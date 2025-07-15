Tекст: Ирма Каплан

«Были иностранцы, немного, но были. А так, в основном <украинцы> уже тоже пожилого возраста, пенсионеры», – рассказал он ТАСС.

«Малой» пояснил, что позиции ВСУ в домах были хорошо укреплены, но при приближении российских бойцов, солдаты ВСУ оставляли укрепления, пытаясь бежать.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Малиновка в Запорожской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате действий подразделений группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Малиновка в Запорожской области, а группировка «Центр» освободила Маяк в Донецкой народной республике (ДНР).Как сообщил газета ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, после освобождения Малиновки перед ВС России

открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.