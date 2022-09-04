В Шотландии назвали катастрофой для Британии избрание Трасс премьером

Избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства, считает первый министр Шотландии Никола Стерджен.

«Если она [Трасс – прим. ВЗГЛЯД] будет управлять страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и всех остальных частей Соединенного Королевства. Давайте надеяться, что подобное не произойдет, ибо мы переживаем непростые времена», – заявила Стерджен в интервью телеканалу Sky News, передает ТАСС.

По ее словам, в ходе избирательной кампании Трасс концентрировалась на «узких приоритетах членов Консервативной партии» в виде «сокращения налогов для наиболее обеспеченных» категорий граждан вместо того, чтобы предлагать точечную помощь уязвимым слоям населения на фоне энергетического кризиса в стране.

В то же время глава Шотландии указала на свою готовность «выстраивать конструктивные отношения» с Трасс в случае избрания ее премьером Великобритании. «Мы расходимся по многим политическим вопросам, но я считаю, что у каждого, кто занимает кресло премьер-министра, должен быть шанс показать себя», – отметила Стерджен.

21 июля в Кремле выразили надежду, что будущий премьер-министр Британии станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении России.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд выборов премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

Напомним, из данных опроса членов Консервативной партии следует, что фаворит избирательной гонки в Британии экс-глава Минфина Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из трех своих возможных соперников.

Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

В четверг глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, призвала продолжать вводить антироссийские санкции. Она также считает, что Украине нужно больше РСЗО и тяжелых вооружений.

По ее мнению, «стратегически важно победить Путина на Украине». Она также пообещала, что в случае победы на выборах первому позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и постарается посетить Киев как можно скорее.

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