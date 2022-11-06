Раскрыта подоплека решения Джонсона выйти из гонки за пост премьера

Observer: Джонсон вышел из гонки за пост премьера Британии, чтобы сохранить миллионные доходы

Борис Джонсон снял в октябре решил не бороться за пост главы правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра, чтобы не лишиться доходов в размере 10 млн фунтов (11,3 млн долларов) в год от публичных выступлений и продажи мемуаров, пишут британские СМИ.

Источники The Observer в индустрии развлечений рассказали, что с момента отставки в июле этого года с поста главы британского правительства Джонсон вел переговоры с голливудским агентством по поиску талантов Endeavour и его дочерней компанией Агентство Гарри Уокера (Harry Walker Agency, HWA) по теме платных публичных выступлений.

Отмечается, что среди клиентов HWA числятся, например, экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, американская теннисистка Серена Уильямс.

Источники The Observer сообщили, что глава Endeavour, американский бизнесмен Ари Эмануэль, предупредил Джонсона, что его возможный проигрыш в борьбе за пост премьер-министра Риши Сунаку отрицательно скажется на доходах от его будущих выступлений, и они могут упасть вдвое.

В итоге, как говорится в статье, Джонсон и принял решение не пытаться вернуться на Даунинг-стрит, а главой правительства был объявлен 42-летний бывший министр финансов Сунак.

Представитель Джонсона в ответ на просьбу издания отверг подобные предположения, заметив, что финансовые причины не имели веса и были «совершенно не важны» при принятии решения.

Напомним, летом в Великобритании разразился правительственный кризис, одним из итогов которого стала отставка Джонсона. На посту премьер-министра страны и лидера консерваторов его сменила Лиз Трасс. Однако сама Трасс продержалась на должности всего 44 дня.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс, а также о том, почему 42-летний финансист Риши Сунак, ставший ее преемником, – не самая удачная кандидатура для России.

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