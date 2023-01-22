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СМИ: Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику по отношению к России
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Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, в новом позиционном документе призвала к пересмотру своей внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.
В документе говорится, что для партии пришло время пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах, сообщает РИА «Новости».
Авторы отводят Германии ведущую роль в Европе. В отношении России среди прочего говорится, что Берлин слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее со страной.
Германии в будущем надо стать «сильным партнером НАТО», говорится в документе, а потому важно оснастить бундесвер таким образом, чтобы немецкая армия могла в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи.
Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском
Украинские военные понесли серьезные потери у Артемовска, говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге, пишут немецкие СМИ.
Под Артемовском украинские силы несут «огромные потери», в докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, поскольку это позволит России продвинуться еще дальше вглубь Донбасса, сообщил Spiegel, передает ТАСС.
БНД также сообщила, что Российская армия действовала под Артемовском «с беспощадной жестокостью».
Ранее Минобороны сообщило, что освобожден поселок Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении.
Немецкий политик напомнил Бундестагу о последствиях дружбы «с Бандерами»
Депутат от «Альтернативы для Германии» Петер Бюстрон выступил против отправки танков Leopard 2 на Украину, он напомнил про поражение Германии во Второй мировой войне.
«Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже пытались это сделать тогда с Бандерами, и каков результат? Русские танки оказались здесь, в Берлине», – заявил он, видео с выступлением депутата опубликовал Первый канал.
Ранее сообщалось, что накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона.
В Германии объяснили провал переговоров с США по поставкам танков Украине
Вальдемар Гердт: Писториус и Шольц пытаются затянуть процесс поставки танков на Украину
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Борис Писториус раньше не представлял интереса для западных кураторов, поэтому у него пока еще есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее телеканал CNN сообщил, что США и Германия не смогли договориться о передаче Украине западных танков.
«Все понимают, что передача Украине танков Leopard станет серьезным этапом эскалации конфликта. В данной ситуации Писториусу надо отдать должное – он пытается оттянуть поставки, которые Россией будут расцениваться как прямое вмешательство Германии в конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Как сказал мой коллега в Бундестаге, «мы уже однажды отправили свои танки на восток, но в результате русские танки оказались в Берлине». И тут он совершенно прав, мы не можем допустить повторения этой истории», – отмечает собеседник.
«Писториус сейчас только выходит на ринг в качестве политика международного уровня. Ранее он не представлял большого интереса для западных кураторов. Поэтому пока у него есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений. Но это до тех пор, пока США не «поставят его в стойло», – рассуждает политик.
«Надеюсь, что его отношение к России, которое можно охарактеризовать как нейтральное, позволит избежать эскалации с Москвой. Писториус неоднократно говорил о необходимости менять политику санкций, он также контактирует с Герхардом Шредерем. Все это дает нам небольшую надежду», – подчеркивает Гердт.
«При этом очевидно, что в скором времени США будут давить на Писториуса и на всю Германию. Изначально это будет непублично. Но если новый министр обороны не отступит от своих принципов, то начнется настоящая травля, в первую очередь в подконтрольных Вашингтону СМИ», – уверяет собеседник.
«Многое в вопросе поставок танков Leopard будет зависеть от того, насколько у Писториуса серьезный внутренний стержень. Также важно, что Шольц ищет возможность оттянуть процесс отправки. Я надеюсь, что он не станет делать из главы Минобороны козла отпущения. Но если это поможет не ввязывать Германию в конфликт еще больше, то это того стоит», – заключил Гердт.
В пятницу стало известно о том, что глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по украинскому кризису. Но несмотря на давление Остина, они так и не смогли решить вопрос о поставках танков Leopard в интересах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
Напомним, Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Польша и США настаивают на передаче танков Leopard Украине.
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Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
Писториус: Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
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Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, еще не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks.
«Должен констатировать, что единой картины мнений нет, это однозначно. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное, – сказал он. – Есть основания и в пользу поставок, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против», – добавил министр, передает ТАСС.
«Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по «Леопардам» будет принято и каким оно будет», – добавил он.
Министр высказал мнение, что западные страны стремятся как можно скорее прийти к общей точке зрения.
Писториус уточнил, что утром распорядился проверить наличие и состояние имеющихся «Леопардов». Это нужно для того, чтобы «иметь возможность действовать быстро», если коалиция все же решит когда-то отправить Киеву боевые танки.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.
СМИ: Чехия и Словакия намерены передать танки Leopard Украине
СМИ: Прага и Братислава выразили готовность передать германские танки Киеву
Чехия и Словакия поддержали инициативу Польши передать танки Leopard 2 германского производства Киеву, сообщила газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Сообщается, что Прага и Братислава «могут внести соответствующее предложение на встрече министров обороны» стран Запада американской авиабазе Рамштайн в Германии 20 января, передает ТАСС.
По данным СМИ, речь идет «30 боевых машинах». Эту технику Чехия и Словакия должны были бы получить в рамках «кругового обмена», предполагающего поставки Киеву из европейских стран, кроме Германии, танков советского производства, замену которых Берлин впоследствии производит с использованием собственной материально-технической базы.
Немецкие танки поступили в Чехию и Словакию в декабре прошлого года, ими стали боевые единицы типа Leopard 2A4».
Однако такая инициатива может столкнуться с рядом сложностей, в частности с проблемами в подготовке танковых экипажей с Украины, а также в вопросе «обеспечения поставок запчастей».
Кроме того, отмечает издание, танки могут стать приоритетной целью российских ВС.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.
Прокуратура ФРГ обвинила «Русский дом» в Берлине в обходе санкций
Прокуратура ФРГ начала расследование деятельности «Русского дома» в Берлине
Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении «Русского дома» в столице Германии из-за подозрения в обходе санкций, сообщил представитель правоохранительных органов Себастьяна Бюхнера.
Бюхнер сообщил агентству dpa, что в настоящее время проводится проверка на предмет нарушения Закона о внешнеэкономической деятельности «Русским домом» в Берлине. Поводом, как пишет издание, стали санкции Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Русский дом в Берлине является крупнейшим из 96 зарубежных представительств Россотрудничества. Работа центра направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между Россией и Германией, на поддержку россиян, находящихся в ФРГ, а также популяризацию русской культуры и языка.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
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НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.
«Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.
«Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.
«Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.
«Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.
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Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине
NYT: Шольц разочаровал США своим ответом по поводу отправки танков Leopard Украине
Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Украины, пишет газета The New York Times.
Также из статьи следует, что американские официальные лица были разочарованы переговорами с правительством Германии на этой неделе, передает РИА «Новости».
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2 Украине, если США отправят танки Abrams. США отказались, заявив, что невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Автор отмечает, хотя Германия не сказала «да» на отправку танков Leopard на этой неделе, она также не сказала «нет».
Позже даже участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, не смогли принять никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
CNN: США и Германия не договорились о передаче Украине западных танков
CNN: Министры обороны США и Германии Остин и Писториус в четверг не договорились о передаче Украине западных танков
Вопрос передачи Украине западных танков на состоявшейся в четверг встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса решен не был, сообщила телекомпания CNN.
По утверждению источников американской телекомпании, несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин в частном порядке, вопрос передачи Украине танков якобы остался нерешенным накануне встречи министров обороны западных государств на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает ТАСС.
Источники телекомпании выразили мнение, что власти Германии вряд ли изменят свою позицию по этому вопросу. Как утверждает телекомпания, ряд высокопоставленных представителей американской администрации высказывают недовольство позицией правительства Германии.
Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
СМИ: Позиция Шольца по поставкам Киеву танков привела к разногласиям в бундестаге
Zeit: Решение Шольца не поставлять танки Украине привело к разногласиям в бундестаге
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В руководстве Германии возникли споры относительно поставок боевых танков Leopard Украине, сообщили местные СМИ.
Немецкое Zeit пишет, что глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления касательно военной поддержки Украины, передает РИА «Новости».
«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», – заявила она.
Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на критику, высказанную Штрак-Циммерман в адрес канцлера, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.
При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага «и ей подобные» подталкивают ФРГ к военному конфликту.
«Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», – уточнил Мютцених.
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.
Шольц во время обращения к французам вспомнил о Путине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время обращения к французам по случаю 60-летия годовщины с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора внезапно заговорил о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, запись видеообращения опубликована в его Twitter.
Сперва Шольц говорил о европейском сотрудничестве, ценностях, которые Франция и Германия хотят сохранить, защитить и укрепить, а затем резко перешел к теме Украины. Он заявил, что «Владимир Путин не победит», а Украина продолжит получать поставки оружия и военной техники от Запада, передает РИА «Новости».
Ранее Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать Украине необходимую помощь так долго, как это потребуется.
Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard перед увольнением
Бывшая министр обороны Германии Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard за неделю до ухода
Бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн, сообщил немецкий выпуск Business Insider.
Издание со ссылкой на несколько источников в министерстве пишет, что за неделю до своей отставки экс-министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не пересчитывать танки бундесвера Leopard 1 и Leopard 2, передает РИА «Новости».
Инсайдеры предположили, что министр таким образом пыталась отвести подозрения от Шольца в нежелании поставлять танки Украине, поскольку инвентаризация бундесвером боеспособных танков сочли бы как готовность их поставлять, а канцлеру пришлось бы оправдываться.
Напомним, в ходе встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии контактной группе не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.
Глава минэкономики Германии объяснил отказ Берлина поставить танки Киеву
Глава минэкономики Германии Хабек объяснил отказ Берлина поставить танки Киеву
Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Он пояснил, что если США решат поставить танки Abrams Киеву, то это бы облегчило задачу Берлина. Однако пока Германия неохотно рассматривает такое решение «по понятным причинам». «Вы знаете нашу историю», – приводятся слова Хабека в Telegram-канале RT.
Ранее сообщалось, что вопрос о поставках Украине западных танков на прошедшей встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса решен не был.
Германский политик Вальдемар Гердт объяснял газете ВЗГЛЯД, почему провалились переговоры о поставках танков Киеву.
Российский сапер рассказал об использовании ВСУ немецких мин
Российский сапер: Противник в зоне спецоперации часто использует немецкие мины
Самыми распространенными минами западного производства, применяющимися Вооруженными силами Украины (ВСУ), стали немецкие DM-31 и DM-12, сообщил начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России Илья Б.
Отвечая на вопрос об иностранных минах, наиболее часто встречающихся в зоне проведения СВО, начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России рассказал про установленные противником немецкие мины DM-31 с электромагнитными датчиками. Он пояснил, что это противотанковая кумулятивная противоднищевая мина. Кроме того, по имеющимся у него данным, попадались также мины DM-12. Вместе с этим российский военный отметил, что ВСУ в основном используют советские мины ТМ-62, ТМ-57, ПМН-2, ПМН-4, передает ТАСС.
Как пояснил специалист 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России, мины с неконтактными датчиками цели реагируют на изменение электромагнитного поля: если подойти к такой мине с миноискателем, то произойдет почти стопроцентное срабатывание. Он также отметил, что миноискатели у ВС РФ индукционные и наводят электромагнитное поле.
Противотанковая противоднищевая DM-31 производства Германии имеет заряд массой 3,9 кг, предназначена для вывода из строя бронированной техники за счет пробития кумулятивной струей ее днища. Противотанковая противобортовая мина DM-12 оснащена кумулятивным зарядом массой 1,5 кг и тоже предназначена для вывода из строя бронетехники, но за счет повреждения борта машины. Устройство раскладывается на стойке и может ожидать цель до сорока дней.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что страны НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине.
Пентагон назвал поставку танков Украине суверенным решением Германии
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: Возможная поставка Украине танков является суверенным решением Германии
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Возможная поставка Украине танков и предоставление Киеву другой помощи в сфере безопасности является суверенным решением Германии, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона напомнила, что США передали Украине БМП Bradley. Она также отметила, что другие страны увеличивают поставки Киеву военной помощи. При этом сотрудница министерства обороны США подчеркнула, что решение о поставке танков Украине – суверенное решение Германии о том, какую помощь в сфере безопасности отправлять Киеву, передает ТАСС.
Сингх добавила, что пока не может сказать, удалось ли министру обороны США Ллойду Остину достичь решения по отправке танков Украине на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом.
В четверг стало известно, что германский концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1. Днем ранее появились сообщения, что канцлер Германии Олаф Шольц поставил Соединенным Штатам условие для начала поставок немецких танков Украине.