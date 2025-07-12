  • Новость часаЛавров назвал фантазиями идею штаба многонациональных сил для поддержки Украины
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    11 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    12 июля 2025, 10:14 • Новости дня

    ВСУ заминировали дрова для печей при отступлении из Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саперы нашли заминированные полена с тротилом, предназначенные для подрыва при использовании их жителями для отопления домашних печей.

    ВСУ, отступая с территории Курской области, минировали поленья для печей, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал командир саперной роты «Гермес». По его словам, саперы обнаружили деревянное полено с неестественным распилом, внутри которого находились две тротиловые шашки по 200 граммов и огнепроводный шнур с двух сторон.

    Он отметил: «Принцип действия простой: при истопке при помещении в печь огнепроводный шнур загорался, от двух до трех секунд – и происходит детонация, 400 граммов – очень сильное фугасное воздействие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области нашли мины, замаскированные под березовые бревна. Украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск. ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.

    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за гибель Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Моторолу. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры нескольким фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова.

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    11 июля 2025, 21:55 • Видео
    Урсула устояла

    Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

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    11 июля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Американист Дудаков: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может последовать угрозам президента Дональда Трампа и ужесточить санкции против российской нефти. Но это будет документ с разнообразными исключениями, чтобы не затронуть интересы Китая и Индии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер анонсировал «важное заявление по России» на 14 июля.

    «В администрации Трампа идет очень серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Это дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – спрогнозировал спикер.

    Впрочем, 14 июля аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.

    «Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, то это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News: «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель». «Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», – добавил он, отказавшись вдаваться в подробности. Также сообщалось, что глава Белого дома готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Москва ожидает выступления Трампа, касающегося России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны. В Кремле внимательно отслеживают все нюансы в словах главы американского государства, добавил он.

    На этом фоне в Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, назвавшим разговор важным и честным. «Мы обсуждали Украину, подтвердив ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», – добавил со своей стороны глава российского внешнеполитического ведомства.

    Также было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, которое предстоит оценить Трампу. Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, какой вариант выдвинула Россия.

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    12 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики сообщили о готовности украинских спецслужб передавать координаты позиций ВСУ для провокаций.

    «Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

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    12 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные установили контроль над Часовым Яром за исключением одного Шевченковского района, который пока удерживают ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что численность украинской группировки почти не изменилась за последнее время, однако «качественный состав украинских боевиков значительно пострадал».

    Он пояснил, что наиболее подготовленные силы и резервы были переброшены из Часова Яра на сумское направление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.


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    11 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленую Долину в ДНР
    Российские войска освободили Зеленую Долину в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» освобождена Зеленая Долина в Донецкой народной республике (ДНР), ранее была освобождена Соболевка в Харьковской области. Всего российские войска за неделю заняли пять населенных пунктов в трех областях Украины и освободили один поселок в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, шесть бронемашин. Уничтожены десять орудий полевой артиллерии, включая две польские самоходные артустановки Krab, 25 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области и освободили Бессаловку. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям танковой, механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и погранотряда погранслужбы Украины.

    За неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1260 военнослужащих, танк, 12 бронемашин. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777, пять станций РЭБ, 14 складов с боеприпасами и материальными средствами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождено Дачное в Днепропетровской области. Было нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, перечислили в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 3040 военнослужащих, 16 бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Поддубное и Толстой в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    При этом потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих, шесть танков, 16 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение на отдельных направлениях, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 530 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции РЭБ, 33 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами.

    Ранее в пятницу стало известно, что ВСУ отступили от Зеленой Долины после давления армии России.

    На этой неделе российские войска освободили поселок Толстой в ДНР, кроме того, они освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области.

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    12 июля 2025, 06:17 • Новости дня
    NYT узнала причину спокойствия Путина перед возможными санкциями Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин отмахивается от повторений американского коллеги Дональда Трампа и с новой силой продвигается на Украине, заранее оценив возможность давления со стороны США, считают аналитики New York Times.

    «По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).

    Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.

    По мере того, как Трамп «дает понять, что разочаровается в Путине», становится яснее: российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.

    Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась.

    Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла, отмечает издание.

    «Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.

    Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.

    «По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    12 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Мелони позвала Зеленского на ужин воспоминаний об оплате долгов ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила главу киевского режима Владимира Зеленского на особый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить о необходимости платить по долгам, пишет L'AntiDiplomatico.

    «Эта марионетка в камуфляже, занимающая деньги, также претендует на то, чтобы диктовать условия поставщикам, считая должным миллионы долларов, потраченные американцами на его поддержку, и терпение», резко критикует портал L'AntiDiplomatico виновника римского собрания по восстановлению Украины.

    В статье отмечается, что американский президент Дональд Трамп не случайно  требовал взамен редкоземельные металлы Украины и напоминал  Зеленскому, что он не в том положении – ни военном, ни экономическом, ни геополитическом – чтобы ходить в Белый дом и хвастаться.

    «Кредиты и гранты должны быть возвращены с (высокими) процентами. Чем дольше продолжается война, тем масштабнее экономическая и социальная катастрофа», – подчеркивает автор статьи.

    Ужин, организованный премьер-министром Италии Джорджей Мелони формально служил подтверждением экономической поддержки, но на деле представлял собой частичное противостояние: долг должен быть погашен, сказано в материале.

    «Так, под размахивание желто-синими флагами и ласки, символические жесты  сочувствия чужим страданиям, «демократические» стервятники втайне надеются преуспеть там, где они потерпели неудачу в прошлом», – резюмирует автор.

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    11 июля 2025, 12:49 • Новости дня
    В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морпехов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Чувашии прошли похороны командира 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина, погибшего во время выполнения задач спецоперации на Украине.

    Командира 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морской пехоты Сергея Ильина похоронили в Чувашии, передает РИА «Новости».

    Прощание прошло в его родном селе Мусирмы в Урмарском районе. Администрация подчеркнула: «Сегодня мы провожаем в последний путь уроженца села Мусирмы, гвардии полковника, командира 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергея Юрьевича Ильина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции».

    В администрации района отметили, что Ильин проявлял исключительное мужество и героизм при выполнении боевых задач. «Отдать жизнь за свою страну – это высший патриотический поступок, который навсегда останется в памяти людей, а его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений», подчеркнули в сообщении.

    Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего, назвав его смерть «трагической утратой для округа, Чувашии и всей страны». В тексте отмечается, что память о подвиге полковника сохранится в сердцах людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морской пехоты имя дважды Героя России Михаила Гудкова. Путин наградил замглавкома ВМФ России, экс-командира этой бригады генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» посмертно. Глава государства провел встречу с вдовой Михаила Гудкова и передал ей награду.

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    11 июля 2025, 12:22 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о падении обороны ВСУ на западе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На большей части линии фронта на западе ДНР сейчас удерживаются только тыловые подразделения украинской армии, оборона была прорвана, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, оборона украинской группировки на Южно-Донецком направлении фактически была уничтожена, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил, что на большинстве позиций на этом участке фронта у противника остались только тыловые подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский раскрыл причину ожесточенных боев за Шевченко. Глава ДНР Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, подчеркнув освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана.

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    12 июля 2025, 06:47 • Новости дня
    Немецкий генерал Фройдинг пообещал Украине дальнобойное оружие к концу июля

    Tекст: Ирма Каплан

    Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, Германия профинансирует Украине закупки ракеты большой дальности в трехзначном количестве.

    Начальник специального штаба по Украине в Федеральном министерстве обороны  ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг отвечает за координацию поставок оружия Киеву.

    По его словам, ситуация на Украине в настоящее время «напряженная в военном отношении», так как российские вооруженные силы «проявляют инициативу в течение нескольких недель, если не месяцев», заявил он телеканалу ZDF.

    «Им нужны системы вооружения, которые проникают далеко в глубь российского пространства и могут атаковать склады, объекты управления, аэродромы и самолеты», – сказал он.

    По его словам, Германия готова предоставить такие системы вооружения, так как глубоко под землей украинцы производят запчасти для западной артиллерии и совершенствуют беспилотники.

    «Первые системы вооружения большой дальности должны быть доставлены уже в конце июля. Это условия соглашения между Министерством обороны Украины и местной промышленностью, которое Германия начала и финансирует с конца мая», – добавил генерал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев запросил у Берлина поставки современных средств ПВО, защищенной техники и оборудования для радиоэлектронной борьбы на сумму в миллиарды евро. До этого власти Германии решили засекретить  информацию о поставках оружия на Украину.

    Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    11 июля 2025, 21:47 • Новости дня
    Захарова обвинила поставщиков оружия Киеву в спонсировании терроризма

    Захарова заявила о соучастии поставщиков оружия Киеву в убийствах мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала действия стран, продолжающих поставки вооружений Киеву, несмотря на факты гибели мирных жителей и разрушений.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила поставщиков вооружения киевскому режиму в поддержке террористов и соучастии в убийствах мирных граждан, передает ТАСС.

    Захарова заявила: «Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой».

    Заявление было сделано в контексте недавней атаки ВСУ по Алешкам в Херсонской области, в результате которой пострадал пятиэтажный жилой дом.

    Захарова подчеркнула, что ответственность за последствия подобных атак лежит не только на Киеве, но и на всех, кто обеспечивает его оружием. По ее словам, поставки вооружения позволяют киевскому режиму продолжать обстрелы гражданских объектов и приводят к новым жертвам среди мирного населения.

    В Алешках Херсонской области после авиаудара обрушился жилой пятиэтажный дом. В результате авиаудара по жилому дому в Алешках возникли завалы, под которыми могут находиться десятки человек.


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    12 июля 2025, 08:03 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За прошедшую ночь были ликвидированы десятки беспилотников, атаковавших различные российские регионы, включая Брянскую, Ростовскую и Курскую области, сВ разных регионах России ночью были уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотника, из них 16 – над Брянской областью.ообщили в Минобороны России.

    В ночь на 12 июля силы ПВО России уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника самолетного типа в различных регионах страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Минобороны России.

    По данным ведомства, больше всего дронов – 16 – сбито над Брянской областью. Еще пять аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре – над Крымом, три – над Ростовской областью, два – над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Воронежской и Краснодарской областями, а также над Азовским морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за ночь сбили девяносто один украинский беспилотник. Один из украинских беспилотников был нейтрализован в небе над Смоленской областью. В результате атаки украинского беспилотника в Горловке погиб мирный житель.

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    12 июля 2025, 04:28 • Новости дня
    Telegraph напомнила об условии миротворчества Трампа в украинском конфликте

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп обозначил как одно из весомых условий заключения мира, при котором он будет участвовать – отказ Украины от потерянных территорий.

    Российская армия успешно и стремительно продвигается в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, это те самые реалии на земле, которые невозможно игнорировать, пишет британская Telegraph.

    «Белый дом дал понять Украине, что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью потребует передачу этих территорий Кремлю», – отмечает газета.

    В свою очередь, европейские наблюдателей американского миротворчества беспокоятся, что Киев и ЕС никто не спросит при совершении сделки и она будет заключена по умолчанию, невзирая на возражения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, киевское руководство оказалось перед выбором между сокращением потерь на фоне успешного продвижения российских войск и масштабным отступлением по всей линии фронта.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему неопределенность вокруг Украины

    ввергает Европу в безумие.

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