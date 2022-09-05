Лиз Трасс стала новым премьером Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Кандидатуру 47-летней Трасс поддержали 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов, передает ТАСС.

6 сентября Трасс займет пост главы правительства, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Также она назначит новый состав правительства. Трасс станет 56-м премьером Великобритании, 15-м за время правления королевы Елизаветы II и третьей женщиной на этом посту.

Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года, выросла в Лидсе (графство Йоркшир). Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.

Работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.

В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform. В 2010 году была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.

В сентябре 2012-го назначена на должность парламентского помощника министра образования. С июля 2014 года политик занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

В июле 2016 года Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции. С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.

24 июля 2019 года – министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона. 10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия.

Главой МИД Великобритании Трасс назначена 15 сентября 2021 года.

Лиз Трасс замужем, у нее две дочери.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.

Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.