Власти ДНР пообещали открыть два новых КПП на границе с Ростовской областью В ДНР оценили назначение нового главы Мариуполя Донецкий депутат Бердичевский: Моргун на прошлых постах зарекомендовал себя как хороший управленец 24 января 2023, 12:30

Текст: Алёна Задорожная

Перед Олегом Моргуном стоит ряд непростых задач, которые предстоит решать в Мариуполе. И важно то, что местные люди его знают и уважают, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя назначение Моргуна главой Мариуполя. «Я лично знаю Олега Моргуна с 2014 года. При Украине он был начальником милиции Мариуполя и очень хорошо себя зарекомендовал на этом посту, несмотря на политику Киева. Никаких претензий у населения к его работе не было», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Моргун очень быстро перешел на нашу сторону. Он опытный администратор. Его и сейчас помнят в Мариуполе. Кроме того, в Новоазовском районе и Ясиноватой, где он также был главой, о нем отзываются как о серьезном и качественном руководителе, который, несмотря на постоянные обстрелы, активно развивал муниципалитеты», – отметил собеседник. «В Мариуполе разрушено почти 70% зданий и сооружений. И там идут активные работы по восстановлению города. Полагаю, что Моргуна отправили в населенный пункт именно для того, чтобы он обеспечил качественную работу по этому направлению», – заключил Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин уволил с должности главы Мариупольской администрации Константина Иващенко и назначил на это место экс-главу администрации Новоазовского района республики Олега Моргуна. Новым главой Новоазовского района ДНР станет Василий Овчаров. Моргун родился в Винницкой области, пишет ТАСС. До событий 2014 года жил в Мариуполе, некоторое время руководил городским управлением милиции. Затем принимал участие в формировании местных органов власти ДНР. В частности, был главой Ясиноватой. С 2015 года бессменно возглавлял Новоазовский район республики. Во время боев за освобождение Мариуполя от украинских войск весной прошлого года занимался организацией пунктов временного размещения для жителей города. На Украине заочно осужден на 11 лет за участие в создании ДНР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке 23 января 2023, 00:34 Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси. Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС. Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре. Экономист указал на выгоду России от создания единой валюты Аргентины и Бразилии Экономист Любич: Единая валюта Аргентины и Бразилии выгодна России 22 января 2023, 18:25

Текст: Дарья Волкова

«Если введение общей валюты двух крупнейших экономик Латинской Америки состоится, это положительно скажется для обеих стран. Беда Бразилии и особенно Аргентины – обесценивание валюты в популистских целях. Это бьет по покупательной способности населения и делает невозможными долгосрочные инвестиции в модернизацию экономики», – рассказал экономист Антон Любич. «В валютном союзе осуществить такой «фокус» будет гораздо сложнее. Значит, валюта будет крепче и надежнее. Это даст им возможность в полной мере раскрыться как очень интересному рынку и направлению для инвестиций. А также снизит зависимость крупнейших экономик Латинской Америки от доллара», – отмечает собеседник. «Вместе с тем я бы не торопил события. Первое соглашение о введении общей валюты между Аргентиной и Бразилией было подписано еще в 1987 году. С тех пор практически не было никаких шагов по его реализации, а обе страны за это время успели несколько раз поменять свои национальные валюты», – напомнил он. «Единая валюта в этих странах также крайне выгодна для интересов России в регионе. Она сможет повысить платежеспособность Аргентины и Бразилии, а также позволит интенсифицировать поставки российских товаров и технологий в регион, перевести политические связи в плоскость достижения взаимной экономической выгоды», – считает эксперт. «Главная сложность, она же искушение на пути к валютному союзу – это необходимость для правительств обоих государств принять взаимные обязательства об ответственной бюджетной политике, принять добровольные ограничения в интересах долгосрочного развития», – отмечает Любич. Ранее газета Financial Times сообщила, что на саммите в Буэнос-Айресе будет обсуждаться план того, как новая валюта может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара США. «(Две крупнейших экономики Латинской Америки) примут решение о начале изучения параметров, необходимых для создания единой валюты, которые включают в себя все – от налоговых вопросов до размеров экономики и роли центральных банков», – сообщил министр экономики Аргентины Серджио Масса. Отмечается, что обе страны обсуждали эту идею еще в 2019 году, но тогда их не поддержал Центральный банк Бразилии. По данным издания, Аргентина и Бразилия планируют пригласить и другие страны Латинской Америки присоединиться к их плану. Ранее Бразилия и Уругвай отказались от взаимных расчетов в долларах.

Текст: Александра Юдина

Российские военные освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка рядом с Артемовском, сообщили в штабе теробороны ДНР. В Telegram-канале ведомства уточняется, что помимо недавно освобожденного Двуречья, полный контроль со стороны российских военных получил населенный пункт Краснопольевка. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии Южного военного округа освободили Двуречье в ДНР.

Текст: Антон Никитин

Украинские вооруженные силы в ночь на вторник обстреляли Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации представительства, удар по городу был нанесен в 04.10 из американской РСЗО HIMARS. В 04.02 украинские силовики обстреляли Иловайск из РСЗО, тип которого не уточнялся, передает ТАСС. Как сообщила мэр города Харцызска, в подчинении которого находится Иловайск, Виктория Жукова, в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, по предварительным данным, в Иловайске ранения получили два сотрудника железной дороги. В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS машиностроительный завод в городе Стаханове.

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям украинских военных в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, сообщило Минобороны. Подразделения Вооруженных сил России продолжают вести наступательные действия на запорожском направлении. Артиллеристы ЮВО, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят интенсивные удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам техники украинских военных, доставляющим подкрепления, передает РИА «Новости». При выполнении огневых задач расчетом по данным разведки военные обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили. Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин в круглосуточном режиме. Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. Пушилин рассказал о попытке ВСУ уничтожить рудники в Соледаре Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники 23 января 2023, 00:56 Текст: Антон Никитин

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из города Соледар пытались уничтожить соляные рудники. Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины, отходя из Соледара, подрывали коммуникации в шахтах с целью уничтожить соляные рудники. Вместе с этим врио главы ДНР выразил уверенность, что все удастся восстановить и вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений ВСУ. По его словам, полный контроль над городом позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ. В прошлый четверг врио главы ДНР Денис Пушилин временно включил освобожденный город Соледар в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска. Неделей ранее завершилось освобождение Соледара от украинских войск и иностранных наемников. Новости СМИ2 Началось строительство нового водовода из Ростовской области в Донбасс Минобороны РФ: Начато возведение крупного водовода из Ростовской области в Донбасс 23 января 2023, 05:34 Текст: Антон Никитин

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в ведомстве. В министерстве сообщили, что специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. В ведомстве уточнили, что новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец – Донбасс, мощность водовода составит до 300 тыс. кубических метров воды в сутки, передает ТАСС. Это уже восьмой водовод, возводимый силами Минобороны России для обеспечения водой жителей освобожденных территорий. Ранее военные строители возвели и запустили Черновский водовод под Дебальцево, водоводы в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец – Донбасс и другие. Как уточнили в Минобороны, замглавы ведомства Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с заместителем руководителя Федерального казначейства РФ Эли Исаевым на вертолете совершили облет районов строительства объектов водовода на территории ДНР. Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. кубических метров. На объектах водовода уже задействовано 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. Национальный центр управления обороной РФ осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг хода строительства и контроль поставляемых на площадки стройматериалов. В Минобороны добавили, что сейчас проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя и устройство котлованов под резервуары. Напомним, в конце июля минувшего года коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырех районах Мариуполя. ВСУ обстреляли Стахановский машиностроительный завод из РСЗО Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник сообщил об украинском обстреле Стахановского машиностроительного завода 22 января 2023, 03:58 Текст: Антон Антонов

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Стаханову, огонь велся, предположительно, из РСЗО, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Мирошник со ссылкой на местных жителей сообщил в Telegram о «пяти «тяжелых» прилетах в район Стахановского машзавода». Позднее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS, передает ТАСС. Напомним, в начале спецоперации на Украине Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Однако из-за позиции позиции украинских властей географические задачи СВО изменились. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России по итогам референдумов.

Текст: Александра Юдина

Врио главы ДНР Денис Пушилин уволил с должности главы Мариупольской администрации Константина Иващенко и назначил на это место экс-главу администрации Новоазовского района республики Олега Моргуна. В указе Пушилина отмечено, что Олег Моргун уже назначен. Его должность в свою очередь занял Василий Овчаров. Ранее Пушилин рассказал о зачистке Краснопольевки.

Текст: Дарья Волкова

«Алексей Комиссаров – первоклассный руководитель, способный держать все на контроле 24 часа в сутки. Уверен, что таким огромным учреждением, как Российская академия народного хозяйства и госслужбы, Комиссаров будет руководить также продуктивно и талантливо», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя назначение Комиссарова и. о. ректора РАНХиГС. «Алексея Комиссарова я знаю лично, и это назначение можно только приветствовать. Как участник проекта «Лидеры России», могу сказать, что все, прошедшие этот конкурс, с огромным уважением относятся к Комиссарову. Его уважают как за личные качества, так и за ту работу, которую он осуществляет на посту гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей», – рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. По словам собеседника, ни у одного из участников конкурса «Лидеры России» никогда не возникало вопросов организационного плана. «Это говорит о том, что Комиссаров – первоклассный руководитель, способный держать все на контроле 24 часа в сутки. Уверен, что таким огромным учреждением, как Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Комиссаров будет руководить также продуктивно и талантливо», – подчеркнул Майтвейчев. На новом посту Комиссаров сможет реализовать свой опыт организационной деятельности при управлении большой разветвленной структурой. «Опыт Комиссарова по использованию в работе АНО «Россия – страна возможностей» новых технологий, цифровых решений, безусловно, также пригодится ему в РАНХиГС. Академия станет еще более современной», – добавил депутат. Помимо этого, сказал парламентарий, в работе Комиссарову помогает его хобби – участие в марафонах по бегу и заплывах на длинные дистанции. «Он такой «железный человек» в среде российских управленцев, что свидетельствует об оптимизме, жизненном потенциале и работоспособности Комиссарова», – резюмировал Матвейчев. О назначении Комиссарова на пост исполняющего обязанности ректора РАНХиГС с сохранением должности гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» стало известно в понедельник. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что новое назначение позволит Комиссарову синхронизировать экосистему президентской платформы с программами президентской академии народного хозяйства и госслужбы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Комисарова, РАНХиГС для него является родным вузом. На новой должности он планирует взвешенно подойти ко всем переменам, обсуждая их с попечительским советом академии и профессорско-преподавательским составом. «Хочу подчеркнуть, что главным человеком в вузе всегда будет студент. Поэтому любые наши действия будут направлены на повышение уровня условий обучения и заинтересованности в учебных программах», – отметил новый и. о. ректора РАНХиГС. Алексей Комиссаров имеет опыт работы в государственной структуре – с 2011 по 2015 год он занимал должность министра правительства Москвы, был советником мэра, руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства, возглавлял департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Москвы. В 2015 году Комиссаров был назначен директором создаваемого Фонда развития промышленности. Под его руководством ФРП стал одним из ведущих институтов развития в России. С 2017 года он занимает должность проректора – директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а с 2018-го возглавляет президентскую платформу «Россия – страна возможностей», созданную указом президента Владимира Путина для выстраивания системы развития системы социальных лифтов. Одним из флагманских проектов платформы является масштабный конкурс для управленцев «Лидеры России», не имеющий аналогов в мире. В академию народного хозяйства при правительстве РФ Комиссаров пришел в 2009 году в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА, основал бизнес-инкубатор академии, а в 2017 году занял должность проректора РАНХиГС. Ребенок погиб в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ Вследствие обстрела Кременной в ЛНР погиб ребенок, четверо взрослых ранены 23 января 2023, 08:16 Текст: Александра Юдина

Вследствие обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР погиб годовалый ребенок, четверо взрослых ранены, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, стало известно об обстреле украинскими военными населенного пункта Кременная 21 января. Двое мужчин и две женщины получили ранения, не выжила девочка 2021 года рождения, передает РИА «Новости». Накануне ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области, обошлось без жертв. Отмечается, что рядом с погостом нет военных объектов или воинских подразделений. Новости СМИ2 Пушилин заявил о разрушении Соледара украинским войсками Пушилин: В Соледаре практически не осталось целых зданий 23 января 2023, 13:10 Текст: Елизавета Шишкова

ВСУ практически полностью разрушили Соледар, в городе почти не осталось целых зданий, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России 24». Он добавил, что украинские войска наносили городу максимальный ущерб, передает ТАСС. При этом российские подразделения продвигаются вперед практически на всех участках линии фронта в ДНР. Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ при отходе из города Соледара пытались уничтожить соляные рудники. Жительницы ЛНР начали получать сертификаты на материнский капитал 23 января 2023, 14:14 В Луганске прошло вручение первого оформленного в ЛНР сертификата на материнский капитал, оформление проводилось через работающую в городе клиентскую службу отделения Фонда пенсионного и социального страхования по республике. «Первые выплаты, которые у нас пошли, это единое пособие, так и получение сертификата материнского капитала... В Луганске это первый сертификат, на территории самой республики, именно получение материнского капитала», – цитирует управляющего отделением Фонда в республике Татьяну Васильеву «Луганский информационный центр». Получательницей первого оформленного в ЛНР сертификата на маткапитал стала луганчанка Наталья Валериевна, воспитывающая двоих детей. «Процедура заняла очень мало времени. Я подала документы, через буквально два дня мне пришло подтверждение, что мои документы находятся в обработке, и буквально на пятый день пришло нам (уведомление) о том, что одобрена эта услуга. И вот я уже получила свой сертификат. Это очень важная поддержка для семей», – сказала женщина. Васильева подчеркнула, что оформление сертификатов на маткапитал осуществляется на всей территории ЛНР. Обязательным условием для получения такой выплаты является наличие у семьи российского гражданства. Процедура получения сертификата занимает пять дней, если заявитель подал полный пакет документов, указала она. «Только с января 2023 года обратились более 200 семей за получением материнского капитала», – добавила Васильева. Получение выплаты уже одобрено более 40 заявителям.

Правительство России одобрило и представило президенту Владимиру Путину предложение о подписании с Белоруссией соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что центры предназначены в том числе для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. Их основными задачами будут совместная боевая подготовка, дежурство (боевое, опытно-боевое), выполнение других учебно-боевых задач. Военные также будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы на таких образцах. Также среди задач – «унификация боевой подготовки вооруженных сил» двух стран, передает ТАСС. Белоруссия со своей стороны также одобрила этот проект. Как отмечали в Минске, уже работают три таких центра: два в Белоруссии, один в России. 16 января в Белоруссии начались совместные летно-тактические учения с подразделениями ВС Белоруссии и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ).