СМИ: Германия может поставить Киеву за год более 100 танков Leopard и Challenger

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19 января, четверг | Последнее обновление — 21:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти США решили начать передачу конфискованных активов России Украине
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Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны.
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Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно.
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Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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СМИ: Германия может поставить Киеву за год более 100 танков Leopard и Challenger
Handelsblatt: Германия может поставить Киеву за год более 100 танков Leopard и Challenger
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких боевых танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источник.
Поставлять танки будет промышленность, а не использоваться собственные запасы бундесвера (ВС ФРГ). Предполагается, что «концерн Rheinmetall приобретет и модернизирует двузначное количество британских танков в Омане». Технику могут передать Украине в конце года.
Что касается поставки танков Leopard и Leopard 2, Rheinmetall может переоборудовать из старой модели Leopard 20 основных боевых танков и передать в этом году, а еще 80 – в течение 20 месяцев.
Ранее сообщалось, что накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона.
Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о проигрыше России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Россия должна проиграть» в конфликте на Украине.
«Врожденное уродство Шольца», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее высказывание канцлера Германии.
Напомним, окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Немецкие СМИ: Шольц поставил США условие для начала поставок танков Украине
Suddeutsche Zeitung: Канцлер ФРГ Шольц готов поставить Украине танки Leopard-2 при условии поставок танков Abrams из США
Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву танки Abrams, сообщило издание Suddeutsche Zeitung.
По имеющимся у источников издания сведениям, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Как утверждает издание, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. По мнению авторов статьи, Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, передает ТАСС.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко похвастался «положительными решениями» Германии по оружию. В минувшее воскресенье немецкий концерн Rheinmetall назвал сроки возможных поставок танков Украине.
Полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг
Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана во время протестов рядом с заброшенным поселением Лютцерат на западе Германии, сообщили в полиции.
Девушка была среди активистов, задержанных возле угольной шахты недалеко от поселения, передает ТАСС со ссылкой на издание Reuters.
Демонстранты, к которым присоединилась Тунберг, выступают против разработки новой шахты и сноса построек.
Административный пункт на 43 тыс. жителей находился в нескольких километрах от него. Всех местных жителей расселили в 2006 году, так как на месте построек должна была появиться угольная шахта.
В Германии заявили о тупиковом положении Шольца
Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным
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США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США.
«Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар.
«Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник.
«Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт.
«Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт.
«Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт.
«Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник.
«Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams.
Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО.
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Володин потребовал военного трибунала для Меркель и Олланда
Володин: Заявления Киева и Запада подтверждают, что начало СВО оказалось единственно верным решением
Прозвучавшие в Киеве заявления подтверждают, что начало специальной военной операции оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале отметил, что решение главы государства о начале СВО «позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей». Он привел слова президента России Владимира Путина: «Если драка неизбежна, бить надо первым».
Так Володин отреагировал на признание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заявившего, что подготовка украинского общества к военным действиям еще до начала российской спецоперации «шла безумная».
Эти заявления, продолжил Володин, а также откровения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны.
По словам спикера нижней палаты российского парламента, признания представителей Киева и экс-глав Германии и Франции должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала.
«Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Поляки потребовали от «безумца» Моравецкого прекратить цирк с Украиной
Читатели wPolityce раскритиковали Моравецкого за мольбы к Германии из-за Украины
Читатели польского портала wPolityce возмутились просьбами премьер-министра республики Матеуша Моравецкого к Германии по поводу военных поставок Украине.
Речь идет о призыве Моравецкого к властям Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Он заявил, что «поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой».
Комментаторы на сайте wPolityce напомнили Моравецкому, что он премьер-министр Польши, а не Украины, а потому волновать его должны польские, а не украинские проблемы. Пользователь Polak 335 призвал его заняться тем, для чего был избран на эту должность, и прекратить втягивать страну в «опасную игру».
В свою очередь пользователь RYJA CI WYKRZYWILO od tego потребовал от Моравецкого прекратить призывать к войне и заняться Польшей, где он «все развалил», передает РИА «Новости».
В свою очередь пользователь pis zawiodl написал, что у польского премьера «совсем прохудился чердак». Он поинтересовался, кто велел Моравецкому нести такую чушь, и подчеркнул, что этот человек не годится ни для какой должности, представляя опасность для Польши. «Это безумец», – отметил он.
Пользователь kl указал, что польские власти вместо того, чтобы призывать стороны конфликта к переговорам, ежедневно этот конфликт разжигают, давая Украине технику и оружие. Это, по его словам, втягивает в третью мировую другие страны.
«Я никак не пойму, Германия – это наш враг, которого мы ежедневно пинаем, или союзник, которого приглашаем к взаимодействию? Какова нынешняя линия партии и правительства партии?» – поинтересовался а@Suweren_Polak. «Потому что патриотически настроенные поляки в растерянности, что им делать с немцами: пинать или хвалить? Прошу указаний!» – сыронизировал он.
«Германия и ЕС блокируют наши фонды, шантажируют Польшу, незаконно насаждая у нас свою анархо-судократию. И что делает польский премьер? Протестует? Нет, он едет в Берлин и скандалит из-за Украины. Хватит уже этого цирка!» – потребовал Soldier1.
Пользователь ollo назвал премьер-министра Польши Моравецкого самым преданным камердинером Украины.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе не стал прямо отвечать на вопрос о передаче танков Leopard Украине.
Шольц подтвердил назначение Писториуса новым министром обороны
Назначение главы МВД федеральной земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса на пост министра обороны Германии подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем Twitter.
Шольц выразил уверенность, что Писториус тот человек, «который сейчас нужен бундесверу, благодаря своему большому политическому опыту, компетентности, напористости, а также большому сердцу», сообщает Lenta.ru.
В понедельник Шольц принял прошение об отставке министра обороны, своего товарища по Социал-демократической партии Кристины Ламбрехт. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах ее увольнения.
Главой Минобороны Германии собрались сделать человека с «большим сердцем»
Спикер кабмина Германии Хебештрайт: Новым министром обороны станет Борис Писториус
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Канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который сейчас является главой МВД в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщил спикер кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ожидается, Писториус получит свидетельство о назначении от президента Германии и принесет присягу в немецком Бундестаге в четверг, передает ТАСС.
Ранее о предстоящем назначении Писториуса сообщило издание Spiegel.
Между тем Шольц заявил, что рад тому, что Писториус возглавит военное ведомство. Он отметил, что Писториус является чрезвычайно опытным политиком, у него есть административный опыт. По словам Шольца, много лет этот человек занимается политикой безопасности.
Канцлер Германии добавил, что Писториус должен возглавить бундесвер в этот поворотный момент, поскольку он компетентен, напорист и обладает «большим сердцем».
В понедельник Шольц принял прошение об отставке министра обороны, своего товарища по Социал-демократической партии Кристины Ламбрехт. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах ее увольнения.
Шольц объявил о независимости Германии от российских нефти и газа
Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
По его словам, за несколько месяцев Германия сделала себя полностью независимой от российской нефти, российского газа и угля благодаря новым партнерам, передает ТАСС.
Также канцлер напомнил, что в Германии открылись два мобильных терминала по приему сжиженного газа. Еще два установят в ближайшие месяцы. Суммарная мощность всех четырех оценивается в 33 млрд кубометров газа в год.
Напомним, Германия не получает газ по «Северному потоку» из России после диверсии на трубопроводе.
Германская Wintershall Dea заявила о выходе из проектов в России
Германская Wintershall Dea заявила о намерении выйти из проектов в России
Крупнейшая нефтегазовая компания в Европе немецкая Wintershall Dea объявила о планах покинуть Россию, следует из сообщения компании.
Wintershall выйдет из активов в России, зафиксировав убыток в 5,3 млрд евро, передает ТАСС.
«Компания покинет Россию упорядоченным образом и в соответствии со всеми действующими юридическими обязательствами», – говорится в сообщении.
Компания зафиксирует неденежный убыток от совместных предприятий в России. Речь идет о проектах Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма. Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы.
В Бундестаге отложили голосование по передаче Киеву танков Leopard
В четверг в немецком парламенте решили перенести голосование по передаче киевскому режиму танков Leopard, голосование инициировала группа «Христианско-демократический союз/ Христианский социальный союз (ХДС/ХСС).
Депутаты решили после вынесения вопроса на голосование передать его в комитет Бундестага по иностранным делам для дальнейшего обсуждения, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на «Страна.ua».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Берлин начнет передачу танков Украине только в том случае, если США будут поставлять киевскому режиму танки Abrams.
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что ФРГ должна стать лидером по поставкам танков Киеву.
Стало известно имя нового главы Минобороны Германии
Der Spiegel: Новым министром обороны ФРГ станет Борис Писториус
Пост главы министерства обороны Германии займет министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус, сообщил журнал Der Spiegel.
Писториус сменит на этом посту Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.
Напомним, Ламбрехт подала в отставку на фоне череды скандалов, в частности в СМИ ее обвиняли в недостаточной помощи Киеву. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах отставки министра.
Нидерланды намерены передать Украине комплекс ПВО Patriot
Премьер Нидерландов заявил о готовности присоединиться к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot
Нидерланды намерены присоединиться к реализации США проекта по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сообщил в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.
Рютте заявил Байдену, что его страна готова присоединиться к американскому проекту передачи систем ПВО Patriot.
«Важно, чтобы мы присоединились к этому проекту. Я также обсудил это утром с Олафом Шольцем», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов изучает возможность передачи Украине комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. На вооружении Нидерландов стоят три батареи Patriot и имеется оборудование для четвертой батареи, которое числится в запасе.
Напомним, стало известно, что украинские военные отправились в Оклахому для обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Днем ранее в Пентагоне сообщали, что на обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев.
В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.
Шольц рассказал о надеждах Германии запастись газом в 2023 году
Германия, вероятнее всего, сможет избежать рецессии в 2023 году, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Он выразил абсолютную уверенность, что ФРГ избежит такого сценария, передает ТАСС.
Также Шольц выразил надежду, что Германии удастся запастить достаточным объемом газа в наступившем году.
Напомним, во вторник Шольц подтвердил назначение главы МВД федеральной земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса на пост министра обороны Германии. Писториус пообещал сделать бундесвер сильным.
Новый министр обороны Германии пообещал сделать бундесвер сильным
Новый министр обороны Германии Борис Писториус, который сменил на посту главы ведомства Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы выложиться на 150%.
«Я хочу сделать бундесвер сильным – для будущих времен», – передает РИА «Новости» слова Писториуса.
Министр поблагодарил за оказанное ему доверие. Он отметил, что даже в мирные времена работа в минобороны – это сложная задача, а в условиях украинского конфликта становится еще более сложной задачей.
Во вторник стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны 62-летнего Писториуса, занимавшего с 2013 года пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония.
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