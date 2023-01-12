Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре» Российские военные начали засекать артиллерию ВСУ с помощью смартфонов 12 января 2023, 09:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные придумали в зоне специальной военной операции новый метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал «Арсенал Отечества». По сообщению издания, российские военные разработали ПО для смартфонов, определяющее координаты источников звука по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами располагаются на удалении от линии боевого соприкосновения и с помощью программы определяют время обнаружения звука выстрела, после чего данные передаются на центральный планшет с программой «ЗвукЦентр», которая рассчитывает координаты цели, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что такой способ в основном используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника. Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ 11 января 2023, 21:05

Фото: РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены». «Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина. Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре. Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении. Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. Эксперт оценил назначение Герасимова командующим СВО Коротченко: Назначение Герасимова командующим СВО должно ускорить освобождение регионов России от ВСУ 11 января 2023, 20:44

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск. «Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко. В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России. Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. «Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко. Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск. Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации. Новости СМИ2 Медведев предрек переименование Львова 11 января 2023, 21:50

Фото: Zuma\TASS

Текст: Вера Басилая

Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард». «Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев. Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков. Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши. В ДНР рассказали о сложности зачистки Соледара от ВСУ Донецкий депутат Бердичевский: Нашим военным придется выбивать оставшихся боевиков ВСУ из каждого подвала Соледара 11 января 2023, 11:52

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Текст: Алёна Задорожная

Взятие и зачистка Соледара и Артемовска позволят нам разрушить первую линию обороны противника. Это потребует времени, поскольку ВСУ будут до последнего прятаться в подвалах. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, взяв соединения ВСУ в котел. «Соледар очень важен для нас, поскольку агломерация Соледар–Артемовск–Северск – это первая линия обороны ВСУ. Следом идет линия Краматорск – Славянск, внутри которой расположены Дружковка и Константиновка, где уже сейчас ВСУ наверняка активно строят укрепрайоны», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Сейчас в Соледаре мы увидим нечто похожее на Мариуполь. Оставшиеся формирования ВСУ будут активно прятаться в подвалах и укрытиях. Часть из них, вероятно, сдадутся в плен. Однако большинство придется силой выбивать из укреплений», – предполагает собеседник. «При этом не стоит надеяться на то, что после окончательной зачистки Соледара украинские военные оставят Артемовск. Они будут его удерживать до взятия города в кольцо. Пока есть возможность по трассе подвозить подкрепление и технику, сдаваться противник не станет», – уверен депутат. «Только после того, как мы полностью освободим эти территории, ВСУ откатятся до самого Славянска. Не исключаю, что все города на их пути будут разрушены. И это не удивительно – Донбасс и живущие там люди для них чужие. Их судьба Украине не интересна», – подчеркивает он. «Наиболее перспективным решением было бы полное разрушение логистики противника – уничтожение мостов и железнодорожных путей, перекрытие трасс и аэропортов. Когда ВСУ не смогут пополнять свои запасы, нам будет легче продвигаться вперед. Пока же будем двигаться на север в сторону Харьковской области, зачищая весь Донбасс», – заключил Бердичевский. Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер». Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ». Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил, что часть подразделений ВСУ бегут, оставляя свои позиции в Соледаре. По словам Арестовича, что бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре» Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем 12 января 2023, 08:22

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Минобороны сообщило о боях в Соледаре 11 января 2023, 13:21

Фото: t.me/mod_russia

В ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное ДНР. Подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. ВКС наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами артиллерии по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны на Купянском направлении в районах Кисловки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 30 военнослужащих и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Огнем артиллерии и ударами авиации на Краснолиманском направлении нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Торского Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровы, Червонопоповки и Макеевки ЛНР, отчитались в Минобороны. Недалеко от Кузьмино ЛНР и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины. В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ ликвидированы 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков. Нанесением комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении подразделениям ВСУ у пунктов Пречистовка, Никольское и Новоселка ДНР уничтожены около 25 военнослужащих, машина пехоты, два автомобиля, перечислили в Минобороны. Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в районе Артемовска ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за минувшие сутки поражены 74 артподразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Российские войска освободили поселок Подгородное в пригороде Артемовска Штаб теробороны ДНР: Российские войска освободили поселок Подгородное 11 января 2023, 11:41

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Силы ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска, где идут ожесточенные бои, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. По сообщению штаба, ВС России освободили Подгородное в пригороде Артемовска, передает ТАСС. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара российские войска будут освобождать Северск и Артемовск. Российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара 11 января 2023, 21:08

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Идет зачистка города Соледар и его окрестностей от остатков украинских вооруженных формирований, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Владимир Новиков рассказал ТАСС, что в городе идет зачистка, он уточнил, что пока рано говорить о том, сколько солдат ВСУ могли остаться в окружении. «Достаточно крупная группировка, непонятно, какого состава, была взята в плен прямо в городе, и, соответственно, кто не успел убежать – попал в окружение. Кто конкретно – еще сложно сказать, потому что в городской застройке невозможно понимания достичь, сколько у тебя в окружении. Украинские солдаты прячутся в подвалах, в жилых домах – только после полной зачистки можно будет сортировать уже погибших, сдавшихся в плен», – сказал он. Новиков уточнил, что в зачистке населенных пунктов, находящихся в округе Солерада, задействованы уже не штурмовые, а тыловые подразделения, поскольку «мелкие населенные пункты не являются серьезными укрепрайонами». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. «Приступаем к зачистке шахт», – отметил он. Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении. Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. Новости СМИ2 Стало известно о гибели в Соледаре гражданина Британии Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину компании «Конкорд» сообщила о смерти британца в Соледаре 12 января 2023, 00:32 Текст: Антон Никитин

Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину компании «Конкорд» сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Британии найден мертвым. Как сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» в своем Telegram-канале, 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Британии – Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Пресс-служба компании «Конкорд» информировала, что в среду тело одного из пропавших было найдено, при нем были обнаружены документы на обоих британцев. По данным Нацполиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, связь с ними была потеряна. Родители уроженца Британии Бегшо подтвердили, что их сын отправился в зону конфликта, передает ТАСС. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Появилось первое видео ЧВК «Вагнер» из соляной шахты в Соледаре 11 января 2023, 14:37 Текст: Александра Юдина

В Сети появилась видеозапись, на которой бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции в захваченной российскими военными соляной шахте в Соледаре, пишут СМИ. В Telegram-канале RT опубликован видеоряд, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» стоят в захваченной ВС России шахте, которая находится ближе к западным окраинам Соледара, там же обнаружены схроны ВСУ с боеприпасами. «У нас над головой где-то километра два уже украинцы стоят, ну ничего – это все временно», – отметил один из военных. Основатель группы Евгений Пригожин в свою очередь поинтересовался, стоят ВСУ внизу или нет. Также он предложил «дойти до них». Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении. Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. Новости СМИ2 В Германии пожаловались на принуждение к передаче Украине танков Bild: Канцлера Германии Шольца принуждают принять решение о передаче Украине танков Leopard 2 12 января 2023, 03:30

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался под большим давлением после решения Польши передать Украине танки Leopard 2 («Леопард-2»), Берлин принуждают принять решение, говорится в статье, опубликованной в немецком издании Bild. В статье утверждается, что Шольца, который до сих пор отказывался от поставок танков Leopard 2 Украине, принуждают к тому, чтобы сделать ход. В материале говорится, что Германии предстоит либо позволить Польше такие поставки, либо заблокировать их. Используя шахматный термин «цугцванг», автор выражает точку зрения, что оба варианта неудобны для Берлина, передает ТАСС. Накануне польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства. При этом он заявил, для передачи Киеву танков должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования. Кадыров: В спецоперации на Украине приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов 11 января 2023, 11:07

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

С начала СВО в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, в ходе заседания республиканского штаба СВО был заслушан доклад главы штаба, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который сообщил, что с начала спецоперации в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов, а более девяти тысяч военных сейчас находятся на передовой. По словам Кадырова, все они обеспечены необходимым вооружением и обмундированием, что позволяет им эффективно нести службу. Ранее Кадыров сообщил, что в зону проведения специальной военной операции из Чечни отправились порядка 300 бойцов ОМОН. Новости СМИ2 С начала СВО в Европу с Украины прибыли около 8 млн беженцев Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ): С начала СВО в Европу с Украины прибыли 7,96 млн человек 12 января 2023, 00:56 Текст: Антон Никитин

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за последнюю неделю их стало больше на 52 122 человека. По данным УВКБ, больше всего беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года приняла Россия – 2 852 395 человек. Далее следуют Польша (1 563 386 человек), Германия (1 021 667 человек), Чехия (478 614 человек), Италия (167 925 человек), Испания (161 012 человек), Британия (154 600 человек), Болгария (150 510 человек), Франция (118 994 человек), Румыния (106 786 человек), Словакия (105 732 человека) и Молдавия (102 016 человек). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 926 369 беженцев, передает ТАСС. По данным УВКБ, в целом после 24 февраля 2022 года с Украины в соседние страны прибыли 17 408 643 человека. При этом 9 376 677 человек позже пересекли границу Украины в обратном направлении. Напомним, по другим данным, с февраля 2022 года в Россию с территорий Украины и Донбасса прибыли более 5,1 млн беженцев. Вернувшиеся из украинского плена жители ДНР рассказали о пытках водой и током 11 января 2023, 21:42 Текст: Вера Басилая

Украинские военные пытали пленных жителей ДНР водой, током, жгли раскаленной кочергой, избивали их, сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова. Вернувшиеся из украинского плена рассказали на видео, размещенном в Telegram-канале омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, как ВСУ использовали для пыток ток и боксерскую грушу. «Пытка водой, током, в суставы какие-то и иглы вставляли, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам», – сообщил мужчина. Другой пленный рассказал, что украинские военные также звонили его родственникам с сообщениями о смерти. По данным Морозовой, домой возвращаются 14 жителей ДНР, освобожденных из украинского плена, их обменяли 31 декабря 2022 года. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 82 российских военных, которым грозила смертельная опасность, возвращены в результате переговоров с украинской стороной. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли Донецк СМИ: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии 11 января 2023, 11:25 Текст: Дмитрий Зубарев

ВСУ обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, сообщили в СЦКК. По сообщению СЦКК, в 10.05 из Красногоровки впервые с вечера 10 января ВСУ выпустили по району два снаряда калибром 122 мм., передает ДАН. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее украинские военные со стороны населенного пункта Тоненькое выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра НАТО.