Бывший премьер-министр Британии Джонсон посетил Бучу и Бородянку на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину с неофициальным визитом.

СМИ распространяют видеозаписи, на которых Джонсон предположительно находится в городе Буча в Киевской области. Украинское издание «Страна.ua» распространяет видео, на котором Борис Джонсон передвигается по Буче в сопровождении военных и журналистов. Экс-премьер также посетил Бородянку (входит в Бучанский район), пишет «Коммерсант».

Борис Джонсон не объявлял заранее о своем визите на Украину, сейчас он не занимает каких-либо официальных должностей, но является членом Палаты общин. Как сообщают источники The Telegraph, ожидается, что Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, по данным британских СМИ, Джонсон собирается принять участие в парламентских выборах, которые состоятся до 2025 года. СМИ заявляли, что Джонсон в октябре не стал бороться за пост премьер-министра, чтобы не лишиться доходов от публичных выступлений и продажи мемуаров.

В апреле западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны России подчеркивали, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что армия России не имеет отношения к событиям в Буче. При этом, отмечал он, Москва знает, кто стоит за этой провокацией.