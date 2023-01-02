Дед Мороз избил прохожего в центре Москвы

Дед Мороз в Москве ударил посохом по голове прохожего за отказ прочитать стих

Дед Мороз в Москве избил прохожего за отказ прочитать новогодний стишок, волшебник ударил мужчину посохом по голове, пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Дед Мороз напал на прохожего в центре Москвы, он ударил его несколько раз посохом по голове, отобрал у него сотовый телефон и выбросил в сугроб, передает РенТВ.

Избитый Дедом Морозом мужчина поучил черепно-мозговую травму и гематомы по всему телу, он доставлен в больницу, полиция начала проверку.

Ранее Дед Мороз со Снегурочкой попали в ДТП в Казани.