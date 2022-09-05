Трасс поблагодарила Джонсона и назвала его своим другом

Эксперт: Битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в «бессмысленную бойню»

«Битву за Херсон ВСУ начинали с десяти направлений ударов, но спустя неделю активные военные действия ведутся только на двух из них. И те без особых успехов для противника», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее власти Херсона заявили, что контрнаступление ВСУ потерпело крах.

«За неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц. Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Учитывая такие потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню», – подчеркнул собеседник.

«Относительно ситуации по участкам боевых действий, стоит отметить, что силами ВСУ сперва предпринималась попытка наступления одновременно по десяти направлениям, от самых южных оконечностей Буга, то есть от Николаева, и заканчивая районом Высокополья. Сейчас активные действия с перспективами для вооруженных сил противника продолжаются только в двух основных местах», – отметил эксперт.

«На андреевском участке в районе Сухого Ставка наблюдается наибольшее продвижение противника. В пятницу ВСУ даже удалость выйти к Карломарксовскому (Счастливое). Но противник был отброшен оттуда, и сегодня он успешно контролирует разве что Сухой Ставок, по которому постоянно наносятся артиллерийские удары, кроме того, периодически возникают бои за населенный пункт Костромка», – рассказал он.

«Противник успешно перебрасывает подкрепление в этот район. Вместе с тем количество подкрепления уменьшается, за последние сутки перебрасывался только личный состав, без бронетехники», – добавил собеседник.

Онуфриенко также подробно рассказал о ситуации в населенном пункте Сухой Ставок. «На сегодняшний день там нет мирного населения, ранее в нем жили 117 человек, но они ушли еще до начала наступления. Остались только вооруженные силы противника. Вчера мы нанесли удары истребителями-бомбардировщиками по ним. Действительно, как писали Telegram-каналы, можно сказать, что этот поселок теперь превратился в одно большое кладбище», – отметил он.

«Нужно понимать, что поселок представляет из себя всего пару улиц, растянувшихся на 800 метров. Теперь ни улиц, ни домов там нет, украинская армия, по сути, теперь находится в чистом поле», – подчеркнул эксперт.

«На севере, под Высокопольем и Ольгино, сейчас идут упорные бои. За последние сутки противник добился определенного успеха, смог занять часть Высокополья и даже продемонстрировал фотографию с водружением флага. Однако там нет продвижения за пределы этого участка», – отметил Онуфриенко.

Эксперт также рассказал о ситуации с мостами в Херсонской области. «Появились спутниковые фотографии моста в Каховке, судя по которым он перебит как минимум в двух местах. Антоновский мост в Херсоне не перебит, но по нему было нанесено огромное количество ударов, движения сейчас нет. Вместе с тем российские военные и в районе Новой Каховки, и в Херсоне навели понтонные переправы для непрерывного снабжения наших группировок», – заключил он.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».

«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.

Напомним, вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.

В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.

30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.

В понедельник стало известно, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД