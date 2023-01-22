Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве

Украинский президент Зеленский встретился с Борисом Джонсоном в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По информации офиса Зеленского, во время встречи Зеленский и Джонсон обсудили подготовку саммита, который планируют провести с целью реализации представленной Зеленским «формулы мира», передает РИА «Новости».

В сообщении на сайте офиса Зеленского говорится, что по просьбе Бориса Джонсона «президент подробно проинформировал его о ситуации на передовой».

Там подчеркнули, что уверены в мощной поддержке партнеров Украины.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину с неофициальным визитом, он посетил Бучу и Бородянку.