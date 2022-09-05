Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис

В России объявили вознаграждение за захват переданного Украине робота

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в 1 млн рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе, которые захватят на Украине роботизированную платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и передадут Минобороны РФ, сообщил ЦАСТ.

Как ожидается, вооруженные силы Украины должны получить гусеничные безэкипажные наземные платформы (роботизированные комплексы) THeMIS разработки и производства эстонской компании Milrem Robotics. Первый экземпляр такой платформы был уже доставлен на Украину в августе 2022 года. Планируется использование THeMIS в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов, сообщил Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) bmpd со ссылкой на украинские ресурсы.

«В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России», – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что предложение согласовано с соответствующими структурами. Выплата награды будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Минобороны России.

«Машина THeMIS является стартовым и «фирменным» продуктом компании Milrem Robotics. К настоящему времени платформы THeMIS были приобретены вооруженными силами 11 стран, семь из которых являются членами НАТО, включая Эстонию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США, используясь в основном в опытовых и экспериментальных целях. Хотя комплексы THeMIS использовались в военной операции Европейского союза в Мали, однако, видимо, на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения платформы в боевых действиях», – говорится в сообщении.

Напомним, в августе Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.

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