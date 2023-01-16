В ДНР объяснили усиление обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали интенсивнее обстреливать Донецк в связи с тем, что Киев получил новую партию ракет, которые ВСУ пытаются опробовать в условиях туманной погоды, сообщили в Народной милиции (НМ) ДНР.

В НМ пояснили, что ракеты не новые, но их необходимо опробовать. В понедельник в Донецке низкая облачность и туман, с точки зрения ведения прицельного огня погодные условия совершенно неподходящие. Такие погодные условия осложняют работу систем ПВО, сообщает ТАСС.

«Вот они и пытаются пострелять куда-нибудь в ту сторону и оценить результаты в более безопасных условиях. Мы, конечно же, сделаем все, чтобы развеять их заблуждения по поводу безопасности слепых обстрелов», – сказал собеседник агентства.

Напомним, в ходе обстрела Донецка четверо человек получили ранения, двое погибли, сообщил офицер Народной милиции Донецкой народной республики и депутат ДНР Андрей Баевский.

Представительство ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ обстреляли Калининский район тремя ракетами из РСЗО.

В районной администрации отмечали, что над местом обстрела сработала система противовоздушной обороны.