Москва предупредила о готовности ответить на милитаризацию Японии

Замглавы МИД Руденко: В случае продолжения форсированной милитаризации Японии РФ будет вынуждена принять ответные меры

Москва рассматривает отказ Токио от мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации как серьезный вызов для безопасности России и предупреждает о готовности принять ответные меры в случае продолжения подобной практики, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат заявил в интервью ТАСС, что в Москве обратили внимание на ускоренную реализацию администрацией премьер-министра Японии Фумио Кисиды курса на отказ от декларировавшегося в течение многих десятилетий так называемого мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации.

В российском внешнеполитическом ведомстве, в частности, обратили внимание на проведение крупномасштабных военных учений Японии вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, беспрецедентное увеличение оборонных расходов. Как отметил Руденко, Россия регулярно озвучивает свою позицию на этот счет как публично, так и по дипломатическим каналам.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва рассматривает такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом и предупреждает о готовности принять адекватные ответные меры в случае продолжения подобной практики в целях блокирования военных угроз России.

Напомним, символом 2022 года в Японии стал иероглиф «война». В декабре минувшего года стало известно о планах Японии разместить у границ России гиперзвуковое оружие.