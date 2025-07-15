Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.4 комментария
Пожилые и наемники ВСУ сопротивлялись ВС России в Малиновке Запорожской области
Украинские позиции в Малиновке удерживали преимущественно пожилые военнослужащие и иностранные наемники ВСУ, а укрепления располагались в жилых домах, рассказал штурмовик 1466-го гвардейского мотострелкового полка 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Малой».
«Были иностранцы, немного, но были. А так, в основном <украинцы> уже тоже пожилого возраста, пенсионеры», – рассказал он ТАСС.
«Малой» пояснил, что позиции ВСУ в домах были хорошо укреплены, но при приближении российских бойцов, солдаты ВСУ оставляли укрепления, пытаясь бежать.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Малиновка в Запорожской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате действий подразделений группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Малиновка в Запорожской области, а группировка «Центр» освободила Маяк в Донецкой народной республике (ДНР).Как сообщил газета ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, после освобождения Малиновки перед ВС России
открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.