Foreign Policy: Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы

Foreign Policy: Турция начала поставки Украине разработанных в США кассетных боеприпасов времен холодной войны

Турция с ноября 2022 года начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов времен холодной войны, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Согласно этим данным, речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM), которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с США о совместном производстве. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники. Кроме того, как подчеркивает журнал, они могут использоваться для поражения живой силы в траншеях, что могло бы стать преимуществом при нанесении ударов на открытой местности в Донбассе, передает ТАСС.

Как отмечает издание, Киев ранее в течение нескольких месяцев пытался добиться от Вашингтона поставок подобных боеприпасов, однако Соединенные Штаты в настоящий момент не могут экспортировать DPICM в другие страны, поскольку это запрещено американским законом. При этом США, как и Турция, не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам от 2008 года, которая запрещает использование, передачу и накопление таких вооружений. Украина и РФ также не подписали эту конвенцию.

Как отметил один из источников издания, Турция оказалась единственным местом, где Украина могла получить кассетные боеприпасы после отказала США поставлять их Киеву. Как считает источник, это является свидетельством, что Турция оказывает важную военную поддержку Украине, хоть и пытается понравиться России в некоторых аспектах.

Журнал отмечает, что боеприпасы DPICM, которые можно применять при стрельбе из обычных артиллерийских орудий, наносят в десять раз больший урон, чем стандартные боеприпасы, которые США поставляют Украине. Каждый такой снаряд содержит 88 поражающих частей. При этом в случае, если некоторые из них не разорвутся сразу после выстрела, они могут в течение многих лет представлять опасность, в особенности для гражданского населения. Расчистка поля боя после их применения по этой причине предполагает сложные мероприятия по разминированию. Именно по этой причине американские законы в настоящий момент запрещают экспорт таких боеприпасов, поскольку они считаются опасными.

Отмечается, что в американском арсенале в настоящий момент находится около 3 млн боеприпасов DPICM, произведенных еще на излете холодной войны. Тогда стратеги Пентагона рассчитывали использовать их для того, чтобы попытаться остановить потенциальное наступление советских танков в Европе в случае начала открытого военного конфликта двух сверхдержав.

Напомним также, в августе минувшего года гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявлял, что на Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Позже стало известно, что на этом заводе планируется выпускать сверхзвуковой БПЛА Baykar Makina. Там же намечена сборка уже получивших широкую известность беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.