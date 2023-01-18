Небензя призвал власти Украины занять более реалистичную позицию

Небензя выразил надежду на более реалистичную позицию украинских властей и их готовность к переговорам

Москва надеется, что власти Украины «будут более реалистичными» и сядут за стол переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя заявил, что переговоры позволил бы обсудить предметное урегулирование, передает РИА «Новости».

Комментируя трагедию в Днепропетровске (Днепре), он указал, что «российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины», из-за чего и упала на дом. Небензя подчеркнул, что это произошло из-за нарушения норм международного гуманитарного права Украиной – украинская установка ПВО находилась в жилом квартале.

Также Небензя заявил, что Россия не пришлось бы наносить удары по объектам инфраструктуры, поддерживающим военный потенциал Украины, если бы Киев был готов к «мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость» спецоперации.

Россия призвала руководство ООН оказать содействие освобождению на Украине правозащитницы Елены Бережной, которая занималась проблемой становления неонацизма в этой стране. Сейчас она «содержится в заключении по абсурдному обвинению в госизмене», сказал Небензя. Он также отметил, что Украина пытается нарастить обменный фонд за счет арестов мирных граждан, так как в плену в России находится огромное число украинских военных.

Напомним, Небензя заявлял, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами. Он указывал, что спецоперация завершится, когда с территории Украины не будет исходить угроза России, а также когда прекратится дискриминация русскоязычного населения Украины.