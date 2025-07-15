Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.4 комментария
На северо-западе Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
Подземные толчки магнитудой 5,5 произошли вблизи города Саррат на северо-западе Филиппин, эпицентр находился на глубине почти 49 километров.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Филиппин, сообщает РИА «Новости». Сейсмологи Геологической службы США (USGS) зафиксировали подземные толчки в 2:38 по времени UTC (5:38 по московскому времени) вблизи населенного пункта Саррат в провинции Северный Илокос. Эпицентр находился в 2,5 километрах к юго-востоку от города с населением 5,8 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,7 километра. Пока сведений о жертвах или разрушениях не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4. У берегов Греции землетрясение вызвало угрозу цунами. В районе Неаполя землетрясение привело к эвакуации университетов и школ.