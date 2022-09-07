Путин прокомментировал отъезд журналистов из России

Журналисты, уехавшие за границу, работали против страны, а теперь перебрались на ту же самую зарплату, которую получали, находясь в России, заявил президент Владимир Путин.

«Теперь по поводу тех, кто уехал и работает с территории других стран. Да я вас уверяю, они рады, что они могут уехать. Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Ну, а теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарном заседании VII Восточного экономического форума.

Путин, комментируя ситуацию с бизнес-мигрантами, уезжающими работать в другие страны, в том числе в Армению, заявил, что в России приветствуют все, что идет на пользу российскому бизнесу.

«Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. Если условия сложились так, что сейчас людям целесообразно работать там, это в основном айтишники, да и им выгоднее, спокойнее работать там, пусть работают. Я полностью согласен с Николом Воваевичем (Пашиняном), что, действительно, Армения не чужая нам страна, все рядом. Можно работать в Ереване, а жить в Москве, ничего не мешает», – сказал Путин, отвечая на вопрос, как Россия воспринимает тех, кто уезжает работать в Армению.

По его словам, многие уже вернулись, поняв, что ничего страшного в России не происходит, несмотря ни на какие санкции.

«Многие уже вернулись, поняли, что ничего такого страшного здесь не происходит. Даже с учетом санкционной агрессии некоторых стран в отношении России: все работает, все функционирует, все стабильно. Если кому-то нравится работать в Армении, пожалуйста. Так же, как, допустим, Никол Воваевич на меня не обидится, мы в тренде нормализации, если кому-то нравится жить в Баку, пусть в Баку живут. В Казахстане, там очень хорошую создали зону финансовую. Ну, конечно, все, что связано со странами ЕврАзЭС, для нас проще регулировать, а людям проще работать. Это очевидные вещи», – заявил Путин.

Ранее Путин выступил против ответа «плевком» на визовые ограничения для граждан России.