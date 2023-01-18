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18 января, среда | Последнее обновление — 03:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия заверила в отсутствии намерения уничтожать Украину как государство
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Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново.
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Россия заверила в отсутствии намерения уничтожать Украину как государство
Небензя заявил об отказе России мириться с попыткой превратить Украину в русофобскую диктатуру
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Россия никогда не ставила перед собой цель уничтожения Украины как государства, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.
Небензя подчеркнул, что Россия при этом не могла и не собирается мириться с попыткой создать у ее границ «человеконенавистническую, русофобскую и антихристианскую диктатуру», передает ТАСС.
Он заявил, что насаждать авторитаризм на Украине принялись задолго до российской специальной военной операции. Как сказал Небензя, странам Запада не удастся списать все действия Киева на необходимость «защиты» от России.
Напомним, по словам постпреда, Москва надеется, что власти Украины «будут более реалистичными» и сядут за стол переговоров. Кроме того, он подчеркивал, что Россия готова при необходимости добиться целей спецоперации военными средствами.
Рогов заявил о резком изменении тактики ВСУ в Запорожской области
Вооруженные силы Украины приступили к возведению фортификационной линии на временно оккупированной части Запорожской области, сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что если раньше украинские националисты готовились наступать, то теперь их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что украинская сторона возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.
16 января российские танкисты ликвидировали опорный пункт украинских военных в Запорожской области.
В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
Историк объяснил происхождение слова «украинец»
Историк Журавлев: Понятие «украинец» или «окраинец» является определением территориальным, а не этническим
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Изучая официальные документы XVI-XVII веков, можно сделать вывод, что изначально понятие «окраинец/украинец» на Руси было сформулировано по географическому принципу, а не этническому. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Сергей Журавлев.
«В XVI-XVII веках в документах достаточно редко встречается термин «окраинец» или «украинец». Анализируя эти источники, ученые выяснили, что речь идет именно о жителях на западной окраине государства», – рассказал заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев.
«Можно с уверенностью говорить о том, что это определение относилось именно к территории, месту проживания человека. Этническое понятие «украинец» появилось позднее, в середине XIХ века, и было связано с украинским национальным движением, которое возникло в рамках Российской империи и было нацелено на то, чтобы обосновать «особость» украинского этноса», – отметил историк.
Журавлев подчеркнул, что в академической науке очень четко разграничивают употребление этого термина: обозначает ли он место проживания либо этническую принадлежность. «Вместе с тем термин относился к жителям только западных окраин Руси», – указал Журавлев.
«Также жителей этих мест часто называли малороссами, новороссами. Но это все определения территориальные, а не этнические», – пояснил собеседник.
В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.
Историк и политолог Владимир Корнилов тогда отметил: «В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось».
В свою очередь украинский политический аналитик, историк Владимир Скачко, комментируя слова Зеленского, отметил, что «государства Киевская Русь никогда не существовало». «Была Древняя Русь, куда входили восточнославянские племена, которые потом стали основой для великорусского, белорусского и малорусского народов. А название Киевская Русь появилось в начале XIX века исключительно для обозначения периода, когда главным городом Древней Руси был Киев», – отметил он.
По мнению Скачко, впервые претензия на создание некоей украинской государственности прозвучала лишь в 1917 году, когда в Киеве группа политиков провозгласила себя Центральной радой. Причем первоначально Украину предполагалось объявить автономией в составе Российской республики, управляемой Временным правительством, и лишь затем возникла идея Украинской народной республики.
Арестович написал заявление об отставке
Арестович написал заявление об отставке с поста советника офиса президента Украины
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подал заявление об отставке с должности после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске (украинское название – Днепр) в результате падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
В своем Telegram-канале Арестович опубликован скриншот письменного заявления, добавив, что таким образом хочет показать «пример цивилизованного поведения».
«Принципиальная ошибка, значит, в отставку», – написал он.
Между тем медиаэксперт Анатолий Шарий напомнил, что Арестович полтора года назад уже уходил отставку. Он подчеркнул, что Арестович является внештатным советником.
Ранее во вторник Арестович публично извинился за слова об ударе по жилому дому в Днепропетровске.
Медведев заявил о превращении Давоса в «позорище»
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Всемирный экономический форум в Давосе превратился в «позорище, если не сказать грубее», заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Есть емкое русское слово на ту же букву», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Так замглавы СБ России отреагировал на то, что в Давосе обсуждают поставку танков на Украину. «Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву», – пишет Медведев о заявлении президента Польши Анджея Дуды, который выступал на ВЭФ.
Раньше в Давосе другое обсуждали, напомнил Медведев. «Типа экономику и все такое», – отметил он, выразив удовлетворение тем, что в работе форума отказались принимать участие российский и китайский бизнес.
«Надеются, наверное, что «танковая коалиция» приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части», – написал Медведев, отметив, что для этого надо не коалицию создавать, а «составить бумагу коллективную – про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей», а также про «будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной».
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
В ДНР рассказали о значении деоккупации Марьинки
Депутат Бердичевский: Контроль над Марьинкой позволит сократить обстрелы Донецка
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Марьинка и Красногоровка являются плацдармами ВСУ для обстрелов Донецка. Установление над ними контроля ВС России позволит защитить республиканский центр. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке.
«Фактически в Марьинке не осталось укрытий, высотки все разбиты, либо взяты под наш контроль. Прятаться украинским боевикам абсолютно негде. Отдельное сопротивление еще идет. Но они работают уже скорее как диверсионные разведывательные группы», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Насколько их хватит – неизвестно. Опыт Соледара показывает, что они могли бы и дальше заходить и выходить из города, но понесли огромные потери», – отметил собеседник.
«Марьинка и Красногоровка – это плацдармы ВСУ для постоянных обстрелов Донецка, в основном Петровского и Кировского районов. На окраинах этих районов уже практически не осталось жителей, дома через один разбиты», – отметил парламентарий.
«Если мы сможем закрепиться там, то это будет означать сокращение обстрелов как минимум этих районов Донецка. И тогда можно будет говорить об их восстановлении», – считает Бердичевский.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что высотные дома в Марьинке к западу от Донецка зачищены и контролируются российскими силами.
«Есть успехи, достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка», – приводит его слова РИА «Новости». Он выразил надежду, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР.
На прошлой неделе Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отмечал, что Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Напомним, что ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
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Политолог: Помимо содержания Украины Запад начинает думать о собственном выживании
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе превратился в место, где пытаются спасти западную экономику, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.
«Центральной проблемой форума в этом году стала минимизация ущерба, к которому привела санкционная политика западных государств. На площадке форума звучат крайне резкие высказывания о будущем мировой экономики, новых социальных и политических потрясениях. Помимо рецессии, падения уровня жизни граждан и рекордной инфляции, которая затронула большинство развитых стран, публичные спикеры озабочены также энергетическим кризисом», – сказал эксперт.
При этом, отметил Лукушин, заметно растворилась в повестке тема «зеленой экономики» и так называемого энергетического перехода, которая еще несколько лет назад была основополагающей для любых глобальных мероприятий.
«Отдельного внимания достойна украинская делегация, которая продолжает выпрашивать в Давосе новые выплаты. Но помимо содержания Украины, Запад все больше начинает думать о собственном выживании – и, похоже, эта тенденция в ближайшее время будет усиливаться», – заключил политолог.
Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 16 по 20 января.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что форум в Давосе превратился в «позорище», так как там обсуждают отправку танков на Украину.
При этом агентство Bloomberg сообщило, что представители бизнеса из России и Китая не будут участвовать в работе форума.
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Лидер ДНР заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке
Лидер ДНР Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке
Все высотные дома в городе Марьинке к западу от Донецка зачищены и контролируются российскими силами, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Есть успехи, достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка», – приводит его слова РИА «Новости».
Пушилин в эфире канала «Россия 24» отметил, что российские военные метр за метром зачищают территорию.
Он выразил надежду, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР, передает ТАСС.
На прошлой неделе Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отмечал, что Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Стало известно о гибели в Артемовске военного медика из Канады
The Globe And Mail: Военный медик из Канады был убит на Украине
Гражданин Канады Григорий Цехмистренко, служивший в Иностранном легионе военным медиком, был убит на Украине, сообщили СМИ.
Как пишет газета The Globe And Mail, Цехмистренко всю жизнь прожил на Украине и получил канадское гражданство лишь три года назад. По сообщению издания, военный медик погиб в понедельник в Артемовске и стал третьим канадцем, который погиб в ходе СВО, передает ТАСС.
Ранее сбежавший с Украины домой канадский наемник по имени Вали рассказал, что предпочел вернуться живым к семье.
Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных
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За последние сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ВС России уничтожили более 220 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении артиллерия ЗВО поразила 14-ю, 92-ю механизированные бригады ВСУ и 103-ю бригаду теробороны у поселков Двуречная, Тимовка, Ивановка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
У села Лиман Первый (Харьковская область) уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери ВСУ насчитывают порядка 50 военных, один танк, две БМП и два пикапа.
На Краснолиманском направлении артиллерия ЦВО ударила по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, по скоплениям 15-го полка украинской нацгвардии. Удары наносились у населенных пунктов Григоровка, Серебрянка (ДНР), к западу от поселка Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено более 70 бойцов ВСУ, три броневика и четыре машины.
На Донецком направлении подразделения ЮВО и подразделения ВДВ продолжили наступление, уничтожено свыше 60 украинских военных, танк, три броневика и шесть машин.
На Южно-Донецком направлении артиллерия ВВО и морской пехоты Тихоокеанского флота ударили по 61-й механизированной бригады ВСУ у поселков Золотая Нива и 108-й бригады теробороны у поселка Пречистовка (ДНР).
К северу от поселков Левадное и Владимировка (ДНР) ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы. Общие потери на этом направлении в последние сутки составили до 40 бойцов ВСУ, две бронированные машины и три пикапа.
В прошлые сутки ВС России ликвидировали свыше 185 украинских военнослужащих.
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В Британии объяснили отправку малого количества танков Киеву
Guardian: Для контрнаступления Киеву нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад
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Поставляемого Британией количества танков на Украину недостаточно для существенного перевеса сил, пишет Guardian.
По словам обозревателя газеты, отправка 14 танков Challenger 2 от Британии недостаточна. При этом в случае, если Британия захочет выделить больше тяжелого вооружения из своего арсенала в размере 227 единиц, этого все равно будет недостаточно для активного контрнаступления ВСУ, передает РИА «Новости».
Обозреватель отметил, что, по мнению экспертов Международного института стратегических исследований, а именно экс-главы оборонной разведки Великобритании Фила Осборна, для существенного перевеса на фронте Киеву понадобится около сотни единиц.
Кроме того, журналист сослался на слова военного эксперта Ника Рейнольдса, который отмечал, что только у танка после атаки есть защиты, мобильность и огневая мощь, необходимые для сохранения скорости наступления.
Guardian подчеркивает, что у НАТО есть более 2 тыс. единиц танков Leopard 2. При этом обучение ВСУ управлению танками может занять от трех недель до полутора месяцев. Однако, как добавили эксперты, эффективность работы машин полностью зависит от разработки «грамотного плана» Киевом.
Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS-90. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что эти поставки могут привести к изменению хода конфликта на Украине.
Тем не менее генштаб сухопутных войск Британии признал ослабление армии из-за Украины.
УПЦ призвала российские власти не говорить от ее имени
УПЦ: Призываем российские власти не говорить от нашего имени в ООН
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась с призывом к российским властям и РПЦ не выступать от ее имени на международных площадках, в том числе и в ООН, говорится в заявлении отдела внешних церковных связей УПЦ.
В УПЦ заявили, что не давали никому из РПЦ МП выступать от имени Украинской православной церкви в ООН и выразили обеспокоенность тем, что вопросы о церкви поднимают структуры, не имеющие к ней никакого отношения, передает РИА «Новости».
В УПЦ призвали российские власти не говорить от ее имени на международных площадках и не использовать религию в политических целях. Вместе с этим в УПЦ призвали украинские власти «проводить взвешенную религиозную политику внутри страны».
Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что киевские власти в ситуации с Украинской православной церкви (УПЦ) ведут себя «как идиоты», усиливая раскол.
Ж/д станция Соль в районе Соледара перешла под контроль российских сил
Пушилин: Ж/д станция Соль в районе Соледара перешла под контроль российских сил
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Железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в окрестностях Соледара. По его словам, этим штурмовым группам удалось перерезать сообщение между Северском и Артемовском (украинское название Бахмут), установив контроль над станцией Соль, передает ТАСС.
Он сообщил, что дозачистка Соледара от ВСУ продолжается. Пушилин отметил важность Соледарского направления для развития наступления российских сил. При этом он сообщил, что «подразделения продвигаются не так быстро», что связано с необходимостью закрепиться на занятых позициях, а также с отражением локальных контратак со стороны украинских националистов.
Пушилин добавил, что в пунктах временного размещения остаются более 200 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска. После окончания дозачистки начнет работу штаб по оказанию помощи, добавил он.
15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Арестович извинился за слова об ударе по дому в Днепропетровске
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович публично извинился за слова об ударе по жилому дому в Днепропетровске (украинское название – Днепр).
Арестович попросил прощения у пострадавших и их родственников, жителей Днепропетровска и всех, кого «глубоко ранила» его «преждевременная ошибочная версия причины удара», пишет Ura.ru.
Советник офиса украинского президента заявил, что допустил ошибку.
Ранее Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича.
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