Эксперт: Правилам поведения в интернете детей могут научить понятные им знаменитости

Привлечение таких известных людей, как Наталья Касперская и Егор Крид, к урокам о правилах поведения в Сети помогает донести до детей и молодежи представления о цифровой гигиене, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Тимофей Ви. Ранее в школах в рамках занятий «Разговор о важном» прошла беседа на тему «Кибербезопасность».

«К детям – с их отрицанием привычных для нас авторитетов – необходим адаптированный подход. Поэтому привлечение к этой задаче понятных им знаменитостей выглядит логично и адекватно», – заявил собеседник, напомнив, что певец Егор Крид также записал обращение к школьникам о цифровой гигиене в рамках этого же урока «Разговоры о важном».

При этом эксперт напомнил: интернет по своей сути никогда не сможет стать стерильной и условно «безопасной» средой. «Сеть дает широкую свободу, что всегда приводит к тому, что кто-то начинает этой свободой злоупотреблять. Поэтому бессмысленно пытаться «оградить» кого-либо, гораздо разумнее научить детей с этим жить и не становиться жертвой чужих злоупотреблений», – отметил аналитик.

В понедельник в российских школах в рамках занятий «Разговор о важном» прошла беседа на тему «Кибербезопасность». Перед школьниками выступила президент компании InfoWatch Наталья Касперская. Она, в частности, пояснила: «Вам кажется, что вы ведете приватную беседу. Это абсолютная иллюзия». «Все электронные устройства устроены таким образом, что они собирают информацию. Смартфон собирает информацию о местоположении, все ваши фотографии, контакты, всю вашу переписку», – указала эксперт.

Информационно-просветительский цикл «Разговоры о важном» с сентября прошлого года стал частью внеурочных занятий в школах с 1 по 11 классы и других учреждениях среднего образования. Помимо навыков безопасности в Сети, ученикам начиная с младших классов рассказывают об истории России, о значении праздников, которые отмечают в нашей стране, об основах волонтерского движения и т. д.