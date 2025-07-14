Второй тяжелораненый при разминировании сапер МЧС погиб в Курской области

Хинштейн: Второй тяжелораненый сапер МЧС погиб в Курской области

Tекст: Ирма Каплан

«К сожалению, второй сотрудник МЧС, тяжело раненный при детонации боеприпаса, скончался в больнице. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его, но травмы оказались слишком серьезными», – написал Хинштейн, выразив соболезнования родственникам погибших

Он напомнил, что днем 14 июля в ходе разминирования местности в Курской области погиб мастер-спасатель из Севастополя Ришат Медиев. Сергей Иванов получил серьезные ранения.

«Спасибо вам за службу. Вы настоящие герои, которые отдали свои жизни за то, чтобы наши люди могли вернуться домой. Никогда этого не забудем!» – добавил врио губернатора.

В МЧС Севастополя отметили, что Иванов отправился в Курскую область во второй раз. До этого он с группой разминирования очищал приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов.

«Тысячи опасных находок были уничтожены ради спокойной и безопасной жизни мирного населения», – отметили там.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский сапер сообщал о заминированных пачках денег в Курской области. Кроме того, ВСУ минировали дрова для печей при отступлении из Курской области, рассказывали российские саперы.