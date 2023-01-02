Стало известно о планах Японии пригласить Зеленского на саммит G7

Россияне и русский язык испортили польской журналистке аппетит в Египте

Польская журналистка Гомулка пожаловалась на присутствие российских туристов и использование русского языка в Египте

Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка заявила, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.

Гомулка заявила, что «почувствовала на спине мурашки», увидев отдыхающего на пляже россиянина. Кроме того, она «ощутила колоссальное отвращение», когда увидела в меню одного из ресторанов «только русский язык» и «ни слова по-английски». Гомулка сказала, что «потеряла аппетит». Журналистка заявила, что подобных «ситуаций было много». «Было ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она решила побеседовать с российской парой, которая подошла к ней на пляже. Гомулка пишет, что в ходе беседы «решила рискнуть» и спросила про частичную мобилизацию и «бегство» из страны. Как заявила журналистка, ее собеседник «вскипел», указав на то, что просто приехал на отдых. Однако она продолжила «развивать тему». Журналистка сказала, что ее «знакомая россиянка» якобы «ежедневно публикует фотографии и видео протестов». В ответ россиянин утчнил, из Польши ли ее собеседница, а получив утвердительный ответ, ответил: «Продолжай верить в эту ложь».

Гомулка заявила, что после «старалась обходить русских стороной, хотя их было так много, что это не всегда получалось». При этом она «досыта наелась и с удовольствие поплавала в море». К россиянам она «чувствовала неприязнь», в связи с чем решила, «планируя очередной отпуск, отправиться туда, где будет минимум шансов встретить» их.