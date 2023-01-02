|
|
В МИД заявили о стремлении Косово взять курс на эскалацию при поддержке Запада
МИД: Косово берет курс на эскалацию при поддержке США и ЕС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Лидеры непризнанного Косово взяли курс на эскалацию, страны Запада обязаны убедить Приштину отказаться от воинственных планов и начать выполнять свои обязательства, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По его словам, косовские «власти» опираются на открытую и скрытую поддержку со стороны западных кураторов. Все, кто оказывает влияние на действия косовских лидеров, должны заставить Приштину начать поиск политического решения конфликта, передает РИА «Новости».
Грушко подчеркнул, что ЕС и США обязаны заставить Приштину отказаться от воинственных планов и начать выполнять все наложенные на себя обязательства.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности временно, это – отсрочка новой войны, если не будет обезврежена мина замедленного действия, заложенная США под Балканы.
Назван регион, где у США возникнут проблемы из-за Украины
WP: Запасы боеприпасов США сгорают на Украине, из-за чего у Вашингтона возникнут проблемы в Азии
|
|
«Сжигающие» американские запасы поставки боеприпасов на Украину являются ошибкой, потому что из-за этого у Соединенных Штатов возникнут проблемы в Восточной Азии, пишут американские СМИ.
В статье The Washington Post говорится, что Вашингтон очень быстро «сжигает» боеприпасы. В краткосрочной перспективе, по оценке издания, это приведет к ослаблению способности США сдерживать стратегических противников в Восточной Азии.
По мнению автора публикации, этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина. Подчеркивается, что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что по мере того, как конфликт будет вступать в новую фазу, администрации президента США Джо Байдена придется задуматься над приемлемыми видами урегулирования ситуации.
Ранее исследовательская служба Конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц дал Украине новогоднее обещание
Шольц в новогодней речи заверил в единстве стран ЕС и НАТО по вопросу поддержки Украины
|
|
Страны Запада «сплочены как никогда» и продолжат поддерживать Киев; ЕС и НАТО не допустили раскола, как это бывало прежде, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к соотечественникам.
Видеоверсия обращения будет транслироваться в Германии в течение дня. Шольц заявил, что год был «сложным», но призвал сограждан «следовать по начатому пути», передает ТАСС.
Он заявил, что многие в Германии обеспокоены ситуацией на Украине и ощущают ее последствия, например, «оплачивая счета за электричество или за газ». Шольц полагает, что «этот переломный момент» – испытание для Германии. По словам канцлера, Украина продолжает обороняться, в том числе благодаря помощи Запада.
Он указал, что в Германии построили терминал по приему сжиженного газа, в 2023 году собираются открыть еще несколько, чтобы способствовать «независимости от российского газа» как самой страны, так и Европы в целом.
Напомним, немецкие социологи указывают на стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни в Германии. Две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков рассказал об изменениях в «большом треугольнике» России, Китая и США
|
|
Идея G2 – «Большой двойки», в рамках которой Соединенные Штаты и Китай могли бы договориться о совместном управлении миром, осталась политологической химерой, не имеющей отношения к реальности, заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале отметил, что об этом свидетельствуют переговоры российского и китайского лидеров и поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина.
Сенатор считает, что тесное партнерство между Россией и Китаем может перерасти в стратегический альянс.
Пушков напомнил, что американский президент Джо Байден хотел «жесткого соперничества» США с Китаем, и теперь он его получит, причем к соперничеству присоединится еще и Россия, поскольку американцам не удалось «развести» Россию и Китай.
«Большой треугольник» в лице США, России и Китая приобретает все более заостренный вид: американский угол уходит все дальше от российского и китайского, которые, при всей осторожности Китая, неуклонно сближаются», – заключил сенатор.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что Байден не смог изменить позицию Китая по России.
В Конгрессе США предупредили о серьезной опасности поставок Patriot Украине
В Конгрессе представили доклад о последствиях для ВС США после передачи Patriot Киеву
Поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем, предупреждает исследовательская служба Конгресса США.
В сводке, подготовленной исследовательской группой для конгрессменов, говорится, что поставки Patriot «представляют проблемы, которые возникнут перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», сообщает RT.
По оценке аналитиков, потенциальные риски могут возникнуть, если Patriot изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США. А если ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации, предупреждают авторы доклада.
Кроме того, составители документа задаются вопросом, будут ли введены ограничения «по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов». Они призывают учитывать высокую стоимость ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
В Кремле ранее подчеркивали, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Вучич рассказал об изменившемся отношении к Гитлеру на Западе
Вучич сообщил о заявлениях западных советников, для которых «Гитлер уже не нацист»
Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, то один западный советник, то другой пытаются убедить его, что «Гитлер уже не нацист».
По его словам, для западных стран «Гитлер уже не нацист». Как заявил Вучич, «иностранцы мастерски доносят» до него эту мысль, передает ТАСС со ссылкой на Prva.
Отвечая на вопрос, ждать ли вмешательства России в случае вооруженного конфликта в Косово и Метохии, Вучич сказал: «Что они могут сделать?». Он поблагодарил Москву за поддержку территориальной целостности Сербии: «За это им, правда, спасибо. Как они могу включиться, во что? Как они нам могут помочь?». По его словам, в сложившейся геополитической ситуации Белград может рассчитывать только на себя.
Вучич сказал, что позади «тяжелый год», продемонстрировавший «любое возможное лицемерие». При этом Сербия может увидеть, что ее позиция по санкциям против России оказалась «принципиальной и точной».
«Насколько мы сможем защищать эту позицию – увидим», – сказал он, добавив, что Сербия не будет делать этого «ценой угрозы жизненным интересам», но и «легко от этой позиции не отречется». Как заявил Вучич, «существует одна маленькая страна в Европе, маленькое племя галлов, Астерикса и Обеликса, которое не сдается и которое бережет свою свободу, насколько сможет». Он сказал, что «не знает» ответа на вопрос о том, введет ли Сербия санкции: «По санкциям я не обещаю ничего, но и мое необещание значит намного больше, чем обещания многих».
Вучич «не верит», что на Украине «скоро последует мир». Он заявил, что «Россия воюет лучше, чем воевала вначале, они извлекли урок, у них серьезная генеральская школа, и сегодня воюют несравнимо лучше, чем шесть-девять месяцев назад». По его словам, это «плохие новости для Сербии», на которую будут оказывать все большее давление, чтобы у Москвы «выхватить из рук прецедент Косово».
Напомним, Сербия не стала вводить свою военную полицию на север Косово, Вучич призвал косовских сербов убрать баррикады.Сербия якобы получила гарантии того, что Приштина не будет отправлять свой спецназ ROSU на сербонаселенный север.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Западный эксперт назвал причины стойкости экономики России
Экономист Беккер заявил, что противостоять санкциям России помогли энергоресурсы и политика ЦБ
|
|
Руководитель Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер в эфире шведского телеканала SVT обозначил три причины устойчивости экономики России к санкциям.
Первой причиной эксперт назвал идущие доходы от продажи нефти и газа. Несмотря на санкции продажа российских энергоресурсов ведется по-прежнему активно, передает РИА «Новости».
Второй причиной Беккер обозначил грамотные действия российского Центробанка, который в кратчайшее время справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере.
Третьей причиной, по словам экономиста, является опыт предыдущих кризисов. Беккер напомнил, что российские специалисты и ранее решали возникшие из-за санкций проблемы и пережили ряд экономических кризисов. Так, по его мнению, в России вспомнили опыт кризиса 1998 года, мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, а также кризиса и сильного падения цен на нефть в 2014-м.
В конце прошлого года президент Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада, дополнив их повышенными пошлинами.
Европе предсказали веерные отключения электроэнергии
Financial Times не исключила веерных отключений электроэнергии в Европе
|
|
Британское издание Financial Times опубликовало прогноз на развитие мировых политических процессов в 2023 году, предупредив Европу об угрозе веерных отключений электроэнергии.
Из-за холодов блэкауты возможны даже в ближайшие месяцы, но, скорее всего, их стоит ждать следующей зимой, так как страны Европы столкнутся с более серьезными трудностями при заполнении газовых хранилищ, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Газета полагает, что Риши Сунак останется во главе правительства Великобритании, а президент США Джо Байден объявит о решении участвовать в следующих выборах. Financial Times предсказывает выдвижение обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа. Также издание ожидает переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По мнению Financial Times, Китай может снова выйти на показатели экономического роста выше 5% в год, а вот военную операцию против Тайваня издание считает маловероятной в течение года. Кроме того, Financial Times предсказывает, что Twitter (соцсеть заблокирована в России) продолжит работу.
Напомним, 83% россиян считают, что 2022 год был тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% опрошенных оценивают позитивно. 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным.
Актер из «Мстителей» сильно пострадал при уборке снега
Актер из «Мстителей» Реннер пострадал при уборке снега, он в тяжелом состоянии
Известный супергерой Соколиный глаз в фильмах киновселенной Marvel актер Джереми Реннер пострадал во время уборки снега, его состояние оценивается как «критическое, но стабильное», сообщает портал «Дедлайн».
По информации представителя актера, Реннер пострадал из-за погодных условий в районе города Рино в штате Невада, где во время новогодних праздников прошла снежная буря, передает ТАСС.
Известно, что актер был доставлен в больницу воздушным путем. При этом не уточняется, что именно случилось с актером.
Напомним, из-за зимней бури более 1 млн жителей США оказались без электричества. Метеорологи сообщают, что с бурей, которая сопровождается резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей, столкнулось более половины населения США.
СМИ сообщили, что в результате снежной бури в США как минимум девять человек погибли.
Минторг США призвал сохранить режим поставок урана из России
Минторг США призвал сохранить в силе соглашение с Россией по урану
Министерство торговли США высказалось против изменения режима поставок российской урановой продукции на американский рынок.
В 1990-х годах Россия и США договорились о приостановке американского антидемпингового расследования в отношении российского урана. Это соглашение власти США заново обсуждают раз в пять лет. Нынешний режим поставок ограничен квотами, передает ТАСС.
Ведомство заявило, что отказ от соглашения или приостановленного расследования обернется новым «демпингом с маржой в размере до 115,82%». Комментарии министерству предоставили американские компании из сферы ядерной энергетики.
Напомним, американские эксперты предупреждали, что в случае отказа России поставлять обогащенный уран США могут испытать негативные последствия для работы реакторов. По мнению экспертов, это может привести даже к остановке реакторов.
США усомнились в нейтралитете Китая в ситуации вокруг Украины
Госдеп осудил развитие Китаем тесных связей с Россией на фоне спецоперации на Украине
Китай на фоне российской спецоперации на Украине утверждает, что является нейтральной стороной, однако его действия свидетельствуют, что он продолжает инвестировать в тесные связи с Россией, заявил госдепартамент США.
Комментируя переговоры главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, Госдеп выразил обеспокоенность развитием связей Москвы и Пекина на фоне российской спецоперации, передает ТАСС.
В Госдепе заявили, что страны Запада «предупреждали» Китай «о последствиях предоставления России военной помощи» или «систематического содействия в обходе санкций». В Госдепе сказали, что следят за действиями Китая.
Американская сторона заявила, что мир наблюдает за тем, какие государства «поддержат базовые принципы свободы, самоопределения и суверенитета», а какие окажутся на стороне Москвы или будут негласно поддерживать Россию. Госдеп считает, что страны, которые поддерживают Москву, обязательно «окажутся на неправильной стороне истории».
Напомним, китайский дипломат Цинь Ган, чуть более года проработавший послом в США, назначен главой МИД Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что власти Китая одобрили позицию России, которая не отказывается от мирного пути решения конфликта на Украине.
В постпредстве России не увидели альтернативы Нью-Йорку для штаб-квартиры ООН
Полянский указал на проблемы с возможным перемещением штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Пока альтернативы Нью-Йорку в вопросе расположения штаб-квартиры ООН, к сожалению, не просматривается, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский в ходе выступления, которое транслировалось в его Telegram, заявил, что призывы перенести штаб-квартиру звучали не раз, но для этого требуется согласие трех четвертей входящих в ГА ООН стран. Полянский указал, что по финансовым причинам государства не всегда готовы обустраивать свои миссии на новом месте, передает ТАСС.
По его словам, многие страны при этом поддерживают возмущение России «невыдачей виз и других проблем», много замечаний звучит в специальных органах, которые отвечают за взаимодействия со страной пребывания – США, Вашингтон вынужден «реагировать на критику». Однако «критическая масса пока не вызревает до того, чтобы три четверти государств» приняли соответствующее решение, сказал Полянский.
Напомним, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указывал, что в Нью-Йорке «американцы делают что хотят». По его словам, осуществлялись попытки вербовать представителей России и других стран, США устраивали «и запугивания, и шантаж».
Financial Times указала на угрозу для Киева из-за разногласий с Орбаном
Financial Times отметила необходимость для ЕС получить согласие Венгрии на поддержку Украины
В странах Евросоюза опасаются, что любой вопрос, требующий единогласного согласия членов ЕС, включая дальнейшую помощь Украине, может оказаться «заложником» Венгрии, заявил журналист Мартон Дунай.
Дунай указал, что мнение главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине зависит от готовности Брюсселя выделить средства из фондов ЕС на миллиарды евро, передает РЕН ТВ со ссылкой на Financial Times.
Подчеркивается, что Венгрия не отказалась от крепких взаимоотношений с Россией и при этом с Украиной у нее есть разногласия. Так, Венгрия возмущена притеснением венгров на Украине, в связи с чем препятствует сближению Украины с НАТО. На встрече глав МИД стран НАТО Венгрия заявила, что против присутствия украинского министра Дмитрия Кулебы на официальных заседаниях.
По словам журналиста, связи между ЕС и Венгрией тоже находятся на низком уровне. Тем временем Венгрия «обращается к русским, которые тепло принимают» венгерскую сторону и «посылают газ».
Напомним, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье.
Вучич заявил, что в ходе обострения в Косове удалось избежать «катастрофы с НАТО»
Сербия смогла избежать полномасштабного конфликта в Косове и Метохии, он мог закончиться «катастрофой с НАТО», заявил президент страны Александар Вучич.
Он сообщил, что планирует обсудить детали, как удалось избежать катастрофы с НАТО, передает ТАСС.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала об угрозе конфликта, которая сохраняется между Сербией и непризнанным Косово.
В Польше признали неоднозначность присоединения Хорватии к еврозоне
Представитель законодательной власти Польши Босак заявил об утрате Хорватией суверенитета вследствие перехода на евро
Политики Польши сочли переход Хорватии на валюту евро шагом к утрате суверенитета, выразил мнение заместитель главы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак.
В своем Twitter (запрещен в России) он отметил, что теперь власти Хорватии лишены «возможности проводить денежно-кредитную политику и влиять на свой финансовый рынок», передает РИА «Новости».
Босак подчеркнул, что отказ от собственной валюты подвел страну под власть центрального банка из Франкфурта-на-Майне.
Как заметил бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что валюта евро была бы для его страны лучшим решением, чем нынешнее финансовое руководство, отметив, что предпочитает, чтобы за безопасность польской валюты отвечал Совет Европейского Центрального банка, чем глава Национального банка Польши Адам Глапиньский.
Напомним, Хорватия перешла на евро с 1 января 2023 года. Это первое расширение еврозоны с тех пор, как к ней присоединилась Литва в 2015 году.
СМИ: Баррикады на севере Косова убраны
Все баррикады, установленные ранее сербами на севере Косово и Метохии, убраны в пятницу, пишет портал Kosovo Online.
Все баррикады на севере самопровозглашенного Косово были убраны, за исключением двух грузовиков возле населенных пунктов Дудин Крш и Северная Косовска-Митровица, их подожгли в ночь на четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края.
Ранее стало известно, что бывший полицейский-серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест. СМИ сообщали, что в среду президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады.
Ранее сообщалось, что сербы убрали баррикады в Косово и Метохии у КПП «Мердаре».