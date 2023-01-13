Политолог: В школьной программе необходимо переосмыслить изменения последних десяти лет Эксперт: В большинстве случаев бизнесу не нужны персональные данные клиентов 13 января 2023, 20:55

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Поручив ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных, Путин обозначил приоритет безопасности граждан над интересами бизнеса, сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Илья Костунов. Ранее глава государства распорядился до 1 июля рассмотреть возможность введения оборотных штрафов для компаний за утечку личных данных. «Необходимость узаконить более жесткую меру ответственности за утечку персональных данных обсуждается уже несколько лет. Но ввиду длительных споров между сторонниками и противниками этого инструмента эти нормы не вводились», – рассказал IT-эксперт Илья Костунов. Теперь же президент Владимир Путин своим поручением поставил точку в этом споре, обозначив приоритет безопасности граждан над интересами бизнеса. «Глава государства дал достаточно длительный срок для того, чтобы законодатели подготовили качественные документы для введения оборотных штрафов за утечку персональных данных. За это же время бизнес сможет успеть внедрить лучшие практики защиты информации, чтобы не столкнуться с наказанием», – добавил аналитик. Более того, зачастую бизнесу не нужны персональные данные клиента, чтобы понять, с кем он имеет дело, говорит Костунов. А поэтому компаниям просто нужно будет перейти от привычных к более тонким и безопасным механизмам взаимодействия с клиентами. «Впрочем, наш бизнес вполне способен эти инструменты освоить к середине лета», – пояснил эксперт. Собеседник напомнил, что в большинстве развитых стран государство заботится о защите персональных данных своих граждан в том числе и с помощью инструмента оборотных штрафов для нарушителей. «За безопасность услуги отвечает ее поставщик», – отметил Костунов. В пятницу стало известно, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июля рассмотреть возможность установления оборотных штрафов для компаний, которые не соблюдают сохранение безопасности персональных данных и допускают их утечку. На сайте президента уточняется, что поручено изучить вопрос усиления ответственности за незаконный оборот персональных данных и других нарушений законодательства. Кроме того, кабмину поручено представить предложения по внесению таких изменений в российское законодательство. Путин потребовал подготовить предложения по освобождению от воинской обязанности мобилизованных врачей 13 января 2023, 14:52 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин ждет от Минобороны, Минздрава и руководителей четырех новых регионов России предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности мобилизованных врачей. Российские ведомства совместно с властями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей других специальностей, призванных на службу, передает ТАСС. Это поручение указано в перечне, опубликованном Кремлем. На исполнение этой задачи Путин отвел срок до 1 февраля. Путин простился с Рахимовым Президент России Путин простился с первым президентом Башкирии Рахимовым 13 января 2023, 11:28

Фото: Дмитрий Азаров/POOL/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин, прибывший в Уфу в пятницу, простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Путин пришел с букетом красных роз. Глава государства постоял, положив руку на гроб, передает РИА «Новости». Траурное мероприятие проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». Рядом с гробом установлен почетный караул. Рахимов умер 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он возглавлял регион более 20 лет. 15 июля 2010 года Рахимов ушел в досрочную отставку с поста главы Башкирии. Новости СМИ2 Раскрытая Маском информация опровергла спекуляции о «русских ботах» в Twitter Журналист Тайбби сообщил об отказе Twitter верить в спекуляции о кампании «русских ботов» в соцсети 13 января 2023, 01:29 Текст: Антон Антонов

СМИ и демократический истеблишмент в США заявляли о кампании «русских ботов» в Twitter, хотя сама соцсеть предупреждала политиков и прессу, что никаких доказательств нет, следует из очередной порции разоблачительных материалов, публикуемых журналистом-расследователем Мэттом Тайбби. Тайбби работает с раскрытой по инициативе Илона Маска внутренней документацией Twitter (соцсеть заблокирована в России). Из нее следует, что в 2018 году демократы в США обвиняли «русских ботов» в кампании за рассекречивание доклада конгрессмена Дэвина Нунеса. Доклад касался ошибок ФБР, допущенных в ходе расследовании «сговора», который якобы был между Трампом и Россией, передает РИА «Новости». Как сообщил Тайбби, Twitter указывал политикам и прессе, что у соцсети не только нет доказательств участия «русских ботов», но «есть доказательства того, что аккаунты не были российскими». «Но это все было проигнорировано», – заявил Тайбби, добавив, что компания не стала публично опровергать заявления о причастности России к сообщениям, в которых пользователи требовали «обнародовать меморандум». Напомним, Маск раскрыл и передал Тайбби информацию об участии соцсети в сокрытии скандала с ноутбуком Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена, а также рассказал, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру. Путин поручил создать механизм компенсации жертвам мошенников 13 января 2023, 15:06 Текст: Алексей Дегтярев

Правительству и Центробанку предстоит изучить вопрос о создании механизма выплат банками компенсаций жертвам мошенников, соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин. Правительство и Банк России должны рассмотреть вопрос о механизме выплат банками и другими кредитными организациями компенсаций денег клиентов, чьи средства украли при помощи мошеннических действий. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. При необходимости нужно внести предложения по изменению законов для этого. Доклад по теме должен быть представлен до 1 июля 2023 года. Новости СМИ2 Путин откликнулся на просьбу главы Башкирии помочь создать портовую зону Глава Башкирии попросил Путина помочь создать портовую зону в Агидели 13 января 2023, 14:12 Текст: Елизавета Шишкова

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к президенту Владимиру Путину помочь создать портовую экономическую зону в башкирской Агидели, чтобы «оживить» город. Российский лидер одобрил идею. Агидель – город на севере республики, созданый в 1980 году, когда строилась АЭС. Однако после закрытия станции город, где проживает 15 тыс. человек, оказался не в лучшем положении, передает РИА «Новости». Хабиров предложил оживить город. Он пояснил, что в населенном пункте протекает судоходная река Белая, впадающая в Каму, таким образом, через Волгу имеется путь на Каспий и далее на иранские и другие рынки. В связи с этим глава республики попросил президента поддержать проект. Он уточнил, что сперва необходимо провести дноуглубление. При этом портовые причалы там есть, так как раньше оттуда танкерами вывозили нефтепродукты. «Хорошо», – ответил на просьбу Путин. В пятницу Путин встретился с Хабировым после прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который умер 11 января в возрасте 88 лет. Путин оценил роль Рахимова в истории России 13 января 2023, 12:55 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин заявил, что покойный первый президент Башкирии Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие республики в качестве субъекта Российской Федерации. По словам Путина, Рахимов проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России. Заявление главы государства прозвучало на его встрече с руководителем Башкирии Радием Хабировым, передает ТАСС. Президент отметил, что Рахимов «без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории». Он назвал это его огромной заслугой. Общение Путина с Хабировым состоялось после прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Новости СМИ2 Путин поручил проработать увековечение памяти Рахимова Путин поручил главе Башкирии увековечить память Рахимова 13 января 2023, 13:53 Текст: Елизавета Шишкова

В Башкирии необходимо увековечить память ее первого президента Муртазы Рахимова, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Радием Хабировым. Он подчеркнул, что Рахимов многое сделал для республики в сложный и переломный период истории. Рахимов, по словам Путина, сыграл позитивную и значимую роль, передает ТАСС. Глава государства, говоря о сегодняшнем положении дел в республике, отметил, что Башкирия взяла хороший темп развития, несмотря на внешние проблемы. «По всем основным направлениям развитие хорошее», – сказал он. В пятницу Путин пообщался с Хабировым после прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который умер 11 января в возрасте 88 лет. Путин распорядился оградить жителей новых регионов от уголовного преследования Киевом Путин поручил оградить жителей новых регионов России от уголовного преследования Киевом 13 января 2023, 15:44 Текст: Елизавета Шишкова

Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД, ФСБ и Верховный суд должны оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей, поручил президент Владимир Путин. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что соответствующие ведомства должны принять меры для аннулирования правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих на новых российских территориях за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины. Ведомства должны предоставить доклады к 1 марта. Также Путин поручил до 1 мая доложить об изучении идей СПЧ по уголовной ответственности за призывы к дискриминации россиян, проживающих за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, которые живут за границей. Ранее Ассоциация юристов России (АЮР) предложила бесплатно оказывать помощь гражданам, подвергшимся различным формам дискриминации за рубежом. Новости СМИ2 Путин распорядился рассмотреть введение штрафов за утечку персональных данных Путин поручил кабмину к июлю рассмотреть введение оборотных штрафов за утечку персональных данных 13 января 2023, 15:12 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину в срок до 1 июля 2023 года рассмотреть возможность установления оборотных штрафов для компаний, которые не соблюдают сохранение безопасности персональных данных и допускают их утечку. На сайте президента уточняется, что поручено изучить вопрос усиления ответственности за незаконный оборот персональных данных и других нарушений законодательства. Кроме того, кабмину поручено представить предложения по внесению таких изменений в российское законодательство. Ранее сообщалось, что в России решили ужесточить наказание за утечку персональных данных, вводя штрафы. В пятницу начали появляться сообщения о том, что в открытом доступе появились данные пользователей Mail.ru. Якобы оказались опубликованы более 3,5 млн записей с адресами электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru, номерами телефонов пользователей, их именами и фамилиями. Путин пообещал поддержку российским циркам 13 января 2023, 13:42 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым пообещал поддержку властей для развития циркового искусства. Хабиров в ходе встречи с главой государства в Уфе рассказал, что местный цирк, являющийся федеральным объектом, не работает с 2017 года. Он сообщил, что республиканские власти подготовили проект нового цирка, но возникли сложности с его экспертизой, так как не решен вопрос с финансированием строительства, передает ТАСС. По словам российского лидера, цирковое искусство заслуживает, чтобы государство обращало на него большее внимание, чем до сих пор. Здесь возникают и коммерческие, и прочие вопросы, отметил Путин. В России очень высокий уровень циркового искусства, конечно, нужна и соответствующая материальная база, отметил Путин, согласившись с Хабировым в том, что развитию цирков «надо помогать». Также в ходе этой встречи Путин подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), не только их близкими, но и со стороны государства. Новости СМИ2 Путин сохранил прежние выплаты на детей до назначения единого пособия Путин утвердил право на сохранение прежних выплат на детей до назначения единого пособия 13 января 2023, 16:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин подписал указ, сохраняющий право на получение прежних выплат на детей, родившихся до 1 января 2023 года, когда было введено единое ежемесячное пособие. В документе указано, что право на получение назначенных до дня вступления в силу указа выплат на детей сохраняется до окончания периодов, на которые были назначены эти выплаты, или до назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, передает ТАСС. В случае рождения до 1 января 2023 года третьего или последующих детей родители тоже вправе обратиться за назначением прежней поддержки до достижения ребенком возраста трех лет, или нового ежемесячного единого пособия. Напомним, единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Путин: Участники СВО должны чувствовать, что страна с ними 13 января 2023, 13:31 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), не только их близкими, но и со стороны государства. Путин отметил, что поддержка со стороны не только близких, но и от государства является ключевым моментом мотивации в действиях человека, который находится в условиях, когда его жизнь повергается опасности, передает ТАСС. Выслушав доклад главы региона о поддержке военнослужащих и их семей, Путин назвал эту работу очень важной. Глава государства поблагодарил Хабирова за то, что он делает в рамках поддержки СВО, за то, что он близко к сердцу принимает «поддержку семей наших парней, которые воюют и защищают интересы нашей страны, наших людей в Донбассе, на новых территориях». Путин подчеркнул, что поддержка – «чрезвычайно важная вещь», и люди ее тонко чувствуют. Вопрос, по его словам, не только в материальной поддержке, хотя это всегда лежит в основе того, чем люди живут. Но нужны также внимание, моральная поддержка, это дает мотивацию. «Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации», – заключил президент. Путин в пятницу встретился с Хабировым после прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который скончался 11 января в возрасте 88 лет. Новости СМИ2 Путин поручил СК проверить нарушение прав общественников на Украине 13 января 2023, 15:37 Текст: Алексей Дегтярев

Следственному комитету (СК) предстоит проверять с точки зрения права незаконное уголовное преследование и нарушение прав общественных деятелей на Украине, соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин. СК России, Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченный по правам человека в России, Общественная палата должны заняться правовой оценкой фактов незаконного уголовного преследования общественных деятелей на Украине. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Также следует проверять факты преследования правозащитников и журналистов, в том числе на факт нарушения их прав и свобод. Доклад по теме нужно представить до 1 марта. Путин поручил улучшить механизмы общественного контроля в избирательном процессе 13 января 2023, 15:59 Текст: Александра Юдина

Глава государства Владимир Путин указал до 1 июля 2023 года принять на рассмотрение вопрос об усовершенствовании возможностей общественного контроля во время избирательных процессов. На сайте Кремля уточняется, что администрация президента, центральная избирательная комиссия (ЦИК), уполномоченные по правам человека рассмотрят вопрос об улучшении механизмов общественного контроля в избирательном процессе. За выполнение поручения Путин назначил ответственными первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, председателя ЦИК Эллу Памфилову и уполномоченного по правам человека при президенте Татьяну Москалькову. Эксперты НОМ ранее рассказывали, что в 2022 году общественным контролем были охвачены все виды голосования, была усилена работа с регионами, а специалисты реагировали на каждый сигнал наблюдателей о возможных нарушениях. Новости СМИ2 Политолог: В школьной программе необходимо переосмыслить изменения последних десяти лет 13 января 2023, 20:31

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Геополитическая обстановка в мире претерпевает существенные изменения. Школьникам необходимо иметь современное представление о национальных интересах России. Этим и вызвана необходимость редакции учебных программ, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Оксана Гаман-Голутвина. Ранее, по итогам заседания СПЧ президент дал поручение разработать новые учебники по истории и обществознанию. «История и обществознание – предметы, которые формируют культуру мышления и систему мировоззренческих координат. Объектом изучения в этих дисциплинах выступают не только прошлое, но также настоящее и будущее глобального мира, национальных государств, множества регионов. Очевидно, что устройство мира на различных уровнях организации меняется – оно подвержено течению времени. В связи с этим регулярное обновление содержания преподаваемого материала насущно необходимо», – считает Оксана Гаман-Голутвина, член Общественной палаты России, президент Российской ассоциации политической науки. Собеседница также является соавтором пособия «Обществознание. Настольная книга ученика». «Следует принять во внимание и изменение геополитической ситуации в мире – она также является непосредственным предметом изучения в рамках обществознания и истории. Школьникам необходимо иметь представление о национально-государственных интересах России. Все перемены, произошедшие за последние десятилетия в мире, важно осмыслить», – акцентирует собеседник. «Кроме того, история и обществознание содержат значимый ценностно-мировоззренческий компонент – они формируют представления о ключевых ценностях и способах их реализации. Именно ценности составляют основу культуры общества и несущую конструкцию личностного развития. При этом крайне важно избегать назидательности, начетничества и иных форм навязывания», – подчеркивает эксперт. «Это важно в любом образовательном процессе, но особенно – среди школьной аудитории. Тем более что современный арсенал методов образования включает массу инновационных инструментов, включая интерактивные технологии и разнообразные способы визуализации информации. Творческие форматы коммуникации позволяют добиваться убедительности, обеспечивать большую доступность информации и в целом – достигать живого контакта с аудиторией, что особенно важно в случае донесения столь живого знания, каким является наука об обществе», – резюмирует Гаман-Голутвина. В четверг сайт Кремля сообщил, что Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча, напомним, состоялась 7 декабря прошлого года. В числе поручений президента – указание правительству подготовить – совместно с администрацией президента, Российской академией наук и Российским историческим обществом – и представить предложения по разработке школьных учебников и других пособий по истории и обществознанию. К работе поручено привлечь ведущие российские университеты и заинтересованные научные организации. Поручение главы государства должно быть исполнено до начала нового учебного года, 1 сентября. В качестве ответственных лиц указаны премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент РАН Геннадий Красников и председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин.