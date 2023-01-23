Касперская рассказала школьникам о кибербезопасности и собирании данных смартфонами

В школах в рамках занятий «Разговор о важном» прошла беседа на тему «Кибербезопасность» для формирования у детей и подростков культуры безопасного и эффективного использования цифровых ресурсов и устройств, повышения уровня цифровой грамотности.

В ходе занятий перед школьниками выступила президент компании INFOWATCH Наталья Касперская.

«Вещь, которую вы должны знать об общении в Сети, – это то, что вам кажется, что вы ведете приватную беседу. Вы закрылись настройками приватности, и думаете: «Вот у меня приватная беседа». Это абсолютная иллюзия», – пояснила Касперская.

Цифровое устройство создает сверхпроводимость информации, это означает, что информация мгновенно перемещается из одного конца в другой. И переписку пользователя кто-то другой может путем одного клика взять и переслать.

«Еще одна группа рисков – это то, что все электронные устройства устроены таким образом, что они собирают информацию. Причем собирают ее очень широко. Смартфон – самый массовый сборщик информации – собирает информацию о местоположении, все ваши фотографии, контакты, всю вашу переписку, то есть все-все-все. Если получить доступ к вашему смартфону, полностью все о вашей жизни можно узнать», – указала эксперт.

Нужно понимать, что устройство собирает информацию, и потому совет из этого следует очень простой: если вы пишете что-то при помощи электронных устройств, то считайте, что делаете это публично.

«То есть вы, когда пишете ближайшей подружке через смартфон, представляйте, что делаете это на площади. Вокруг вас стоит много людей, и вы громко это кричите. Поэтому не надо писать подружке что-то такое, за что потом будет стыдно. Очень простая рекомендация», – заключила Касперская.

Напомним, с сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1–11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие, интересные, содержательные темы.