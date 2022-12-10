Япония решила на G7 продвигать санкции против России

Премьер Японии Кисида заявил, что будет продвигать санкции против России как председатель G7

Япония как председатель Группы семи (G7) в следующем году намерена продвигать санкции против России и оказание помощи Украине, безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Кисида раскритиковал Россию из-за ситуации вокруг Украины и заявил, что Япония намерена продвигать антироссийские санкции, а также сотрудничество с соседними странами во взаимодействии с членами «семерки», передает ТАСС.

Также японский премьер подчеркнул, что как единственный представитель Азии в G7 собирается продвигать идею о неразделимой безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Япония ввела несколько пакетов санкций против России. Под индивидуальные ограничительные меры попали в общей сложности более 900 человек из России. Кроме того, в стране заморожены активы российских банков и порядка 40 российских организаций и компаний. В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 400 наименований.

Российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Позиция Токио, касающаяся Москвы, и ее недружественная политика обернулись замораживанием почти всех форм политического диалога.

Председательство в G7 в 2023 году переходит к Японии. Саммит пройдет 19-21 мая в Хиросиме, одном из двух городов, подвергшихся американской атомной бомбардировке.