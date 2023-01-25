В Херсонской области рассказали о запуске «Движения первых»

Общественник Доманин: Благодаря «Движению первых» молодежь Херсонщины получит доступ к ведущим федеральным проектам

У молодежи из новых регионов России появляется доступ ко всем федеральным образовательным проектам, и это очень ценно. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел руководитель «Движения первых» в Херсонской области Назарий Доманин, комментируя открытие первичных отделений организации в регионе.

«Мы открыли новое отделение «Движения первых» в Геническом колледже. В конце недели запланировано открытие еще одного отделения в Скадовске. Организация медленно, но верно шагает по Херсонской области», – рассказал председатель Совета регионального отделения «Движения первых» в Херсонской области Назарий Доманин.

«Это большая федеральная структура. Ничего подобного у нас ранее не было. Сейчас движение детей и молодежи позволит объединить все проекты, касающиеся молодых людей, и дать ребятам больше возможностей для развития и самореализации», – отметил он.

«В числе наших планов открыть новые ячейки в образовательных учреждениях региона. Затем мы с активом движения будем обсуждать планы нашей работы. Главные в организации – это дети и молодежь, поэтому только от них зависит развитие «Движения первых» в Херсонской области», – подчеркнул собеседник.

«Могу с уверенностью сказать, что в этом году в регионе пройдет ряд крупных мероприятий. Кроме того, мы планируем выезжать на соседние территории, не только Запорожье, ЛНР и ДНР, а также к нашим соседям в Крым и Ростовскую область», – рассказал Доманин.

«Также важно учитывать особенность реализации молодежной политики в новых регионах. Она заключается в том, что у молодежи здесь гораздо меньше возможностей для самореализации и опыта участия в различных проектах. Теперь, с появлением «Движения первых», перед нами открывается множество проектов и конкурсов, образовательных мероприятий и всего того, что так востребовано среди наших ребят. Это очень ценно», – заключил он.

Накануне первичное отделение Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» заработало в Геническом колледже сферы обслуживания. Новое отделение стало уже третьим по счету в городе, после ячеек, открытых в школе №1 и Геническом медколледже в конце прошлого года, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Херсонской области. Планируется открытие ячеек в каждом образовательном учреждении: во всех колледжах и школах Херсонской области.

Представитель Росмолодежи в Херсонской области Денис Татарченко заявил, что в рамках движения они могут реализовывать любые свои инициативы, взаимодействуя с органами государственной власти.

Напомним, учредительный съезд Российского движения детей и молодежи состоялся в декабре в Москве. В организацию принимают детей с шести лет, а быть ее членом можно вплоть до окончания школы или колледжа. Одна из главных задач «Движения первых» – это дать возможность детям и молодежи сделать первые шаги в той сфере, где им это интересно: например, в науке или в волонтерской деятельности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД