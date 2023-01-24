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МИД заявил о наличии еще не пересеченных Западом красных линий
Полянский: Запад пересек еще не все красные линии в украинском кризисе
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НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Такую позицию обозначил в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, Россия посылает все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, при том «наиболее красные» границы еще не пересечены, «а в случае с ядерными державами, если вы хотите обострения конфликта, необходимо просчитывать все варианты», отметил он.
Полянский добавил, что поставка на Украину западного оружия никак не повлияет на ход спецоперации, но грозит прямым вовлечением Запада в конфликт, передает ТАСС.
По словам дипломата, «Россия не хочет прямого столкновения» с Североатлантическим альянсом, «НАТО делает аналогичные заявления», но при этом и оружие, и обслуживающие его военные продолжают отправляться Киеву.
Полянский подчеркнул, что США «напрямую вовлечены в оперативное планирование» украинских военных, страны НАТО также «предоставляют Киеву разведданные», то есть «НАТО фактически воюет на Украине», поскольку там находятся западные советники, наемники и ЧВК.
Ранее обозреватель Джейсон Филдс в статье для американского журнала Newsweek написал, что США и НАТО пересекли красные линии в вопросе поддержки Украины.
Военкор привел статистику уничтоженного боевого потенциала ВСУ
Военкор Сладков: Россия за год уничтожила 23 армии Украины
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За год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».
«372 сбитых самолета ВСУ – это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов – воздушная армия. 7537 танков и ББМ – две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО – ударная армия. 401 ЗРК – армия ПВО. 3841 орудие – четыре артиллерийских армии. 8066 машин – восемь армий», – написал он в Telegram.
Таким образом, пояснил Сладков, Россия за год уничтожила 23 армии противника или четыре фронта. Также эти цифры сопоставимы с четырьмя группами армий вермахта или всей современной группировкой НАТО в Европе. Результат, по его словам, даже превосходит времена ВОВ и все другие войны.
При этом, отметил военкор, таких результатов удалось добиться без миллионов собственных потерь ВС РФ. Без помощи Запада любое государство уже было бы повержено, заключил Сладков.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли 1,5 тыс. человек ранеными за четыре дня боевых атак в ЛНР.
Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
Владимир Рогов: Каменское и Орехов – это ворота в город Запорожье
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Освобождение западной части Запорожской области открывает для нас возможность продвижения на север в сторону Степногорска и самого Запорожья, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные выбиты из села Каменское на берегу Днепра и Каховского водохранилища.
«Наши ребята сначала перешли реку Янчекрак, которая впадает в Днепр, закрепились на правом берегу, а затем полностью выбили противника из села Каменское. Насколько мне известно, ВСУ отошли от населенного пункта почти на один километр в сторону Степногорска», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Каменское – крайнее село, примыкающее к Днепру, и оно важно для нас. Дело в том, что окраины населенного пункта использовались ВСУ для постоянных обстрелов освобожденной территории Запорожской области, в частности Васильевки и Мелитополя. Теперь то расстояние, на которое отодвинут противник, снизит вероятность атак», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, это позволит нам увеличить контроль над трассой Москва – Симферополь и взять в оперативное окружение Орехов, который имеет стратегическое значение. Именно Орехов и Каменское – своего рода ворота в город Запорожье», – отметил он.
«Также взятие под контроль трассы Запорожье – Донецк, которая находится севернее, и трассы Запорожье – Мариуполь сыграет большую роль с точки зрения нарушения снабжения группировки ВСУ на Запорожском направлении и в городах ДНР», – продолжил Рогов.
«Освобождение западной части Запорожской области откроет нам дорогу в ближайший пригород Запорожья через Степногорск. Однако говорить о скором успехе там пока рано, поскольку восточный фланг еще не зачищен. В ДНР также ряд населенных пунктов все еще находятся под контролем Зеленского», – добавил эксперт.
«В целом на Запорожском направлении мы видим постепенное продвижение наших сил, хотя и не слишком быстро. С другой стороны, если сравнивать это с почти десятью месяцами затишья в нашем районе, то изменения очевидны. Плюс почти ежедневное количество потерь противника здесь исчисляется трехзначными числами, а это довольно много», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что российским войскам удалось полностью выбить ВСУ из села Каменское в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что российские артиллеристы по данным разведки обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
О тактических успехах ВС России на Запорожском направлении сообщалось и в конце прошлой недели. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.
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Лавров заявил о почти настоящей войне Запада с Россией
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Касательно вопроса о конфликте на Украине, можно отметить, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, страны Запада долго готовились к противостоянию с Россией, стремясь уничтожить русский язык, культуру, даже запрещая украинцам говорить на родном языке, передает РИА «Новости».
По вопросу разрушений на Украине, глава МИД заметил, что российские военные не используют для атаки жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Нанесенный ущерб вызван работой системы ПВО, которую Киев разместил в жилых кварталах.
Ранее в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО.
Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине
Эстония рассчитывает получить от ЕС 400 млн евро компенсации за военную помощь Украине
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Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро, сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.
По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Кроме того, власти Эстонии решили направить заявку на компенсацию последнего транша в размере 113 млн евро, которая поступит в течение нескольких лет из-за существующего графика выплат компенсаций странам ЕС, передает ТАСС.
Ранее посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска заявил, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 и средства поддержки артиллерийских подразделений в рамках пакета помощи Украине на 113 млн евро.
СВР: Украина складирует вооружения на территориях АЭС
Киевский режим размещает боеприпасы на территориях АЭС в расчете на то, что Вооруженные силы (ВС) России не станут наносить по ним удары из-за риска ядерной катастрофы, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По сообщению СВР, командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами, рассчитывая на то, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по АЭС, а если склады сдетонируют и разрушат станцию по вине очередной «заблудившейся» украинской ракеты, то вину за это можно будет списать на Москву, передает ТАСС.
Напомним, МАГАТЭ объявило, что собирается направить по два эксперта для работы на Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.
В Rheinmetall заявили о готовности передать Украине 139 танков Leopard
Представитель Rheinmetall: Концерн может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard
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Германский оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard, сообщил представитель предприятия.
Представитель концерна заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что у Rheinmetall есть 22 танка типа Leopard 2A4, которые предприятие могло бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. При этом он выступил с утверждением, что ремонт этих машин займет почти год, поставка возможна в конце 2023 – начале 2024 года. Он также сообщил, что у концерна есть еще 29 танков типа Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле–мае 2023 года. Кроме того, по словам представителя предприятия, в Rheinmetall могли бы подготовить еще 88 танков Leopard 1, передает ТАСС.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц поставил США условие для передачи танков Украине. По сообщениям американских СМИ, позиция Шольца по танкам разочаровала США.
Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
Владимир Рогов: Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
В результате наступательных действий Российской армии в Запорожской области удалось вскрыть позиции украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что Российская армия продолжает разведку боем в Запорожской области. По имеющимся у него данным, подразделениям ВС России удалось вскрыть позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны. Рогов сообщил, что благодаря тактическим успехам Российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике, передает РИА «Новости».
Накануне украинские войска удалось выбить из села Каменское Запорожской области.
Эстония решила отдать Украине все свои 155-мм гаубицы
Посол Эстонии Кууска: Эстония отдает Украине все свои 155-мм гаубицы
Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, заявил посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска.
По его словам, Украина получит все эстонские 155-мм гаубицы, таким образом балтийская страны хочет создать прецедент, чтобы другие страны не оправдывались, что не могут этого сделать, передает ТАСС.
Как сообщает генштаб ВСУ, правительство Эстонии решило направить Украине помощь на 113 млн евро, в которую войдут десятки гаубиц калибра 122-мм D-30 и 155 мм FH-70, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2, средства поддержки артиллерийских подразделений и продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих ВСУ. Таким образом, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.
Ранее премьер-министр страны Кая Каллас сообщила, что правительство Эстонии приняло решение о выделении пакета военной помощи Украине в размере 113 млн евро.
ВСУ формируют новые подразделения для удержания фронта в Запорожье
Рогов заявил о создании в ВСУ новых формирований для недопущения «обвала» фронта в Запорожье
Украинские военные формируют новые бригады в Запорожской области, чтобы не допустить «обвала» фронта, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Киевские власти в срочном порядке формируют на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения, в их числе – 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ, заявил Рогов, передает ТАСС.
Такие меры принимаются, чтобы не допустить «обвала Запорожского фронта», пояснил он. По данным главы движения, в 23-ю бригаду «буквально за пару недель» набрали более 1,5 тыс. человек.
Также в понедельник Рогов рассказывал, что российские войска существенно продвинулись на Запорожском направлении.
В Сенате США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО
Сенатор Корнин усомнился в надежности ФРГ как союзника США по НАТО из-за нежелания Берлина нарастить поддержку Украины
Нежелание Берлина наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности Германии как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время выступления в American Enterprise Institute.
Корнин задался вопросом, могут ли США с учетом подхода Берлина положиться на Германию в контексте договоренностей в рамках НАТО в случае возникновения угрозы альянсу. Он выразил надежду, что Германия найдет возможности «более агрессивно» нарастить поддержку Украины, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.
Троллейбусы и трамваи встали в Днепропетровске из-за отсутствия электричества
Работа троллейбусов и трамваев в Днепропетровске (Днепре) остановлена из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях, сообщили местные СМИ.
Как пишет украинское издание «Страна», в Днепре с 18.10 (17.10 мск) остановили электротранспорт из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях. Местные власти сообщают, что увеличили количество автобусов на маршрутах трамваев и троллейбусов, передает РИА «Новости».
Заместитель мэра города Михаил Лысенко в свою очередь заявил, что ситуация с электроэнергией в Днепропетровске стабильно тяжелая.
По его словам, по электроснабжению проблемы действительно есть: водоканал и большинство котелен к этому готовы. «Поддерживаем все в жизнеспособном состоянии. Да, местами есть аварийные отключения, от этого никуда не денемся и не можем на это повлиять», – уточнил он.
В декабре сообщалось, что троллейбусы и трамваи в столице Украины не будут выходить на маршруты до весны 2023 года, вместо них выпустят автобусы.
Ранее в Одессе приостановили работу электротранспорта из-за проблем с электричеством.
ВСУ обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS
Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS
Украинские вооруженные силы в ночь на вторник обстреляли Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации представительства, удар по городу был нанесен в 04.10 из американской РСЗО HIMARS. В 04.02 украинские силовики обстреляли Иловайск из РСЗО, тип которого не уточнялся, передает ТАСС.
Как сообщила мэр города Харцызска, в подчинении которого находится Иловайск, Виктория Жукова, в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, по предварительным данным, в Иловайске ранения получили два сотрудника железной дороги.
В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS машиностроительный завод в городе Стаханове.
В Одессе для мобилизации используют машины скорой помощи
В Одессе для мобилизации в ряды украинских вооруженных сил применяют автомобили скорой помощи, об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
Мужчин призывного возраста забирают прямо с улиц в кареты скорой помощи и везут в центр комплектования и спецподдержки, передает RT.
Один из таких моментов попал на видео. В ролике мужчину затолкали в минивэн люди в форме и увезли в неизвестном направлении. В областном военкомате подтвердили СМИ, что так действовали сотрудники комиссариата.
До этого СМИ сообщали, что в Киеве военнообязанным повестки вручать работники коммунальных служб.
Эксперт объяснил опасность хранения Украиной оружия на АЭС
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«Задача Украины – втянуть НАТО в прямое боестолкновение с нами через такие абсолютно провокационные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич, комментируя данные о том, что Украина складирует западное вооружение на территориях АЭС.
Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что поступают достоверные данные, что украинские вооруженные силы размещают вооружение и боеприпасы, которые предоставляет им Запад, на территориях атомных электростанций. Предполагается, что данные места используются под склад в надежде, что Россия не станет стрелять по АЭС во избежание ядерной катастрофы.
«Говорить о том, что Украина как-то соблюдает хоть какие-то законы войны или вообще законы – это бессмысленно и наивно. Всей своей деятельностью за 11 месяцев СВО Украина доказала, что она игнорирует и сознательно преступает законы войны. С первых же дней спецоперации ВСУ прикрываются мирным населением, размещают танки, артиллерию в жилых кварталах. Мы видим это в том числе и сейчас», – говорит Малькевич. По его словам, сейчас боевики в Херсоне живут в захваченных домах и квартирах мирных граждан. До этого в Мариуполе они оборудовали свои базы в школах и детсадах, а штаб батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) находился в библиотеке и одном из корпусов Мариупольского госуниверситета.
«И сейчас завозится смертельное оружие, из которого расстреливаются опять же мирные населенные пункты. За три с половиной дня выпущено уже 120 снарядов НАТО по Левобережью. И это только кусочек Херсонской области, а есть еще Запорожская область, ДНР и ЛНР, куда завозится все более смертельное оружие, которое, естественно, они пытаются сохранить, поэтому сознательно хранят на территориях атомных электростанций», – объясняет член ОП.
Даже пожар в такой ситуации может быть опасен для хранящихся вооружений, при этом любое происшествие на АЭС даст повод Киеву обвинить Россию в том, что она является «ядерной угрозой для Европы», продолжает эксперт. «А все потому, что задача Украины – втянуть НАТО в прямое боестолкновение с нами через такие абсолютно провокационные действия», – заключил Малькевич.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказало о планах запустить миссии, состоящие из двух экспертов, на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.
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Эксперт: Германию убедят поставить «Леопарды» Украине
Военный эксперт Козюлин: Союзники заставят Германию поставить «Леопарды» Украине
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Дискуссия о передаче Киеву немецких танков Leopard 2 приближается к тому, что союзники по НАТО все-таки продавят Германию и на разрешение реэкспорта из третьих стран, и на собственные поставки боевых машин. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Польше в отправке танков Leopard 2 на Украину.
«При передаче любой военной техники получателю выдается «сертификат конечного пользователя». Соответственно, без согласия поставщика передать технику третьей стороне нельзя. У поляков сегодня как раз такая ситуация. Они не могу передать свои танки Leopard 2 без согласия Берлина. Причем это не просто слова, а юридические документы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Именно поэтому вся дискуссия о передаче этих танков упирается в ФРГ. Германия, в свою очередь, находясь под колоссальным давлением союзников по НАТО, пыталась перевести стрелки на США и склонить их к поставке своих танков Abrams», – отметил он.
«Но союзники по альянсу продолжают давить да Берлин, а немцам крайне сложно этому сопротивляться. Кроме того, для передачи танков ВСУ вопрос должен разрешиться формально – Польша должна получить документальное согласие. Могу предположить, что сейчас все к этому идет», – рассуждает эксперт.
«Запад в последнее время все больше снимает свои собственные ограничения на поставки техники и оружия Украине. Они передают Киеву все более мощное вооружение, провоцируя эскалацию конфликта. Хотя Штаты пока молчат по поводу поставок своих танков, но поскольку вопрос не теряет актуальности, они продолжают давить на Германию», – полагает собеседник.
«Что касается чисто технических вопросов поставок танков, логистики, ремонта и замены, то эти вопросы очень хорошо отлажены в НАТО. Тем более речь идет о передаче сравнительно небольшого количества техники. Об этом очень много разговоров, поэтому сам факт передачи становится для европейцев скорее делом принципа, чем попыткой изменить ситуацию на поле боя. Кроме того, я думаю, Leopard 2 поставят Украине сразу с комплектом запасных частей. Также эти танки довольно хорошо ремонтируются, их удобно собирать и разбирать», – объяснил Козюлин.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве, если Польша решит отправить на Украину немецкие танки Leopard. В интервью французскому телеканалу LCI Бербок заявила, что этот вопрос якобы не был задан Берлину, однако, если бы Берлин спросили, то Германия не стала бы стоять на пути.
Кроме того, по словам Бербок, в Берлине приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки нужны Киеву в интересах собственной защиты. Глава МИД Германии выразила понимание стремления Украины получить танки. Она сообщила, что Германия находится в процессе обсуждения этого вопроса с партнерами.
Как отмечает агентство Reuters, слова Бербок «похоже, идут дальше, чем комментарии канцлера Германии Олафа Шольца на саммите в Париже». Сообщается, что в воскресенье Шольц заявил о том, что все решения о поставках оружия Германией будут приниматься в координации с союзниками, включая Соединенные Штаты.
Накануне немецкое издание Süddeutsche Zeitung отметило, что решение Германии пока не передавать Киеву танки вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.
Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard 2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов Бундесвера, но, прежде всего, о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности изменить ситуацию несколькими танками. Вместе с тем, он отметил, что поставка танков мотивирует ВСУ.
Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard 2. Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нежелание Олафа Шольца передать немецкие танки Украины привело НАТО к расколу, а США – к злости на Берлин.