничтожили украинскую бронетехнику
Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила украинскую бронетехнику на Запорожском направлении
На Запорожском направлении в результате работы российской батареи 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа уничтожено скопление бронетехники вооруженных сил Украины, сообщают информационные агентства.
Боец артиллерийского расчета рассказал, что «поступила задача отработать по скоплению техники противника». Цель выследили с помощью беспилотника. Получив координаты техники противника, артиллеристы «отработали». «Четыре беглым. Цель поражена», – приводит слова бойца РИА «Новости».
Уничтожение цели подтверждено данными объективного контроля. В составе артиллерийского расчета, который уничтожил цель, служат мобилизованные.
Напомним, Минобороны России также опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.
Мэр Днепропетровска призвал отказаться от оливье и «шубы»
Мэр украинского Днепропетровска Филатов назвал салат оливье и сельдь под шубой советским наследием
Мэр Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и сельди под шубой, чтобы быть подальше от Москвы.
Филатов честно признался в своем Telegram-канале, что на третий день празднования Нового года уже не может «жрать» оливье и сельдь под шубой, поэтому призвал постепенно отказываться от «этих советских привычек».
«Это, если по-честному, и на самом деле «прочь от Москвы», – считает мэр, добавив, что за холодец с горчицей, который он готов есть неделю, может «отдать душу».
Ранее мэр города Лебедин в Сумской области Украины написал заявление в СБУ из-за Деда Мороза на новогоднем празднике в местной школе, назвав мероприятие « советско-пропагандистским шабашем»
Премьер Польши решил напомнить Киеву о недопустимости прославления Бандеры
Премьер Польши Моравецкий заявил, что напомнит украинскому главе правительства о недопустимости прославления Бандеры
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Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен, при первой встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем будет высказано однозначно критическое и негативное отношение к восхвалению Степана Бандеры, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкого спросили о реакции польского правительства на размещение Верховной радой Украины в своем профиле в Twitter (заблокирован в России) информацию о дне рождения Бандеры. Премьер заявил, что Польша крайне критично и очень негативно относится к какому-либо восхвалению или даже упоминанию о Бандере, передает РИА «Новости».
Моравецкий пообещал при первом разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем высказать свою однозначную позицию о том, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
Польша считает Степана Бандеру идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, когда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тыс. человек.
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