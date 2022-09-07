Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии

|
7 сентября, среда | Последнее обновление — 12:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2»
Разделы
ЗЕ-команда – это чистой воды беспредельщики, как некоторые бандиты в 1990-е. Таких не уважали даже свои, называли отморозками, ликвидировали при первой возможности. Так как все знали, что им нельзя верить, с ними нельзя договориться.
Подробности...
На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые французы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки. Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И предстоящий зимний сезон станет для Европы серьезной встряской.
Подробности...
Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение, – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем России участвовать в подобном шоу?
Подробности...
В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...
30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...
Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства», заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Правящие элиты там (в Великобритании) имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело – как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – передает ТАСС слова Путина.
Кроме того, он указал на недемократичность процедуры назначения Трасс премьером Британии.
«Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства», – указал президент. По его словам, в Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии», – пояснил Путин.
Напомним, лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стоит ждать от нового премьера Британии Лиз Трасс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», – приводит РИА «Новости» сообщение пользователя Freja.8.
«Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», – написал CantBargainWithMaths.
«Я не виню (президента России Владимира) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад) попытались шантажировать его санкциями?» – резюмировал Bugsareformugs.
«Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», – призвал Pink Pain.
«Все из-за наших совершенно бесполезных политиков», – констатировал La Reyne Le Veult.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы раскритиковали Зеленскую после упреков в свой адрес
|
|
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, резко высказавшаяся в адрес жалующихся на рост «коммуналки» британцев, вызвала жесткую критику со стороны читателей Daily Mail.
Читатели Daily Mail приняли в штыки слова жены украинского президента о подорожании электроэнергии и упрекнули ее за наряды от лучших дизайнеров, а также напомнили об оказываемой Киеву поддержке, передает РИА «Новости».
«Возможно, она не хотела никого задеть, но я чувствую обиду на этот счет», – написал Little Tiger.
Он добавил, что ситуация в Британии и на Украине отличается, но подчеркнул, что жители королевства не могут полностью отстраниться от собственных проблем.
«Меня от нее тошнит. Сидит там в дизайнерской одежде, с оффшорными счетами», – прокомментировал theteller.
«Пока вы считаете копейки...» демонстрирует непривлекательное высокомерие с ее стороны. Нам пора уйти и оставить наши деньги для нуждающихся», – заявил jbz.
Он также выразил недовольство тем, что поддержка Украине переросла в наглые требования.
«Перевод: Мы не заботимся о вас. А теперь дайте нам больше денег и оружия, которые мы сможем продавать в Интернете», – написала Agnes30.
Heaton203 призвал власти и самих британцев больше не помогать Украине.
Caroline добавила, что Украина переживает не лучшие времена, но посоветовала Зеленской быть более дипломатичной.
Напомним, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью Би-Би-Си заявила, что пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британский миллионер ушел из семьи ради украинской беженки
Бывший глава кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся у него дома, пишет Daily Mail.
Как отмечается в статье, 52-летний предприниматель приютил женщину в своем поместье в графстве Суррей вскоре после начала российской спецоперации. А всего через несколько недель миллионер бросил жену и детей ради нее, сообщает РИА «Новости».
По информации издания, Оверли был одним из тех, кто активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.
Ранее британские СМИ сообщили, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью британца Энтони Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым. Позже стало известно, что Гарнетт резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лиз Трасс стала новым премьером Британии
|
|
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Кандидатуру 47-летней Трасс поддержали 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов, передает ТАСС.
6 сентября Трасс займет пост главы правительства, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Также она назначит новый состав правительства. Трасс станет 56-м премьером Великобритании, 15-м за время правления королевы Елизаветы II и третьей женщиной на этом посту.
Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года, выросла в Лидсе (графство Йоркшир). Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.
Работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.
В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform. В 2010 году была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.
В сентябре 2012-го назначена на должность парламентского помощника министра образования. С июля 2014 года политик занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
В июле 2016 года Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции. С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.
24 июля 2019 года – министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона. 10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия.
Главой МИД Великобритании Трасс назначена 15 сентября 2021 года.
Лиз Трасс замужем, у нее две дочери.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.
Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Жена Зеленского осудила британцев за жалобы на рост цен
|
|
Пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых, заявила супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью BBC.
«Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но давайте вспомним, что за время эпидемии COVID-19, которая до сих пор продолжается, взлетали цены, и Украины это тоже коснулось. Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей» – цитирует ее ВВС.
Поэтому, уточнила она, «когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых».
По словам Зеленской, люди должны понимать, что в экономическом кризисе в Европе не виновна поддержка, которую Запад оказывает Украине». «Если поддержка будет сильной, этот период будет короче», – добавила она, попросив Запад не забывать о людях, непосредственно пострадавших от боевых действий.
В воскресенье СМИ сообщили, что в якобы пострадавшей от санкций России происходит снижение цен на продукты питания. В это же время жители Британии переживают нелегкие времена и страдают от стремительной инфляции.
Ранее сообщалось, что миллионы граждан Британии отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Королевства сократили количество посещений кафе и ресторанов.
В августе группа британских активистов, носящая название Enough is Enough, анонсировала проведение в ближайшие недели 50 митингов из-за недовольства ростом стоимости жизни в стране.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты: «Ястребиная» демагогия Трасс похоронит экономику Британии
|
|
Новый премьер Британии пообещала избирателям «победить Путина на Украине», решить проблему «топливной нищеты» и усилить конфронтацию с Китаем. Но, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, подобные обещания Лиз Трасс вряд ли сможет выполнить.
«Трасс в очередной раз подтвердила, что будет придерживаться политики Бориса Джонсона в отношении Украины. Еще будучи главой МИД, она неоднократно говорила, что британцам необходимо ехать на Украину в качестве добровольцев. Правда, после этого ее серьезно раскритиковали и вынудили «сдать назад», – напоминает политолог Андрей Куликов.
«Но в целом во внешней политике у нее прослеживается крен в принципиальность. Она исходит из того, что надо влезть в каждую острую тему и обозначить свою позицию. Это касается не только России, но и Китая, и ЕС. Этот подход чреват осложнениями для внешней политики Лондона», – продолжил собеседник.
«Даже США недовольны ее принципиальностью во внешней политике. И это становится некой визитной карточкой Британии, которая вызывает опасения и подозрения даже у союзников. «Ссорясь с сейчас с Пекином, Лондон рискует усугубить не только свое положение, но и положение своих союзников. Здесь многое также будет зависеть от того, кто в итоге будет назначен на пост главы МИД», – добавил эксперт.
«Кроме того, Трасс гарантирует, что сможет сдержать дальнейший рост тарифов внутри Британии. Сейчас обсуждается, на какой период правительство сможет заморозить эти тарифы – от нескольких месяцев до двух лет. Причем два года – цифра не случайная, поскольку в 2024 году состоятся парламентские выборы. Так что Трасс пытается заработать очки для своей дальнейшей политической карьеры», – считает Куликов.
«При этом сама идея потолка для тарифов – предложение оппозиции, сделанное в конце лета. То, что уже в начале сентября новый премьер не просто воспринимает эти идеи, а делает их краеугольным камнем энергетической политики, показывает, что у самой Трасс идей для решения этих проблем нет», – полагает политолог.
«Если они введут этот потолок для тарифов, то тарифам деваться некуда. Но тогда возникает вопрос компенсаций расходов энергетическим компаниям. И если цены на сырье и электроэнергию будут расти, то компенсации будут внушительными. Такой подход Трасс вызывает вопросы со стороны экономистов», – считает эксперт.
В то же время политолог Малек Дудаков считает, что «Трасс обещает целый набор противоречащих друг другу мер». «Например, понизить налоги на фоне рекордного дефицита госбюджета – и при этом откуда-то найти деньги на помощь британцам, которые не смогут оплачивать коммуналку», – отметил он.
«Но упор она попытается сделать на внешнюю политику – с обещанием повысить расходы на оборонку и еще «поураганить» на Украине и Тайване. Именно «ястребиной» демагогией Трасс попробует сплотить вокруг себя население – мол, потерпите в холоде ради «демократических ценностей», – добавил он.
«Однако и с этим большие проблемы. Ведь Трасс, во-первых, уже успела настроить против себя и французский, и американский истеблишмент. А во-вторых, объяснять замерзающим людям важность борьбы с Россией вряд ли окажется выигрышной стратегией. И точно не убережет тори от разгромного поражения на следующих выборах – ответственность за что возложат именно на Трасс», – прогнозирует Дудаков.
Эксперт также отмечает: «Трасс получила в наследство британскую экономику, стоящую на коленях». «Хоть она сама и работала в том кабинете, который довел ее до такого состояния. В Британии уже самая высокая инфляция среди стран G7 – и самый низкий рост экономики. Инфляция будет только расти – и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. Малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам – топливная нищета», – перечисляет политолог.
«При этом Трасс обещает еще дополнительно закачать денег в экономику. Ее план поддержки населения может превысить 100 миллиардов фунтов. Вкупе с ним она хочет сильно понизить налоги на бизнес. И лишить Банк Англии права самолично принимать решение о ключевой ставке.
Фактически речь идет об «эрдоганизации» британской экономики.
Она хочет снижать ставку и расширять денежную массу фунта, пытаясь как-то простимулировать рост экономики и закрыв глаза на инфляцию. В Турции это привело к годовому росту цен под 100% и обвалу лиры в три раза», – напомнил аналитик.
«Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом – или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его. А инфляция грозит стать совсем неуправляемой. Ясно одно – эксперименты Трасс грозят похоронить не только ее правительство, но и британскую экономику в целом», – заключил Дудаков.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
При этом возле резиденции Трасс уже прошел первый митинг. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию. Кроме того, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание Трасс может стать катастрофой для всей Британии. Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Сама же Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис и «победить Путина на Украине», назвав это «стратегически важной задачей». Кроме того, Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии.
Напомним, Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).
Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль рассказал об отношениях России и Британии при Трасс
|
|
Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост (премьер-министра), то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», – приводит ТАСС слова Пескова. Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле восприняли победу Трасс на выборах и каковы будут дальнейшие отношения Москвы и Лондона.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис
Избранная глава Консервативной партии Британии и новый премьер страны Лиз Трасс в своей первой речи на новом посту пообещала дать ответ на энергетический кризис.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, Трасс стала новым лидером Консервативной партии, 6 сентября она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трасс рассматривает возможность замораживания счетов за электроэнергию для миллионов домохозяйств в случае победы в гонке за пост лидера Консервативной партии.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.
Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новым министром иностранных дел Британии стал Джеймс Клеверли
Бывший замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назначен главой Форин-офиса в кабинете премьер-министра Лиз Трасс, Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны, сообщили в канцелярии главы правительства.
«Достопочтенный член парламента Джеймс Клеверли был назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития», – приводит ТАСС заявление британского правительства.
На этом посту Клеверли сменил Трасс, которая возглавляла внешнеполитическое ведомство с сентября прошлого года.
Также сообщается, что Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны в правительстве под руководством Трасс.
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
На должности замглавы МИД 53-летний Клеверли проработал два с половиной года – сначала в команде Доминика Рааба, а затем Трасс. Он отвечал за регион Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки, а затем курировал Северную Америку и Европу. 10 февраля, когда Трасс находилась с визитом в Москве, именно Клеверли подписал текст законопроекта, который позволил Лондону вводить новые санкции против России.
Ранее вице-премьером нового кабинета Британии назначена Терез Коффи.
До этого вице-премьер Британии и министр юстиции Доминик Рааб сообщил, что не войдет в состав правительства нового премьера страны Лиз Трасс.
Напомним, лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стоит ждать от нового премьера Британии Лиз Трасс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии призвали Трасс опубликовать план по борьбе с энергическим кризисом
Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию, пишет Financial Times.
Глава Ассоциации британских торговых палат Сары Говард заявил, что как и домохозяйства, компании сообщали о невыносимых повышениях их счетов за свет, о том, как сложно им найти новые контракты по фиксированной цене для того, чтобы защитить себя от дальнейшего повышения цен, передает ТАСС.
«Если новый премьер-министр не займется решением этих проблем немедленно, то экономика будет и дальше дрейфовать в направлении опасных вод, а перспективы, как для бизнеса, так и для потребителей будут на самом деле унылыми», – приводит его слова издание.
Руководитель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин Мактаг приветствовал тот факт, что в своих предвыборных обещаниях Трасс не обошла стороной малый бизнес, но заметил, что он не защищен никакой предельной ценой на электроэнергию и что цены на свет «растут безо всякого контроля».
Глава ассоциации Make UK Стивен Фипсон отметил в свою очередь, что бизнес «в эти времена нуждается в решительных действиях со стороны нового правительства, чтобы помочь ему пройти через продолжительный этап беспрецедентного роста цен на электричество, роста цен на сырье и критическую нехватку работников».
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Избранная глава Консервативной партии Британии и новый премьер страны Лиз Трасс в своей первой речи на новом посту пообещала дать ответ на энергетический кризис.
Британцы в соцсетях шутят после назначения Трасс на пост премьер-министра
Британцы отреагировали мемами* в социальных сетях на избрание главы МИД Лиз Трасс лидером правящей Консервативной партии Великобритании.
В Twitter (заблокирован в России) пользователи предположили, что Трасс может «переплюнуть» Бориса Джонсона. Один из пользователей опубликовал коллаж, где бывший лидер консерваторов говорит, что он худший премьер, а Трасс ему отвечает: «Подержи мое пиво». «Это сидр», – поправляет Джонсон.
Также опубликована картинка, на которой во время оглашения результатов выборов сидел лорд ситхов император Палпатин из «Звездных войн». Кто-то сравнил нового лидера Консервативной партии с полукиборгами далеками из телесериала «Доктор кто» из-за ее манеры речи.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Во время выступлений Лиз Трасс не раз допускала оговорки. Так, во время визита в Москву в феврале британский политик отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения – от монголов до татар». Во время предвыборного выступления оговорилась, сказав, что будет «бороться за» Владимира Путина, но сразу же исправилась, заявив, что будет «бороться с» российским лидером.
В Шотландии назвали катастрофой для Британии избрание Трасс премьером
Избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства, считает первый министр Шотландии Никола Стерджен.
«Если она [Трасс – прим. ВЗГЛЯД] будет управлять страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и всех остальных частей Соединенного Королевства. Давайте надеяться, что подобное не произойдет, ибо мы переживаем непростые времена», – заявила Стерджен в интервью телеканалу Sky News, передает ТАСС.
По ее словам, в ходе избирательной кампании Трасс концентрировалась на «узких приоритетах членов Консервативной партии» в виде «сокращения налогов для наиболее обеспеченных» категорий граждан вместо того, чтобы предлагать точечную помощь уязвимым слоям населения на фоне энергетического кризиса в стране.
В то же время глава Шотландии указала на свою готовность «выстраивать конструктивные отношения» с Трасс в случае избрания ее премьером Великобритании. «Мы расходимся по многим политическим вопросам, но я считаю, что у каждого, кто занимает кресло премьер-министра, должен быть шанс показать себя», – отметила Стерджен.
21 июля в Кремле выразили надежду, что будущий премьер-министр Британии станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении России.
Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд выборов премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.
Напомним, из данных опроса членов Консервативной партии следует, что фаворит избирательной гонки в Британии экс-глава Минфина Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из трех своих возможных соперников.
Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
В четверг глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, призвала продолжать вводить антироссийские санкции. Она также считает, что Украине нужно больше РСЗО и тяжелых вооружений.
По ее мнению, «стратегически важно победить Путина на Украине». Она также пообещала, что в случае победы на выборах первому позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и постарается посетить Киев как можно скорее.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцев шокировали планы ЕС ввести лимит цен на российский газ
Планы ЕС ввести потолок цен на российский газ подразумевают вероятное разделение ЕС на «красную» и «зеленую» зоны энергопотребления, считают читатели Financial Times.
Комментаторы считают, что такое решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок, но никак не поможет наладить энергетическую ситуацию, если Россия откажется от поставок газа, передает РИА «Новости».
«Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения», – отметил пользователь Carl G. Jung.
«Невероятно умно. Скажите своему основному поставщику, что вы не будете платить по текущей цене, и что он сделает? Он продаст товар другому нуждающемуся клиенту по более высокой цене. Все-таки это ЕС, поэтому логика у нас часто не работает. В любом случае уже поздно делать грандиозные заявления – трубопровод-то закрыт», – написал LR1.
«Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния», – высказался C3O.
«Мы ввели санкции против них с намерением превратить «рубль в руины». Мы наложили санкции на их резервы Центробанка. Мы исключили их из SWIFT. Они ответили. В чем проблема? Насколько я помню, Евросоюз не был заинтересован в российской нефти или газе. Ну так они получили желаемое!» – объяснил Dwightoc.
В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
Трасс вступила в должность премьера Британии
|
|
Лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сообщили в Букингемском дворце.
О вступлении Трасс в должность свидетельствует фотография с аудиенции 47-летнего политика с королевой Елизаветой II, которая прошла во вторник в замке Балморал в Шотландии, передает ТАСС.
По традиции монарх на встрече с избранным премьером поручает ему сформировать правительство.
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
Ранее королева приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет. Его встреча с монархом, на которой присутствовала также супруга Джонсона Кэрри, продлилась около 40 минут.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Трасс – третья женщина во главе британского правительства после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год). Она является 56-м премьером в истории Великобритании, или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза. Для Ее Величества, которая начинала царствование во время второго премьерства Уинстона Черчилля, Трасс станет уже пятнадцатым главой британского правительства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трасс упрекнули за возможность не оплачивать весь счет за электричество
|
|
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которую выбрали новым премьер-министром страны, имеет возможность не оплачивать счета за электроэнергию выше определенного порога, указала оппозиционная Лейбористская партия.
Счета в резиденции премьера (Даунинг-стрит, 10) оплачиваются из госбюджета, расходы включены в зарплату премьера и подлежат налогообложению. Однако общий размер счетов не должен превышать 10% от зарплаты. Такие же правила действуют в отношении министра финансов (Даунинг-стрит, 11), передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Guardian пишет, что зарплата Трасс как нового премьера будет 75,4 тыс. фунтов (86,8 тыс. долларов) за год без учета примерно 84 тыс. фунтов (96 тыс. долларов), которые она продолжит получать как депутат Палаты общин. К марту максимальный размер счетов за электроэнергию для нее будет равен 4 тыс. фунтов (4,6 тыс. долларов), с которых она должна будет заплатить лишь НДФЛ по повышенной ставке в 45%. В результате Трасс заплатит менее 2 тыс. фунтов (2,3 тыс. долларов).
Как подчеркнули лейбористы, «Трасс может позволить себе отдыхать, зная, что ее счета за электроэнергию не будут расти». По их мнению, она должна «показать миллионам семей свой план», но «оставляет их в тревожном и беспокойном состоянии».
В понедельник Трасс стала новым лидером Консервативной партии, она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|