Орбан предложил создать из коррумпированных евродепутатов футбольную команду

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18 января, среда | Последнее обновление — 19:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кабмин не поддержал законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем
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Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет.
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Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития.
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Орбан предложил создать из коррумпированных евродепутатов футбольную команду
Орбан: Коррумпированных евродепутатов вскоре наберется уже на целую футбольную команду
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял депутатов Европарламента в связи с коррупционным скандалом, связанным с чемпионатом мира по футболу в Катаре.
По словам Орбана, скоро за решеткой окажется достаточно коррумпированных депутатов Европарламента, чтобы создать собственную тюремную футбольную команду, способную добраться до Евро-2024, передает ТАСС. Он также призвал осушить коррупционное болото в Брюсселе.
Ранее зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. По мнению правоохранителей, чиновники ЕС за деньги распространяли в Брюсселе позитивные оценки Катара.
В России резко отреагировали на требование ЕК отменить плату за пролеты над Сибирью
Авиаэксперт Гусаров: Евросоюз попирает паритетность и равенство в гражданской авиации
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Роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее в Евросоюзе потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью.
«Требования ЕК к России об отмене роялти за пролеты над Сибирью выглядят крайне абсурдно. Требовать что-либо руководство ЕК и ЕС может только от самих себя, от своих членов, но не от России. Кроме того, эти отношения регулируются договором, согласно которому европейские компании взяли на себя такие обязательства и согласились платить России деньги за пролеты над Сибирью», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Этот договор действует не одно десятилетие. Почему сейчас, да еще и в условиях санкционного давления на нас, мы его вдруг должны его отменять? Нам запретили летать на зарубежных самолетах, перестали поставлять запчасти, наши авиакомпании не пускают в ЕС. А мы должны идти им на уступки в случае восстановления авиасообщения?», – недоумевает собеседник.
«До недавнего времени европейские авиакомпании платили роялти и их все устраивало, ведь облетать Россию значительно дороже. Если сейчас они решили, что не хотят платить России – пусть облетают. Это в конце концов коммерческие соглашения», – подчеркнул он.
«По сути наши авиакомпании переуступают европейцам обслуживание данного маршрута, за что и получают компенсацию. Кроме того, существуют межправительственные соглашения, защищающие авиакомпании от дискриминации. Изначально устанавливались паритетные начала для гражданской авиации, которые сейчас Запад всячески нарушает, требуя от нас односторонние уступки», – убежден Гусаров.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале тоже крайне резко высказался о заявлении Еврокомиссии. «Начну с того, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС», – написал он.
«Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти». Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», – объясняет парламентарий.
«Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае – географически больших странах», – добавляет он.
«Полученные Россией роялти направляются на модернизацию инфраструктуры, поскольку когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР и Россией», – акцентировал сенатор.
«Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, на которую часто ссылаются еврочиновники, устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются. Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции», – объяснил Косачев.
«Напомню, что после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу. Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС», – подчеркнул он.
«Не будет лишним отметить и то, что решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов также стало одной из причин решения России не отменять роялти за транссибирские перелеты. Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», – напомнил парламентарий.
Резюмируя свой комментарий, Косачев назвал поведение Еврокомиссии «очередным жульничеством с видом оскорбленной добродетели».
Накануне в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. «Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства для западных авиаперевозчиков, то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты», – заявил глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
Напомним, что Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года.
Ранее в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Это нанесло серьезный ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие убытки понесли авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России и кто смог оперативно занять их место на рынке воздушных перевозок.
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МИД ответил на девятый пакет санкций Евросоюза
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Ответный российский список санкций на новый пакет рестрикций от ЕС расширен руководством европейских силовых ведомств и коммерческих структур, поставляющих оружие Киеву, сообщили в МИД России.
Список расширен руководителями силовых ведомств Евросоюза, задействованных в подготовке ВСУ, европейскими государственными и коммерческими структурами, производящими и поставляющими Киеву вооружения и военную технику, говорится в сообщении на сайте МИД.
Также в перечень добавлены граждане стран ЕС, замеченные в «систематической публичной антироссийской риторике», ограничения затронули и отдельных депутатов Европарламента.
Министерство напомнило, что санкции вводятся в ответ на попытку давления со стороны ЕС с помощью односторонних ограничительных мер. Москва считает действия ЕС нелегитимными и подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.
МИД отметил и резолюцию Европарламента, принявшего резолюцию «О признании Российской Федерации государством – спонсором терроризма».
«В очередной раз продемонстрированы двойные стандарты западного политического сообщества, которое с 2014 года закрывало глаза на убийства киевскими силовиками жителей Донбасса», – подчеркнули в ведомстве.
В декабре ЕС ввел девятый пакет антироссийских санкций. Согласно этим ограничениям, европейские предприниматели больше не смогут приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
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США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
МИД: США и Канада заставляют медицинские фирмы прекратить обслуживать российских дипломатов
Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Европы принуждают местные медицинские фирмы разорвать договоры на обслуживание российских дипломатов, сообщил статс-секретарь и замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
По его словам, они предпринимают попытки сорвать для российских загранучреждений доступ к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание. Это, в свою очередь, препятствует адекватному функционированию диппредставительств, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов.
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
В Германии объяснили отставку министра обороны Ламбрехт
Немецкий политолог Рар: США и НАТО хотят видеть во главе Минобороны Германии «ястреба» вместо Ламбрехт
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Кристина Ламбрехт неоднократно оказывалась в центре скандалов. Однако главной причиной ее ухода с поста министра стало недовольство США и стран НАТО. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт.
«Ламбрехт за последние два года, будучи в должности главы министерства обороны, очень часто позорилась. Началось с того, что она летала на вертолете в рабочую поездку вместе со своим сыном. Затем, перед Новым годом, она записала видеообращение на фоне фейерверков, где призывала остановить конфликт на Украине», – рассказал германский политолог Александр Рар.
«После этого все стали активно высмеивать Ламбрехт, а СМИ настойчиво требовали ее отставки. Однако эта травля не единственная и не основная причина ухода», – обращает внимание эксперт.
«НАТО и США не нравилась министр обороны. Она медлила с поставками серьезного вооружения Украине. Ведь когда еще в начале конфликта партия «Зеленых» требовала отправить Киеву танки, Ламбрехт ограничилась только касками. Теперь ситуация дошла до проблем с поставками танков», – напоминает собеседник.
«Сейчас у канцлера Олафа Шольца остается очень мало возможностей для маневра. Согласно квотам, он обязаан назначить на пост министра женщину. Но это должен быть «ястреб», поскольку «голубь» вновь не устроит США и НАТО», – отмечает он. Резюмируя, в качестве основной кандидатуры на пост министра обороны ФРГ Рар назвал уполномоченную Бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хегль.
Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке, сообщила газета Bild со ссылкой на личное заявление министра. В своем заявлении она пояснила, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы вытеснило план дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.
Как пишет ТАСС, канцлер Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт. Сообщается, что о преемнике решение будет принято «в самое ближайшее время».
Ранее оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отставки Ламбрехт на фоне связанных с ней череды скандалов. Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы бундесвера. Также критику вызвало ее новогоднее обращение.
Отмечается, что у политика крайне низкий рейтинг в Германии. Так, согласно опросу INSA, 64% немцев выступали за ее отставку. Кроме того, 59% считают ее плохим министром. И лишь 9% немцев считают, что Ламбрехт хорошо проявила себя на должности главы министерства обороны.
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Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в черный список
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Режиссер и председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался о внесении его в черный список ЕС, назвав ситуацию введением санкций против человека, высказывающего личное мнение в своей же стране.
Согласно письму, режиссер и актер просит не оценивать обращение как попытку «выйти из-под объявленных санкций» по той причине, что они были введены людьми, которым нет доверия. Михалков отметил лицемерие политиков ЕС, которые таким образом критикуют человека, открыто высказывающего свое мнение своему народу в своей родной стране. Режиссер высмеял такой поступок «цивилизованного демократического общества», передает «Российская газета».
По словам Михалкова, за 11 лет ведения на канале «Россия 24» передачи «Бесогон» он «ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов». Он добавил, в прошедшем году 229 млн зрителей посмотрели 16 выпусков, и задался вопросом, неужели эта цифра не указывает на то, что абсолютное большинство россиян волнуют те вопросы, которые затронуты в передаче.
Также Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.
«Влиять на ее содержание не может никто», – заметил он.
Режиссер добавил, что введенные санкции связаны именно с программой «Бесогон», которая «своей независимостью помогает людям узнать правду». Михалков не стал скрывать, что его этот факт только радует.
В заключение письма режиссер решил поблагодарить деятелей Брюсселя за признание его деятельности, на что указывает страх ЕС перед тем, что обсуждается на передачах Михалкова.
«Рано или поздно страх выльется в международный трибунал от тех народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто», – резюмировал он.
Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России и отдельных граждан, куда попал режиссер Никита Михалков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
Кипр объявил об аресте российских вкладов более чем на 100 млн евро
Министр финансов Кипра Петридис сообщил об аресте российских вкладов более чем на 100 млн евро
Кипр на фоне санкций ЕС арестовал российские вклады на 105 млн евро, сообщают СМИ со ссылкой на министра финансов страны Константиноса Петридиса.
Петридис сообщил, что «паспорта олигархов», включенных в санкционные списки, «находятся в процессе изъятия». Он также заявил о «повышенном внимании» к компаниям на Кипре, которые якобы принадлежат российским бизнесменам, оказавшимся под санкциями ЕС. Указывается, что российские вклады на Кипре за 2022 год составили, предположительно, 5,6 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.
Летом жители Кипра пожаловались на нехватку денег из-за сокращения турпотока из России после присоединения к западным санкциям. Весной Кипр начал лишать российских бизнесменов кипрского гражданства после введения ЕС антироссийских санкций в связи с событиями на Украине.
В США заявили о планах бизнеса России и Китая не участвовать в Давосе
Bloomberg: Предприниматели из РФ и КНР не приедут на экономический форум в Давосе
Представители бизнеса из России и Китая не будут участвовать в работе открывающегося в понедельник Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Bloomberg.
Как сообщается, в этом году список гостей-миллиардеров решительно отличается от перечней прошлых лет, тем самым отражая произошедшее в результате глобальных сдвигов смещение центров силы. Как ожидается, в Давос прибудут 116 обладателей миллиардных состояний, что на 40% больше, чем десять лет назад, передает ТАСС.
Индия будет представлена 13 миллиардерами, включая угольного магната Гаутама Адани, чье состояние в прошлом году выросло на 44 млрд долларов, США – 33 делегатами. Форум также посетят 18 миллиардеров из европейских стран.
Напомним, в прошлом году делегация Китая на Всемирном экономическом форуме не стала аплодировать после выступления президента Украины Зеленского и покинула зал.
МИД: Страны ЕС выдвигают россиянам заведомо невыполнимые требования
Замглавы МИД РФ Иванов: Ряд стран ЕС выдвигает невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов
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Государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
Дипломат заявил в интервью ТАСС, что на Западе ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи шенгенских виз. Он уточнил, что на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.
Он также отметил, что некоторые страны ЕС, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия: требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Дипломат констатировал, что оформление россиянам многократных виз сведено к минимуму.
Напомним, в начале сентября 2022 года Еврокомиссия и Совет ЕС утвердили решение о полной остановке действия соглашения с Россией об упрощении визового режима. В конце сентября МИД указал послу ЕС на дискриминационный характер визовой политики Брюсселя.
Путин предложил отменить действие устава Совета Европы в России
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий прекращение действия устава Совета Европы в отношении России, а также европейских конвенций о пресечении терроризма и защите прав человека.
Проект предполагает отмену действия в отношении устава СЕ от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Также предлагается отменить действие Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года. Всего в законопроекте назван 21 документ, который предлагается денонсировать.
В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. В январе 2022 года Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из антикоррупционной конвенции, так как Комитет министров СЕ прекратил полноправное членство России.
Власти Испании заявили о тайных союзниках России в Европе
Председатель правительства Испании Санчес заявил о многочисленных тайных союзниках России в Европе
У главы российского государства Владимира Путина есть много союзников в Европе, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.
Санчес сказал, что сейчас эти люди «скрывают свою симпатию и связи с Путиным», но «всего год назад» они посещали Россию и «хвалили методы» российского лидера. Санчес полагает, что необходимо помешать этим людям войти в органы власти и «разрушить ЕС изнутри». Он также выразил уверенность, что крайне правые силы, поддерживаемые основными консервативными партиями, получат отпор, передает ТАСС.
Осенью сообщалось, что в Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Россиянам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года
Консульства стран Европы после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, оформляя визы лишь на период поездки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию туроператоров.
Отмечается, что визовый процесс ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов, сократился и срок выдачи визы. Ранее визу можно было получить на два, три года или на пять лет, но сейчас визу можно оформить максимум на год.
«Тем, у кого слабая визовая история, дадут лишь однократную визу на сроки поездки», – передает «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров.
Также отмечалось, что сроки виз не зависят от «визовой истории» заявителя.
«Туристам нужно быть готовыми к тому, что, несмотря на частое посещение европейских стран, они могут получить визу на более короткий срок, чем запрашивают», – отмечают в АТОР.
Все же подчеркивается, что визу оформит реально, если предоставить все необходимые документы и выписки.
Ранее в МИД России ранее сообщили, что страны ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России.
Опрос выявил страх жителей ЕС остаться без электричества
Подавляющее большинство граждан стран ЕС заявили о страхе остаться без электричества из-за энергокризиса
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В 2022 году доля граждан ЕС, которые боятся отключения электричества из-за энергетического кризиса, выросла до 74%, сообщил глава отдела климатической и энергетической политики исследовательского центра Szazadveg (Будапешт) Оливер Хортай.
Szazadveg провела опрос во всех 27 странах ЕС с 13 октября по 7 декабря, в нем участвовало как минимум по 1 тыс. человек в каждом из государств. Хортай, комментируя результаты опроса, отметил, что в 2016 году «сильно или в некоторой степени» боялись остаться без электричества около трети граждан, в 2021 году таких было уже 52%, передает ТАСС со ссылкой на М1.
Хортай указал на снижение доверия европейцев к системе энергоснабжения. Это объясняют дефицитом энергоносителей, снижением мощностей и ростом цен на электроэнергию, которые связывают с российской спецоперацией на Украине и ее последствиями. В результате, как заявили в Szazadveg, ситуация в отрасли стала «менее предсказуемой».
Больше всего обеспокоены поляки, греки и итальянцы, меньше всего – венгры (Венгрия – единственная страна в ЕС, где большинство граждан уверены в надежности энергоснабжения).
Напомним, Еврокомиссия оценила в 565 млрд евро отказ от российского газа и переход на возобновляемые источники энергии. При этом возникает угроза деиндустриализация европейской экономики.
Еврокомиссия призвала дать Украине любое оружие, «которое ей нужно»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине «все военные возможности, которые ей нужны»
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Украине необходимо предоставить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен, которая была министром обороны Германии, заявила об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, когда ее спросили, поддерживает ли она передачу Киеву немецких танков Leopard. Она подчеркнула, что, призывая предоставить Киеву все необходимые вооружения, говорит в том числе и о современных системах, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Глава Еврокомиссии выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января участники «сделают важный шаг вперед в поддержке Украины». Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе не стал прямо отвечать на вопрос о передаче танков Leopard Украине. О готовности предоставить танки Leopard Украине заявляли Польша и Финляндия, но Берлин оставляет за собой право требовать одобрения для использования вооружений германского производства.
В Совфеде предложили использовать зеркальные правила выдачи виз иностранцам
Сенатор Андрей Клишас в ответ на дискриминацию предложил ввести зеркальные правила выдачи виз иностранцам
Для защиты россиян от открытой дискриминации нужно ввести зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам, даже если они будут невыполнимы, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале он отметил, что, по информации МИД, европейские страны выдвигают невыполнимые требования для россиян для получения визы. Сенатор предлагает ввести ответные меры на такое проявление дискриминации к россиянам.
По мнению Клишаса, такая политика стран Запада проводится достаточно давно, однако до сих пор не становится понятным, какие меры Москва готова принять в качестве ответа по отношению к этим странам.
Сенатор добавил, что настало время вводить невыполнимый перечень требований для получения гражданами ЕС визы.
«От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям», – подчеркнул он.
Ранее глава государства Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.
В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений).
Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого.
Австрия призвала «не преступить черту» в вопросе виз для россиян
Kronen Zeitung: Глава МИД Австрии Шалленберг отверг идею полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам
Будущая архитектура безопасности Европы непременно будет включать Россию, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, отвергая идею полного запрета на выдачу шенгенских виз российским гражданам.
«Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Kronen Zeitung.
Шалленберг заявил, что Европа должна думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы. По его словам, европейская архитектура безопасности так или иначе будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу.
Он также призвал сохранить ОБСЕ как переговорную площадку и раскритиковал Польшу за отказ пригласить министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречу организации на территории республики.
Кроме того, сообщается, что в ходе однодневного визита в Париж Шалленберг встретился со своей французской коллегой Катрин Колонна. В ходе переговоров он заявил о «немыслимости» игнорирования роли России при выстраивании устойчивой системы европейской безопасности.
Шалленберг и ранее заявлял, что Россию «отменить» нельзя.
В МИД России ранее сообщили, что государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.
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