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Российский сапер сообщил о заминированных купюрах ВСУ в Курской области
В населённых пунктах Суджанского района Курской области обнаружены заминированные пачки денег и кошельки, в которых взрывчатка соединена с боеприпасами.
Бойцы ВСУ при отступлении из населенных пунктов Суджанского района Курской области оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр, передает РИА «Новости». Об этом сообщил командир саперной роты с позывным «Ишим».
По словам сапера, одна из найденных пачек купюр была соединена со спрятанной осколочной гранатой, у которой отсутствовала боевая чека. «(Противник – ред.) оставлял даже сигареты, деньги с гранатой... Боевой чеки нет, но сдетонирует 100%... Кошельки минирует», – сообщил «Ишим».
Российские саперы предупреждают, что любые оставленные предметы, особенно деньги и кошельки, могут быть заминированы и представляют опасность для мирных жителей. Подобные находки обнаруживаются не только на улицах, но и в жилых домах на приграничной территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные при отступлении из Новогродовки заминировали жилые квартиры. Украинские военные в Запорожской области начали хаотично минировать поля из-за опасения прорыва российских войск. Украинские военные дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.