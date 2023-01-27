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Лидера Little Big Прусикина включили в список иноагентов
Лидера группы Little Big Прусикина признали иноагентом
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Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов лидера группы Little Big Илью Прусикина и еще четырех человек.
Распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены лидер группы Little Big Илья Прусикин, а также Фидель Агумава, Эрдни Омбадыков, Рафиса Кашапова и Дарья Серенко.
«Прусикин (признан иноагентом) получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти», – сообщается на сайте ведомства.
В сообщении Минюста говорится, что Агумава (призан иноагентом) высказывался против СВО, занимался пропагандой ЛГБТ. Омбадыков (признан иноагентом) также выступал против специальной военной операции и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Кашапов (признан иноагентом) призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью.
Серенко (признана иноагентом) собирала средства в поддержку ВСУ, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ. Она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением – иностранным агентом. Все фигуранты реестра проживают за границей, местонахождение Серенко не уточняется.
Ранее лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан иноагентом) прокатился на скейтборде в виде креста, чем возмутил пользователей Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской и также запрещена).
Напомним, участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США. Информация об отъезде появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube. В нем музыканты призывают остановить спецоперацию на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему «звезды» в России уже никому не нужны.
ВС РФ сорвали перевозки вооружений и боеприпасов НАТО в зону боевых действий на Украине
Минобороны: Высокоточными ударами сорваны перевозки вооружений и боеприпасов НАТО в районы боевых действий на Украине
Вооруженными силами России 26 января был нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам энергетической системы, которые обеспечивали функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Цели массированного удара были достигнуты. Назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате удалось сорвать перевозки вооружений и боеприпасов, том числе поставляемых странами НАТО, в районы боевых действий. Нарушена работа предприятий по ремонту и восстановлению техники ВСУ, сообщил Конашенков.
Появилось видео уничтожения украинских С-300 в Харьковской области
Командир БАРС «Каскад» Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300 в Харьковской области
Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
Командир БАРС «Каскад», которое создано из депутатов Госдумы РФ и заксобраний регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения обнаружили на луганском направлении комплекс С-300 ВСУ, после чего он был уничтожен высокоточным оружием и больше не угрожает никому ни в небе, ни на земле.
Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.
В Совфеде отреагировали на слова Нуланд о «победе» Украины
Сенатор Долгов: Вопрос реального выживания Украины США не интересен
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Предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России – нечеловеческие. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Константин Долгов. Ранее в США допустили возможность частичной отмены санкций, если Россия выведет войска с Украины и отдаст освобожденные территории.
«Белый дом хочет, чтобы Россия отказалась от нескольких миллионов граждан, которые недавно воссоединились со своей родиной. Более того, им нужен еще и Крым, который, позволю себе напомнить, был и остается российским», – сказал сенатор Константин Долгов, экс-заместитель постпреда России при ООН.
«Эти условия нельзя назвать человеческими. Вашингтон предлагает нам предать своих людей взамен на возвращение магазинов Adidas», – отметил собеседник.
«Причем Вашингтон и ранее вводил против нас санкции под надуманным предлогом. То из-за Крыма, то из-за истории с Сергеем Магнитским. А в советские годы была поправка Джексона-Вэника. Предлогов много, но итог один: они пытаются ослабить Россию и разрушить нашу экономику», – напоминает парламентарий.
«Учитывая изначальные цели рестрикций, я уверен, что никто их смягчать не собирается. И лишнее тому доказательство – расширение санкционного списка почти одномоментно с заявлениями Нуланд. Чем больших успехов на поле боя мы будем добиваться, тем серьезнее будут в Штатах будут давить на Россию с требованием все бросить и сдаться», – уверен Долгов.
Сенатор также обратил внимание на заявление Нуланд о том, что Киев может «победить», в том числе если речь идет о «выживании Украины».
«Украина для США – пешка в шахматной партии. И все решения, которые якобы принимает Зеленский и его офис – это не что иное, как ретрансляция позиции Вашингтона. Киев не может сам решить, что будет «победой», как выразилась Нуланд. Вопрос реального выживания Украины США тоже не интересен», – сказал собеседник.
«Когда Россия достигнет всех целей СВО, Вашингтон будет первым, кто открестится от Украины. И что бы сейчас не заявляли официальные лица в Вашингтоне, нам известны их реальные цели как применительно к Украине, так и по отношению к России», – заключил Долгов.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории».
По ее словам, смягчение рестрикций при таких условиях мог бы поддержать и госсекретарь Энтони Блинкен. Нуланд также высказала мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и ее процветание в будущем.
При этом Нуланд отметила, что Киев сам должен определить, в чем именно заключается победа. Но так или иначе Вашингтон окажет в этом вопросе всяческую помощь. Сама же она считает, что Украина действительно может победить.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
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Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок на Украину урановых снарядов
Эксперт Анпилогов: США могут поставить Украине танки с урановыми снарядами
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США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке. Но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в России заявили, что поставки на Украину подобных снарядов для танков и БМП будут расценены как применение грязной ядерной бомбы.
«Урановые сердечники – это хорошо известная технология, которая применяется в основном западными странами для создания эффективных боеприпасов. Их преимущество в том, что уран не только радиоактивен, но и относится к тяжелым и прочным металлам», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Уран имеет два серьезных параметра – высокая плотность и способность загораться при соприкосновении с воздухом под высокими температурами (пирофорность). Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – продолжил он.
«Сами снаряды устроены так, что снаружи находится мягкая оболочка из свинца, меди или латуни, а в середине идет урановый лом. Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню», – добавил собеседник.
«Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то, что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека», – объясняет эксперт.
«Так уже было в Ираке и Югославии, где США активно применяли подобные снаряды. Это выяснилось, когда американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – подчеркнул Анпилогов.
«Фактически боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что грязная бомба, правда, в меньшей концентрации. Но важен вопрос количества. По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.
«Как я уже сказал, американцы скрывают всю информацию по использованию урана. В связи с этим для экспортных версий у них есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Возможно, сейчас мы пытаемся дать понять США, что если они совместно со своими союзниками поставляют на Украину танки, то им стоит использовать экспортную версию, чтобы не навлечь на себя последствия», – заключил Анпилогов.
Ранее в России предупредили, что западные поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками будут расцениваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», – цитирует его РИА «Новости».
Гаврилов также отметил, что Запад вынудил Германию передать соответствующие машины Украине. «Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куется трансатлантическая «солидарность», – иронично заметил он.
В то же время издание Politico сообщило, что США могут поставить на Украину танки Abrams, но без брони, которая также предполагает наличие урана. Газета утверждает, что машины будут оснащены боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.
Напомним, на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить на Украину танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams. К настоящему времени машины Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
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Пушилин объяснил важность задачи освобождения Угледара
Врио главы ДНР Пушилин: Освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте
Освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин анонсировал «хорошие новости» из Угледара. По его словам, окружение и последующее освобождение этого города обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления, что может в корне поменять расклад сил на фронте. В скором времени Угледар, по мнению врио главы ДНР, может стать новым, очень важным для нас успехом, передает РИА «Новости».
Накануне командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в Угледаре начались уличные бои, российская пехота оттесняет противника все дальше в город. В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
Депутат: Мы не позволим немецким танкам добиться реванша на полях Украины
Депутат Красов заявил, что немцы забыли историю своего поражения в Великой Отечественной войне
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«У россиян не такая короткая память, как у европейцев. Мы помним о крестах на немецких танках в годы Великой Отечественной войны. И вновь танки с крестами будут гореть на полях Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. На этой неделе Германия одобрила поставку Киеву своих основных тяжелых танков Leopard 2.
«В 40-х годах прошлого столетия немецкие танки со свастикой попытались проехать по территории нашей великой страны, которая называлась Советским Союзом. Но все закончилось тем, что над рейхстагом было поднято Знамя Победы, а на улицах Берлина появились постаменты с советскими танками Т-34. Мы хорошо помним о героическом подвиге наших отцов и дедов. Я не хочу никого пугать, но если немцы будут и дальше недальновидны, то история может повториться», – считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
По его словам, поставка танков Leopard 2 Германией и другими европейскими странами, «у которых тоже все очень плохо с исторической памятью», приводит мир к новому витку противостояния. Против войны с СССР Гитлер «собрал под свои знамена практически всю Европу, которая поставляла солдат, вооружения, технику, горючее, продовольствие».
«С одной стороны, немцы говорят, что вкладывают большие усилия в обеспечение мира на европейском континенте, но мы видим, что кроме немцев танки хотят поставить Великобритания и США. В полыхающий на Украине костер они хотят подлить бензин, чтобы вспыхнуло с еще большей силой. Наверное, немцы жаждут добиться реванша и стереть из своей истории позорные страницы, но мы не позволим им сделать этого. Мы помним, что бойцами и командирами Красной Армии была одержана победа в Великой Отечественной войне», – считает собеседник.
Он напомнил, что последние годы Запад «всячески лелеял и готовил к боевым действиям против России» режим киевской хунты, пришедшей к власти путем госпереворота. «Мы помним признание
лидеров Германии и Франции, как они саботировали минские соглашения и таким образом давали возможность Украине подготовиться к противостоянию с Россией. Мы также помним, как они закрывали глаза на геноцид русскоязычного населения на территории Донбасса, а сейчас – на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам», – подчеркнул депутат. Он отметил и роль США в том, что западные танки появились на территории Украины. По словам Красова, главная цель Вашингтона – попытаться экономически «задавить Россию» и одновременно «обнулить страны Евросоюза».
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне выразил сожаление, что западные руководители не слышат свое население – в странах Европы все чаще проходят массовые акции протеста с требованием запретить поставки вооружений Украине. «Народ понимает, что очередная война на европейском континенте не нужна. А тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что им нужны поставки вооружений и, в частности, танков на территорию Украины, чтобы победить в войне с Россией. То есть западные страны в очередной раз срывают с себя маски», – подытожил собеседник.
В среду Германия согласилась поставить Украине до конца марта танки Leopard 2. Берлин в качестве условия поставок потребовал, чтобы тяжелые танки Киеву передали также США. В результате Вашингтон согласился поставить 31 танк M1 Abrams, причем модернизированный. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить 12 стран НАТО. Всего Украине будет передано около сотни машин – два батальона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем основные преимущества и недостатки этих танков, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
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В Литве объяснили неспособность Украины воевать по стандартам НАТО
Командующий армией Литвы Рупшис: Украина пока воюет не по стандартам НАТО, а как получится
Украина в данный момент не может вести боевые действия в соответствии со стандартами НАТО, она воюет как может, заявил на национальном радио Эл-эр-тэ командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
Он объяснил действия Украины другой тактикой, проработанной в связи с тем, что на Украине нет возможности перейти на формирование единых огневых платформ по стандартам НАТО, передает ТАСС.
Командующий добавил, что таким же образом стоит заранее оценить последствия планируемой передачи Киеву танков, так как эффективность их использования на поле боя зависит от комплексного применения наряду с артиллерией, разведывательными подразделениями, БПЛА и вертолетами, противотанковым вооружением.
Рупшис заметил, что вряд ли Украина сможет соединить все части воедино, поэтому поставленные Украине танки не будут эффективно использованы на территории конфликта.
Напомним, ФРГ и США объявили о решении поставить самые современные танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams.
Уехавшая в Латвию Хаматова появится на российских экранах в фильме о войне
Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову не стали заменять в новой военной драме Урсуляка «Праведник»
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Военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах. Актрису не отменили, но в трейлере и анонсах ее имени нет.
Показ военной драмы «Праведник» начнется в кинотеатрах в ближайшие недели с 16 февраля. Картину о подвиге офицера Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев, снимали в 2021 году. По сюжету одну из главных ролей сыграла Чулпан Хаматова, но из трейлеров и анонсов премьеры артистку убрали, пишет «Комсомольская правда».
По словам режиссера фильма Сергея Урсуляка, Хаматову из фильма убирать не стали, она осталась в проекте. Он заявил, что вопросов по поводу участия в кинофильме артистки не стояло и пересматривать состав актеров никто не просил. Урсуляк также заявил, что трейлер к фильму делал не он, поэтому не может объяснить, почему в нем нет ни лица, ни фамилии Хаматовой.
«Но никакой роли это не играет», – подчеркнул Урсуляк.
Фильм «Праведник» основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге Николая Киселева, офицера Красной армии, который в 1942 году спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
Кроме Чулпан Хаматовой, в драме снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Александр Яценко.
Ранее уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии и заняться радиопостановками, уехать в страну, где есть проблемы с благотворительностью.
Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.
Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ
Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Танкисты ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в ходе наступления в Запорожской области, танковые экипажи, в том числе, обеспечивают огневое прикрытие пехоты.
Как сообщил источник РИА «Новости» экипаж танка Т-72 с позывным «Караван» уничтожил из закрытой позиции два опорных пункта противника и один пикап ВСУ.
Военнослужащий с позывным «Суетолог» рассказал, что российские танкисты наблюдали как военнослужащие ВСУ выносят тела сослуживцев из уничтоженного блиндажа.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уничтожен командный пункт 128-й бригады в Запорожской области.
Ростех начал разрабатывать способные атаковать «роем» дроны
Глава Ростеха Чемезов заявил о разработке атакующих противника роем дронов для нужд СВО
Предприятия Ростеха создают для нужд СВО разведывательно-ударные коптеры, способные бить по противнику в составе роя дронов, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
По его словам, создаются малые дроны, способные наносить удары в составе роя, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию, вести разведку и сбрасывать гранаты, передает РИА «Новости».
Чемезов отметил, что такие дроны сильно изменили характер боевых действий и в качестве примера привел ударные беспилотники «Ланцет», которые применяются в зоне спецоперации «интенсивно и очень результативно».
Ранее солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцет» в ЗРК «Стрела-10».
ВС России закрепились на окраине Угледара
Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил, что российские военные закрепились близ дачных поселков на окраине Угледара
Российские военные закрепились около дачных поселков на окраине Угледара, территория почти зачищена, заявил на Первом канале советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По его словам, на территории, где в данный момент закрепились российские военные, находятся многие руководители ДНР, приехавшие по поручению Пушилина. Вернувшийся с передовой Кимаковский рассказал, что около дачных поселков и в коттеджном поселке на окраине возле АЗС, а также около одного из коммунальных предприятий города почти завершена зачистка, передает РИА «Новости».
Кимаковский отметил, что ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, так как потеря Угледара для киевского режима станет очень серьезным тактическим поражением, которое дает возможность российским военным продвинуться на новые территории.
Также он доложил, что ВСУ предпринимают попытки контратаки на окраине Угледара, однако они оказываются безуспешными.
«Наша артиллерия работает хорошо, накрывает противника и отсекает их от наших ребят, которые закрепились на окраинах», – рассказал советник.
Накануне командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в Угледаре начались уличные бои, российская пехота оттесняет противника все дальше в город. В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
Как отмечал Пушилин, освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, так как обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.
ЕС продлил на полгода все санкции против России
Совет ЕС на полгода продлил действие всех санкций против России по Украине, сообщили в Евросоюзе.
В документе говорится, что совет ЕС решил продлить на полгода до 31 июля антироссийские санкции «за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
Ранее в ЕС пожаловались на сложности с принятием антироссийских санкций.
Российские войска за сутки уничтожили до 215 украинских военных на пяти направлениях
Артиллерия Западной группировки войск на Купянском направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады теробороны у Песчаного и 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, американская артиллерийская система М-777 и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ рядом с Островским Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили порядка 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, гаубица Д-20, американская артсистема М-777. В районе Щурово Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе успешных наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за последние сутки уничтожены более 80 военнослужащих, танк, три машины пехоты, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», две гаубицы Д-30, американская самоходная артустановка М109 Paladin и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях продолжили наступление, заняв новые выгодные рубежи, и нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле Угледара, а также 108-й бригады теробороны в районах Новоселки и Пречистовки ДНР.
Общие потери ВСУ за минувшие сутки на этих направлениях составили около 65 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, отчитались в Минобороны.
В рамках контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении уничтожена установка РСЗО «Град», американская артсистема М-777 и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки было нанесено поражение 79 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах.
Недалеко от Сеньково Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 над Угледаром
В последние сутки российские средства противовоздушной обороны в Донецкой народной республике (ДНР) сбили самолет украинских воздушных сил, сообщили в Минобороны.
ПВО России сбили Су-25 над городом Угледар в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, за сутки было уничтожено 11 украинских беспилотников у поселков Берестовое (Харьковская область), Пролетарка, Малая Кардашинка (Херсонская область), Мирный (Запорожская область), у города Кременная, возле Оборотновки, Баранниковки (ЛНР), Угледара, Новомайорского и Никольского (ДНР).
Также было перехвачено 14 снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS у города Попасная (ЛНР), поселков Владимировка, Валерьяновка, Комсомольский (ДНР) и города Раденск (Херсонская область).
С начала спецоперации всего уничтожено 380 самолетов, 204 вертолета, 2,9 тыс. беспилотников, 402 ЗРК, 7644 танка и других бронированных боевых машин, 991 машина РСЗО и т. д.
Также 26 января ВС России сорвали подвоз вооружений и боеприпасов НАТО киевским властям.
Турчак передал коптеры и тепловизоры подразделению ВДВ на Кременском направлении
Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак передал коптеры и тепловизоры подразделению ВДВ на Кременском направлении
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак привез необходимое оборудование – автотранспорт, коптеры и тепловизоры – на самый сложный участок фронта на Кременском направлении.
Кременское направление сегодня – самый сложный участок фронта. ВСУ здесь постоянно пытаются прорвать оборону, отметил Турчак в своем Telegram-канале. В то же время он отметил, что российские десантники не только успешно отражают атаки, но и двигаются вперед, выбивая противника из хорошо эшелонированных опорных пунктов.
Андрей Турчак соощил, что вместе с товарищем, депутатом Госдумы Зурабом Макиевым они заехали в одно из подразделений ВДВ на этом направлении и передали военнослужащим «буханки», мавики и тепловизоры, чтобы успешно выполнять боевые задачи.
«Бойцам на передовой – низкий поклон... Слава ВДВ!» – заключил он.