Эксперт: На украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона

«Жесткая риторика в адрес России была одним из козырей в ее предвыборной агитации», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии.

«Чтобы предсказывать изменения направлений британской политики, нужно дождаться формирования кабинета министров, посмотреть, какие будут персоналии. Многое зависит от того, останется ли, например, Бен Уоллес министром обороны. Но поскольку Трасс сама была главой МИД, внешнеполитический курс Лондона вряд ли сильно изменится», – рассказала ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«На украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику своего предшественника Бориса Джонсона. Кроме того, сама по себе жесткая риторика в адрес России была одним из козырей в ее предвыборной агитации, – рассказала политолог. – Но если даже завтра власть перейдет к оппозиции, едва ли стоит надеяться здесь на какие-то даже самые незначительные перемены».

«Подвижки если и будут, то на китайском направлении. И в парламенте, и в обществе назревает запрос на ясность в отношениях с Пекином, поскольку до сих пор политика тут достаточно противоречивая. С одной стороны, с каждым годом ужесточалась риторика Британии в адрес властей Китая, но с другой – правительство публично не формулирует конкретную стратегию. Вместе с тем, в правительстве, в истеблишменте остается все меньше тех, кто высказывается за конструктивный подход в «своеобразных отношениях» с Поднебесной, кто призывает к экономическому сотрудничеству с этой страной», – убеждена Годованюк.

«Тот факт, что Трасс уже была членом правящего кабинета – министром иностранных дел и медийным лицом тоже стало для нее плюсом в предвыборной гонке. Ее соперник Риши Сунак еще три месяца назад тоже входил в команду Бориса Джонсона. Но именно его отставка запустила волну протеста против действующего Джонсона внутри кабинета. Из-за этого Сунак воспринимается теперь как бунтарь, нелояльный Джонсону человек. В свою очередь Трасс до конца демонстрировала свою преданность уходящему премьеру, создавая себе репутацию надежного командного игрока», – сказала Годованюк.

«Возглавив год назад МИД, Трасс сразу стала набираться сил, она сплачивала вокруг себя команду единомышленников, в том числе пиарщиков, активно продвигала свой образ защитницы нации, – такая «новая Тэтчер» и «лицо глобальной Британии». На этих популистских лозунгах она и зарабатывала политические очки», – отметила собеседница.

«Но самым важным в ходе предвыборной гонки стало то, что Трасс, в отличие от Сунака, предложила самые простые идеи для решения социально-экономических проблем Британии. А именно: снижение налогового бремени для граждан. При этом, предвыборную агитацию она в большей части концентрировала на внешней политике, на вопросах безопасности и противодействии «российской угрозе», – пояснила эксперт.

В общем, пока Трасс зарекомендовала себя как популистский лидер, который пользуется теми же инструментами, которыми в свое время пользовался Борис Джонсон. Насколько долговечной будет ее судьба как премьер-министра, остается только догадываться», – добавляет политолог.

Что касается шансов Джонсона когда-нибудь снова стать премьер-министром, то таких прецедентов в английской истории не было отметила Годованюк. «Лидер, который дискредитировал себя и ушел в отставку под нажимом своей собственной фракции, вряд ли сможет вновь возглавить Консервативную партию», – уверена она.

«Вместе с тем Джонсон остается членом парламента, и, возможно, будет переизбран на следующих выборах. Насколько известно, Джонсон метит на разные должности, в том числе в генсеки НАТО. Посмотрим, к чему это приведет», – отметила эксперт.

В понедельник в Великобритании подвели итоги выборов лидера Консервативной партии. Им стала министр иностранных дел Лиз Трасс, теперь она автоматически займет пост премьер-министра королевства. Кандидатуру 47-летней Трасс поддержали 81 326 рядовых членов партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил лишь 60 399 голосов, передает ТАСС. Во вторник Трасс займет пост главы правительства и назначит новый состав правительства. Она станет 56-м премьером Британии, 15-м за время правления королевы Елизаветы II и третьей женщиной на этом посту.

Трасс в своей речи поблагодарила уходящего премьера, назвав его своим другом. Трасс подчеркнула заслуги Джонсона: Brexit, выпуск вакцины от коронавируса и противоборство с Россией. Помимо этого, без пяти минут премьер выразила благодарность своей семье, коллегам по партии, избирателям, а также своему сопернику Риши Сунаку, передает РИА «Новости».

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание Трасс может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства. Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.